Сили оборони продовжують утримувати плацдарми на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"
Українські воїни на лівобережжі Херсонщини продовжують утримувати плацдарми та працювати над їхнім розширенням.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Плацдарми продовжуємо утримувати. В надзвичайних важких умовах працюють наші підрозділи, і вдається тримати позиції і працювати над розширенням плацдарму, при тому що ворог не полишає спроб своїх штурмів, хоч вони і невдалі. Минулої доби ворог знов спромігся на один такий штурм без бронетехніки, тобто суто піший штурм, і знов мав потужні втрати", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, росіяни відправляють на штурми і елітні десантно-штурмові підрозділи, і берегову охорону, і морську піхоту, а також нещодавно мобілізованих.
"Фактичної задачі, надзвичайної і конкретної з реалізації тактичного задуму, вони не виконують. Вони працюють на виснаження наших (військових. - Ред.)", - додала речниця.
