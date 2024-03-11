Корупція в Україні не зникла, але є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які працюють над розв’язанням цієї проблеми.

Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна мала лібералізуючий вплив на Україну. Перед повномасштабним вторгненням корупція не належала до п'яти сфер, які вважалися суспільством проблемою. А тепер корупція - це друга проблема за важливістю у суспільстві після безпеки, і це створює тиск. Це говорить про те, що цінності населення змінилися", - сказала вона на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у понеділок у Києві.

Матернова наголосила на необхідності систематичної роботи для викорінення корупції.

"Чи зникла в Україні корупція? Звісно, ні: в Україні є корупція. Але зараз є інституції, які з цим працюють, вирішують цю проблему", - додала посол.

