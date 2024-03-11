Корупція в Україні не зникла, але є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова
Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які працюють над розв’язанням цієї проблеми.
Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Війна мала лібералізуючий вплив на Україну. Перед повномасштабним вторгненням корупція не належала до п'яти сфер, які вважалися суспільством проблемою. А тепер корупція - це друга проблема за важливістю у суспільстві після безпеки, і це створює тиск. Це говорить про те, що цінності населення змінилися", - сказала вона на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у понеділок у Києві.
Матернова наголосила на необхідності систематичної роботи для викорінення корупції.
"Чи зникла в Україні корупція? Звісно, ні: в Україні є корупція. Але зараз є інституції, які з цим працюють, вирішують цю проблему", - додала посол.
Але дуже схоже на "боротьбу" с корупцією..
Там герої співають таку пісеньку про пиятику (даю фрази):
" ми конечно против пьянства - но и пьянство против нас!"
" і в борьбе с зельоним змєєм - побеждаєт змей..."
(схвально):
Боротьба з самим собою характеризує людину, що прагне досконалості!
Ги...
Югославії, Чехословаччині, Східній Німеччині, Цейлоні. Ще думаю зараз точно нема корупції в державах Ацтеків, Інків та Майа. Ну і в племені Апачей само собою
https://www.cnn.com/2024/01/18/asia/singapore-first-minister-corruption-charges-intl-hnk/index.html Singapore minister resigns after being charged with corruption in a first for the city state Updated 2:01 AM EST, Thu January 18, 2024
https://www.bbc.com/news/world-asia-66230766 Singapore: City-state rocked by rare political scandals 19 July 2023
Ми не знаємо того що в пресу не потрапило.
Далі продовжувати?
«
Щось вона знає, набагато більше про них, ніж може сказати у голос!
Наголосила лише, що є кому, цим ЗАЙМАТИСЯ…
Співпадіння…
призначаю тимошенко радником умерова!
а так, да, з корупцією борються не прикладая рук.
інституції,лєрьмак, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова Джерело:
А скільки повернули до казни України грошей, наприклад, за минулий рік?
І в скільки обходиться Україні утримування беб, сап, набу ?