90% європейських лідерів на боці України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Європа розділена у питанні підтримки України у війні з російською агресією.

Про це він сказав в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б не сказав, що Європа розділена. Я вважаю, що Європа була дуже різноманітною до широкомасштабного російського вторгнення. Дехто вагався між Росією та Україною, дехто був на боці Росії, дехто – на боці України. Вторгнення об'єднало Європу навколо України. У різних суспільствах існують різні думки, але 90% європейських лідерів на боці України", - заявив Зеленський.

За його словами, саме завдяки цій підтримці Україна змогла зупинити РФ.

Водночас президент додав, що у Європі все ж є й інші позиції. Зокрема, Угорщина зі своїм прем’єр-міністром Віктором Орбаном, за словами Зеленського, грає в дуже небезпечну гру.

