Ще п’ятьох українських дітей вдалося повернути з окупації додому
Завдяки сприянню організації Save Ukraine на підконтрольну Україні територію вдалося виїхати родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків – 2 роки. Тож всі його спогади – це лише жахи окупації…
Зараз діти й дорослі у безпеці. З ними працюють психологи та лікарі", - написав посадовець.
Прокудін також подякував організації Save Ukraine за роботу.
