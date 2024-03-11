УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9423 відвідувача онлайн
Новини
416 2

Ще п’ятьох українських дітей вдалося повернути з окупації додому

діти,усиновлення

Завдяки сприянню організації Save Ukraine на підконтрольну Україні територію вдалося виїхати родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків – 2 роки. Тож всі його спогади – це лише жахи окупації…
Зараз діти й дорослі у безпеці. З ними працюють психологи та лікарі", - написав посадовець.

Прокудін також подякував організації Save Ukraine за роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 10 дітей вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію

Автор: 

діти (5275) окупація (6832) повернення (281)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина...
показати весь коментар
11.03.2024 16:14 Відповісти
Кожна врятована дитина важлива
показати весь коментар
11.03.2024 16:58 Відповісти
 
 