Аудит ЗСУ має завершитися до кінця місяця, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про хід аудиту Збройних Сил України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким виданням BFM TV та Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

"Оновлення військового командування іде і продовжується паралельно аудиту, яки є. В цьому місяці закінчиться аудит в Збройних Силах України. Принаймні, так мені командування обіцяло. До кінця місяця закінчиться аудит, який приводить до тих чи інших змін позицій, тих чи інших командувачів або відповідних генералів і командирів", - зазначив президент.

За словами Зеленського, що мобілізаційного пункту також проводиться аудит.

"Де та чи інша кількість людей знаходиться і на яких позиціях. Це буде аудит. Після цього я вже зможу сказати якісь технічні кроки наступні", - додав глава держави

