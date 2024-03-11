Ще п’ятьох українських дітей вдалося повернути з окупації додому

Завдяки сприянню організації Save Ukraine на підконтрольну Україні територію вдалося виїхати родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків – 2 роки. Тож всі його спогади – це лише жахи окупації…

Зараз діти й дорослі у безпеці. З ними працюють психологи та лікарі", - написав посадовець.

Прокудін також подякував організації Save Ukraine за роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 10 дітей вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію