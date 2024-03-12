Сили оборони продовжують утримувати плацдарми на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"

Українські воїни на лівобережжі Херсонщини продовжують утримувати плацдарми та працювати над їхнім розширенням.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Плацдарми продовжуємо утримувати. В надзвичайних важких умовах працюють наші підрозділи, і вдається тримати позиції і працювати над розширенням плацдарму, при тому що ворог не полишає спроб своїх штурмів, хоч вони і невдалі. Минулої доби ворог знов спромігся на один такий штурм без бронетехніки, тобто суто піший штурм, і знов мав потужні втрати", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, росіяни відправляють на штурми і елітні десантно-штурмові підрозділи, і берегову охорону, і морську піхоту, а також нещодавно мобілізованих.

"Фактичної задачі, надзвичайної і конкретної з реалізації тактичного задуму, вони не виконують. Вони працюють на виснаження наших (військових. - Ред.)", - додала речниця.

