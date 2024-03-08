Фермер на смерть підірвався на російському снаряді на Херсонщині. ФОТО

На Херсонщині в селі Широка Балка під час роботи в полі на ворожому боєприпасі підірвався місцевий житель. Чоловік загинув.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"8 березня близько 10:30 в селі Широка Балка Станіславської громади, під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими.

Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Україні необхідно ще мінімум 100 машин розмінування та близько 5000 піротехніків, - Клименко

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зараз співробітники прокуратури та поліції проводять першочергові слідчі дії.

Також дивіться: На пляжі в Одесі знищили міну. ФОТОрепортаж



