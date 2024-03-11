УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9455 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
1 042 26

Корупція в Україні не зникла, але є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

катерина,матернова

Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які працюють над розв’язанням цієї проблеми.

Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна мала лібералізуючий вплив на Україну. Перед повномасштабним вторгненням корупція не належала до п'яти сфер, які вважалися суспільством проблемою. А тепер корупція - це друга проблема за важливістю у суспільстві після безпеки, і це створює тиск. Це говорить про те, що цінності населення змінилися", - сказала вона на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у понеділок у Києві.

Матернова наголосила на необхідності систематичної роботи для викорінення корупції.

"Чи зникла в Україні корупція? Звісно, ні: в Україні є корупція. Але зараз є інституції, які з цим працюють, вирішують цю проблему", - додала посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Матернова назвала пріоритети реформ України в антикорупційній сфері: Автономія САП та прискорення антикорупційних розслідувань

Автор: 

корупція (4772) Матернова Катаріна (98)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
наша влада з нею не бореться! вона її очолила!
показати весь коментар
11.03.2024 17:06 Відповісти
+8
Це вона так приколюється?
показати весь коментар
11.03.2024 17:05 Відповісти
+7
"Не зникла" це дуже м'яко сказано...
показати весь коментар
11.03.2024 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Не зникла" це дуже м'яко сказано...
показати весь коментар
11.03.2024 17:02 Відповісти
ЗЕ = корупція. Ну камон. Мальчік в трусішках з Криварожскай падваротні по імені Вован - як казав кучма - це було вже - лише в РФ
показати весь коментар
11.03.2024 17:03 Відповісти
Це вона так приколюється?
показати весь коментар
11.03.2024 17:05 Відповісти
наша влада з нею не бореться! вона її очолила!
показати весь коментар
11.03.2024 17:06 Відповісти
Чомусь пригадався старий комедійний фільм (вже не памятаю назву).
Але дуже схоже на "боротьбу" с корупцією..

Там герої співають таку пісеньку про пиятику (даю фрази):
" ми конечно против пьянства - но и пьянство против нас!"
" і в борьбе с зельоним змєєм - побеждаєт змей..."
показати весь коментар
11.03.2024 17:20 Відповісти
Корупція в Україні не зникла, але є інституції, які борються з цією проблемою

(схвально):
Боротьба з самим собою характеризує людину, що прагне досконалості!
Ги...
показати весь коментар
11.03.2024 17:07 Відповісти
Коррупция процветает не благодаря отсутствию институций борьбы с ней,но благодаря наличию законов благоприятствующих ее распространению и укреплению,право чинушки творить все,что он пожелает у нас закреплено законами и их менять никто не планирует.
показати весь коментар
11.03.2024 17:10 Відповісти
Інституцій багато, а корупція не зникає/а віз і нині там?
показати весь коментар
11.03.2024 17:12 Відповісти
Покажіть мені країну де корупція зникла.
показати весь коментар
11.03.2024 17:13 Відповісти
Легко! Корупції нема в:
Югославії, Чехословаччині, Східній Німеччині, Цейлоні. Ще думаю зараз точно нема корупції в державах Ацтеків, Інків та Майа. Ну і в племені Апачей само собою
показати весь коментар
11.03.2024 17:25 Відповісти
Сінгапур. На карті сам пошукай.
показати весь коментар
11.03.2024 23:14 Відповісти
Пошукав. І?

https://www.cnn.com/2024/01/18/asia/singapore-first-minister-corruption-charges-intl-hnk/index.html Singapore minister resigns after being charged with corruption in a first for the city state Updated 2:01 AM EST, Thu January 18, 2024

https://www.bbc.com/news/world-asia-66230766 Singapore: City-state rocked by rare political scandals 19 July 2023
показати весь коментар
12.03.2024 01:04 Відповісти
Це на мапі було? І шо, впевнився, що нема? Cам бачиш, там тільки проявилась гідра, так відразу її за кадик і вже знов нема. Якщо серйозно, то вважаю, що запитання про наявність чи відсутність корупції неправильне по своїй суті, бо вона вічна і всюдисуща. Показником повинна бути ефективність викриття і невідворотність покарання за корупцію.
показати весь коментар
12.03.2024 11:30 Відповісти
Ми знаємо те що в пресу потрапило.
Ми не знаємо того що в пресу не потрапило.
Далі продовжувати?
показати весь коментар
12.03.2024 16:07 Відповісти
))) «борці невидимого фронту» 🤣
«
показати весь коментар
11.03.2024 17:19 Відповісти
Дякуючи ЗСУ в Києві війни не бачу. А от корупція всюди. Згнило все що має стосунок до перерозподілу бюджету. Всі "зелені інституції" імітують боротьбу з корупцією. Але є критерій. Свобода Рєзнік(ов)а і призначення на його місце корумпованого чорта...
показати весь коментар
11.03.2024 17:19 Відповісти
Бггг. інституції і при Янику були . Освоювали американські гранти на боротьбу з коррупцією
показати весь коментар
11.03.2024 17:20 Відповісти
Мабуть, оті призначенці Зеленського, аж напряглися.
Щось вона знає, набагато більше про них, ніж може сказати у голос!
Наголосила лише, що є кому, цим ЗАЙМАТИСЯ…
Співпадіння…
показати весь коментар
11.03.2024 17:21 Відповісти
Зеленський про план оборонних фортифікацій:
призначаю тимошенко радником умерова!
а так, да, з корупцією борються не прикладая рук.
показати весь коментар
11.03.2024 17:31 Відповісти
Які інститути? Призначення Тимошенка замом Умєрова - це які інститути?
показати весь коментар
11.03.2024 17:43 Відповісти
Корупція в Україні має назву ,це українська влада,наберіться сміливості називати речі своїми іменами,а не уживати якихось ехимерій.
показати весь коментар
11.03.2024 17:52 Відповісти
Це бутафорія, а не інстітуції.
показати весь коментар
11.03.2024 18:27 Відповісти
Корупція в Україні не зникла, але є інституції, лєрьмак, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова Джерело:
показати весь коментар
11.03.2024 18:53 Відповісти
Судячи по одному весіллю вони її просто взяли під контроль а не боряться з нею
показати весь коментар
11.03.2024 19:37 Відповісти
Смієтесь, пані посол? Борються з корупцією? Ну-ну...
показати весь коментар
11.03.2024 20:41 Відповісти
Можна запитати:
А скільки повернули до казни України грошей, наприклад, за минулий рік?
І в скільки обходиться Україні утримування беб, сап, набу ?
показати весь коментар
11.03.2024 23:50 Відповісти
 
 