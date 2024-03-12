УКР
Новини
4 862 31

Аудит ЗСУ має завершитися до кінця місяця, - Зеленський

зеленський,роботине

Президент Володимир Зеленський розповів про хід аудиту Збройних Сил України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким виданням BFM TV та Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

"Оновлення військового командування іде і продовжується паралельно аудиту, яки є. В цьому місяці закінчиться аудит в Збройних Силах України. Принаймні, так мені командування обіцяло. До кінця місяця закінчиться аудит, який приводить до тих чи інших змін позицій, тих чи інших командувачів або відповідних генералів і командирів", - зазначив президент.

За словами Зеленського, що мобілізаційного пункту також проводиться аудит.

"Де та чи інша кількість людей знаходиться і на яких позиціях. Це буде аудит. Після цього я вже зможу сказати якісь технічні кроки наступні", - додав глава держави

Читайте: 90% європейських лідерів на боці України, - Зеленський

Автор: 

аудит (575) Зеленський Володимир (25275) ЗСУ (7867)
Топ коментарі
Тобі би аудит зробити - на шибеницю.
показати весь коментар
12.03.2024 14:24 Відповісти
от накуя аудит
накуя якісь ревіхії, перевірки???
при резніку було списдяно 2022 30+ ярдів
2023 44 ярда
1 ярд баксів від сша досі не знайшли
а скільки ми ще не знаємо
бо Швець сказав що яйця по 17 та яблока по 51 грн це дрібниці.
то накуя цей цирк 95го кварталу коли за 100 чи 200 списдяний ярдів
закрили двох казлів відбувайлів.
показати весь коментар
12.03.2024 14:39 Відповісти
Аудит робиться для того, щоб оголосити, як Залужний вкрав два танки і продав ХАМАСу.
показати весь коментар
12.03.2024 14:49 Відповісти
І що буде після цього?
показати весь коментар
12.03.2024 14:24 Відповісти
квітень, якось перекантуємось. а, на 9 травня, як і обіцяв, шашлики.
показати весь коментар
12.03.2024 14:28 Відповісти
на стіл кремлю, як з планом контрнаступу ...
показати весь коментар
12.03.2024 14:37 Відповісти
******** грошей и улетит к себе на дачу в Испанию.
показати весь коментар
12.03.2024 21:53 Відповісти
Єлдак і Ко хочуть знати що ще можна змародерити.
показати весь коментар
12.03.2024 14:25 Відповісти
Яйця резнікова підрахуй
показати весь коментар
12.03.2024 14:26 Відповісти
ясна річ. тимошенко все перевірить, як треба.
і вже, з першого квітня, можна починати. як раз, до дев'ятого травня, на шашлики.
показати весь коментар
12.03.2024 14:27 Відповісти
Товариш майор з рашистського ФСБ підганяє Зеленського і його шайку з аудитом ЗСУ.
Хоче швидше ознайомитися з результатами.
показати весь коментар
12.03.2024 14:27 Відповісти
Так вже ж писали - шо 300000тис солдат на передку і 700000тис в тилу
показати весь коментар
12.03.2024 14:28 Відповісти
Тут згоден.Одни уже по 4 ранения и контузии.Другие с начала войны в тылу.Це приклад особистий....Тому попрошу без образ.Багато писати на таку тему не можна....Але якщо аудит зроблять....по чесному,то люди будуть ЗА!!!
показати весь коментар
12.03.2024 14:30 Відповісти
Степа ты глупенький? Кто его сделает ? ОПа ???
показати весь коментар
12.03.2024 14:32 Відповісти
Вадимка,писали что Сырский уже изыскал,пару тысяч бойцов,подержки штанов....в тылу.Не помню де кинув би вам посилання.До слова,то не кацапи пишуть...який штат,та хто воюе...а хто за два роки не бачив войни.
показати весь коментар
12.03.2024 14:39 Відповісти
Друг, що служить, розповів, шо десь тижні три тому почали трусити тилові частини. Готувати до ротації та виконання бойових завдань.
показати весь коментар
12.03.2024 14:53 Відповісти
Вот это правильно . Все патриоты , хаймарсы и т.д. посчитать надо и отчёт отправить .
показати весь коментар
12.03.2024 14:31 Відповісти
Аудит так аудит (с)
показати весь коментар
12.03.2024 14:31 Відповісти
Рахувать на стадіоні буде?
показати весь коментар
12.03.2024 14:33 Відповісти
І шо????????
показати весь коментар
12.03.2024 14:33 Відповісти
У якому це він павільйонне? на Довженко?
показати весь коментар
12.03.2024 14:40 Відповісти
Тарана з Резніковим, для надання пояснень АУДИТОРАМ, будуть викликати чи вони добровільно прийдуть, поки, як свідки??
ДБР, може і свої матеріали додати аудиторам! За 2022 рік вивелися більше 34 млрд, а за 2023 рік, щось за 45 млрд з Міноборони. Детально про це, знають і Західні Партнери, а не тільки, НАЦБАНК СБУ та причетні з Моу ….
показати весь коментар
12.03.2024 14:43 Відповісти
страна ********* возможностей, государство победившее разум
показати весь коментар
12.03.2024 14:48 Відповісти
це єдине правильне що робить маскаль, але щось мені здається робить він це тільки для того щоб вибити побільше бабла з "тилових" щурів, таких як Шабунька
показати весь коментар
12.03.2024 15:16 Відповісти
куратори запросили актуальний стан справ...
показати весь коментар
12.03.2024 15:16 Відповісти
Впевнений шо аудіт покаже - шо українці дуже мало донатили на ЗСУ - а от у кровавого режиму зеленского буде все зає...ісь - ніякого кріміналу - все чесно украдено до нас ще приблизно 5 років тому.
показати весь коментар
12.03.2024 15:53 Відповісти
Результати аудиту: Авдіївка, засідка на підрозділ центру морських операцій, враження Хаймарсу та Патріотів. І аудит ще не скінчився
показати весь коментар
12.03.2024 16:04 Відповісти
Аудід!
У мене виникла така гра слів:
"Ау! Дід!".
Мов хоче докричатися до бункерного, в сенсі локацій. Або до Байдена. Не шукайте недостачі допомоги партнерів в уряді і МО, краще по всьому ЗСУ "стягнемося" аудітом.
показати весь коментар
12.03.2024 16:22 Відповісти
Боже милостивий яке ж воно дурне !!! Це самий справжній тупий пень !
показати весь коментар
12.03.2024 16:45 Відповісти
 
 