Рашисти атакували Сумщину КАБами, поранено двох дітей та одного дорослого

Російські окупаційні війська атакували Великописарівську громаду на Сумщині. Поранено двох дітей та одного дорослого.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 9:20 росіяни завдали авіаудару по Великописарівській громаді Сумського району.

"З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильота. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей віком 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина", - йдеться в повідомленні

Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.

Дивіться: Рашисти вчора з артилерії атакували Куп’янський район: Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж