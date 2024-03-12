90% європейських лідерів на боці України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський не вважає, що Європа розділена у питанні підтримки України у війні з російською агресією.
Про це він сказав в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
"Я б не сказав, що Європа розділена. Я вважаю, що Європа була дуже різноманітною до широкомасштабного російського вторгнення. Дехто вагався між Росією та Україною, дехто був на боці Росії, дехто – на боці України. Вторгнення об'єднало Європу навколо України. У різних суспільствах існують різні думки, але 90% європейських лідерів на боці України", - заявив Зеленський.
За його словами, саме завдяки цій підтримці Україна змогла зупинити РФ.
Водночас президент додав, що у Європі все ж є й інші позиції. Зокрема, Угорщина зі своїм прем’єр-міністром Віктором Орбаном, за словами Зеленського, грає в дуже небезпечну гру.
Це нагадує ту мерзоту що Київ за 3 дні брала.
Йому в вуха мед лють ,а воно вірить
Не на боці України....
Такі заяви - пустопорожня балаканина.
не відправляє їх Україні? Для цього йому не потрібний конгрес.