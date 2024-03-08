Фермер на смерть підірвався на російському снаряді на Херсонщині. ФОТО
На Херсонщині в селі Широка Балка під час роботи в полі на ворожому боєприпасі підірвався місцевий житель. Чоловік загинув.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"8 березня близько 10:30 в селі Широка Балка Станіславської громади, під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими.
Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Зараз співробітники прокуратури та поліції проводять першочергові слідчі дії.
Топ коментарі
+10 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар08.03.2024 14:52 Відповісти Посилання
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар08.03.2024 14:54 Відповісти Посилання
+4 Hulio
показати весь коментар08.03.2024 14:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
фото підірваного трактора повісьте перед фермерами ЕС І ПОЛЯКАМИ .
Дата принятия в ООН: 24-10-1945
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
ВСЕ! "Росії" там не було!
Дата принятия в ООН: 24-10-1945
В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська Радянська Соціалістична Республіка
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Білоруська РСР
досить брехати українцям
Тому і такі наслідки, для фермера…. Українця не повернеш, а вони так і далі в КМУ спостерігають за наслідками своїх рішень та дій, за час сидіння на посадах! ГенПрокурор Костін, уже стурбований глибоко, чи ще щось збирає до кримінальних справ за ст 28 ККУ??
Слава Україні!
текст: "... в полі на ворожому ********** підірвався..."
Навідь не уявляю, хто може писати такі назви?
а під мотором і кабіною приварити під кутом сталеві бронеплити,
що спрямують вибухову хвилю в боки як на натівських тягачах.