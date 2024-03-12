УКР
Рашисти атакували Сумщину КАБами, поранено двох дітей та одного дорослого

Російські окупаційні війська атакували Великописарівську громаду на Сумщині. Поранено двох дітей та одного дорослого.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 9:20 росіяни завдали авіаудару по Великописарівській громаді Сумського району.

"З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильота. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей віком 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина", - йдеться в повідомленні

Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.

КАБи, це криваве продовження, безкарності московіі, прутіна+патрушева+вальки-півстакана ….
Але на усе, свій час…
12.03.2024 13:25 Відповісти
До адміністрації БНР "белгородська народна республіка" завітав український БПЛА https://t.me/pecheri_mordora
12.03.2024 13:25 Відповісти
Кацапські виродки!!!🤬
12.03.2024 13:40 Відповісти
12.03.2024 14:45 Відповісти
 
 