Аудит ЗСУ має завершитися до кінця місяця, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про хід аудиту Збройних Сил України.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким виданням BFM TV та Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
"Оновлення військового командування іде і продовжується паралельно аудиту, яки є. В цьому місяці закінчиться аудит в Збройних Силах України. Принаймні, так мені командування обіцяло. До кінця місяця закінчиться аудит, який приводить до тих чи інших змін позицій, тих чи інших командувачів або відповідних генералів і командирів", - зазначив президент.
За словами Зеленського, що мобілізаційного пункту також проводиться аудит.
"Де та чи інша кількість людей знаходиться і на яких позиціях. Це буде аудит. Після цього я вже зможу сказати якісь технічні кроки наступні", - додав глава держави
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
накуя якісь ревіхії, перевірки???
при резніку було списдяно 2022 30+ ярдів
2023 44 ярда
1 ярд баксів від сша досі не знайшли
а скільки ми ще не знаємо
бо Швець сказав що яйця по 17 та яблока по 51 грн це дрібниці.
то накуя цей цирк 95го кварталу коли за 100 чи 200 списдяний ярдів
закрили двох казлів відбувайлів.
і вже, з першого квітня, можна починати. як раз, до дев'ятого травня, на шашлики.
Хоче швидше ознайомитися з результатами.
ДБР, може і свої матеріали додати аудиторам! За 2022 рік вивелися більше 34 млрд, а за 2023 рік, щось за 45 млрд з Міноборони. Детально про це, знають і Західні Партнери, а не тільки, НАЦБАНК СБУ та причетні з Моу ….
У мене виникла така гра слів:
"Ау! Дід!".
Мов хоче докричатися до бункерного, в сенсі локацій. Або до Байдена. Не шукайте недостачі допомоги партнерів в уряді і МО, краще по всьому ЗСУ "стягнемося" аудітом.