4 647 27

Фермер на смерть підірвався на російському снаряді на Херсонщині. ФОТО

На Херсонщині в селі Широка Балка під час роботи в полі на ворожому боєприпасі підірвався місцевий житель. Чоловік загинув.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"8 березня близько 10:30 в селі Широка Балка Станіславської громади, під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими.

Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Україні необхідно ще мінімум 100 машин розмінування та близько 5000 піротехніків, - Клименко

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зараз співробітники прокуратури та поліції проводять першочергові слідчі дії.

Також дивіться: На пляжі в Одесі знищили міну. ФОТОрепортаж

Фермер підірвався на міні
Фермер підірвався на міні

смерть (6812) фермер (418) міна (400) Херсонська область (6121)
Топ коментарі
+10
Збирайте коалицію по розминувнню, збирайте ООН і грозити не продавати зерно голодуючим країнам
фото підірваного трактора повісьте перед фермерами ЕС І ПОЛЯКАМИ .
08.03.2024 14:52 Відповісти
+6
Верещуч із Шмигалем, мабуть, уже виїхали згідно з регламентом КМУ, на місце… Вони ж усе розмінували на Півдні, ще у 2021-22 роках!!?
Тому і такі наслідки, для фермера…. Українця не повернеш, а вони так і далі в КМУ спостерігають за наслідками своїх рішень та дій, за час сидіння на посадах! ГенПрокурор Костін, уже стурбований глибоко, чи ще щось збирає до кримінальних справ за ст 28 ККУ??
Слава Україні!
08.03.2024 14:54 Відповісти
+4
Для зермаків страшніший Порошенко.
08.03.2024 14:56 Відповісти
ну зберуться, поговорять і розійдуться
08.03.2024 14:59 Відповісти
Колись терпець урветься і рашу вигонять з ООН
08.03.2024 15:00 Відповісти
вона його створила разом із чотирма країнами.
08.03.2024 15:01 Відповісти
Росія знаходиться в ООН незаконно
08.03.2024 15:02 Відповісти
https://www.un.org/ru/about-us/member-states/ukraine Украина

Дата принятия в ООН: 24-10-1945
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
08.03.2024 15:10 Відповісти
Не "крути сракою"! Засновниками ООН з боку СРСР були три "суб"єкти" ? СРСР УРСР і БРСР!
ВСЕ! "Росії" там не було!
08.03.2024 16:02 Відповісти
Про СРАКУ ви гарно сказали
08.03.2024 17:12 Відповісти
ВОНА? Чи СРСР? Росії там не було до 1992 року А от УРСР - БУЛА!
08.03.2024 15:10 Відповісти
https://www.un.org/ru/about-us/member-states/russian-federation Российская Федерация

Дата принятия в ООН: 24-10-1945

В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств.
08.03.2024 15:13 Відповісти
Так 11 країн не поддержали , тобто її не прийняли
08.03.2024 15:33 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2 https://uk.wikipedia.org/wiki/Співдружність_Незалежних_Держав

08.03.2024 15:36 Відповісти
На фіга мені ВАША СНД, кацапе?
08.03.2024 17:14 Відповісти
Засновник:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська Радянська Соціалістична Республіка
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Білоруська РСР
08.03.2024 17:16 Відповісти
а зерно те ти викупиш? Чи збанкротим всіх землеробів ?
08.03.2024 16:39 Відповісти
А зерно куплять НЕ голодуючі країни і зроблять з нього якись продукти .

досить брехати українцям
08.03.2024 17:11 Відповісти
За поребріком радіють.
08.03.2024 14:55 Відповісти
Туск, й досі будеш з своїми фермерами умикати Трампа
08.03.2024 14:57 Відповісти
"трампа"
08.03.2024 15:01 Відповісти
Назва: "...підірвався на російському снаряді..."

текст: "... в полі на ворожому ********** підірвався..."

Навідь не уявляю, хто може писати такі назви?
08.03.2024 15:04 Відповісти
ну а шо робить. коли гроші головніше за життя
08.03.2024 15:08 Відповісти
Вистрибни з балкону, уйопок.
08.03.2024 15:18 Відповісти
шо не правильно ..? чи ти думаєш шо підірвався господар того трактора ? Ні . Підірвався найманий тракторист якого послав фермер обробляти не розміноване поле
08.03.2024 16:50 Відповісти
Співчуваю родині загиблого.Нажаль, скільки ще буде підривів. Дорого дається зерно Україні. Та й кошмарять на кордоні!!!Єдиного" рецепту" від цього,на жаль немає. Самотужки селяни не вирішать це питання.Держава повинна взяти на себе це питання для безпеки фермерів.Але держава вміє тильки КРАСТИ,пардон-пиляти виділені гроші.
08.03.2024 15:32 Відповісти
Не так уже й складно котити перед трактором бочку з цементом на кронштейні,
а під мотором і кабіною приварити під кутом сталеві бронеплити,
що спрямують вибухову хвилю в боки як на натівських тягачах.
08.03.2024 19:27 Відповісти
 
 