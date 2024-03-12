УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9473 відвідувача онлайн
Новини Підтримка України
1 869 31

90% європейських лідерів на боці України, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Європа розділена у питанні підтримки України у війні з російською агресією.

Про це він сказав в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б не сказав, що Європа розділена. Я вважаю, що Європа була дуже різноманітною до широкомасштабного російського вторгнення. Дехто вагався між Росією та Україною, дехто був на боці Росії, дехто – на боці України. Вторгнення об'єднало Європу навколо України. У різних суспільствах існують різні думки, але 90% європейських лідерів на боці України", - заявив Зеленський.

За його словами, саме завдяки цій підтримці Україна змогла зупинити РФ.

Водночас президент додав, що у Європі все ж є й інші позиції. Зокрема, Угорщина зі своїм прем’єр-міністром Віктором Орбаном, за словами Зеленського, грає в дуже небезпечну гру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України з боку Франції "не має меж і червоних ліній", - Макрон

Автор: 

Європа (1973) Зеленський Володимир (25275) підтримка (639)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
А ти особисто на чиєму боці?
показати весь коментар
12.03.2024 14:19 Відповісти
+9
При тому, що сам Зеленський з Єрмачком зовсім на іншому боці.
Не на боці України....
показати весь коментар
12.03.2024 14:29 Відповісти
+6
С языка сняли. Вот это и есть хороший вопрос.
показати весь коментар
12.03.2024 14:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти особисто на чиєму боці?
показати весь коментар
12.03.2024 14:19 Відповісти
С языка сняли. Вот это и есть хороший вопрос.
показати весь коментар
12.03.2024 14:22 Відповісти
Як я зрозумів, Україні від цього не жарко ні холодно
показати весь коментар
12.03.2024 15:02 Відповісти
300 еврейцев.
показати весь коментар
12.03.2024 14:24 Відповісти
На боці єрмака
показати весь коментар
12.03.2024 14:25 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 14:23 Відповісти
Зброєю можна?
показати весь коментар
12.03.2024 14:24 Відповісти
З теплої ванни можна ляпнути ще й не таке. На твому боці лише ті, що реально щось роблять корисне для тебе. А хто багато та солодко п..здить але нічого не робить - скоріше на протилежному боці. І якраз таких в нас практично 90%.
показати весь коментар
12.03.2024 14:24 Відповісти
Так і є.
Це нагадує ту мерзоту що Київ за 3 дні брала.
Йому в вуха мед лють ,а воно вірить
показати весь коментар
12.03.2024 14:30 Відповісти
При тому, що сам Зеленський з Єрмачком зовсім на іншому боці.
Не на боці України....
показати весь коментар
12.03.2024 14:29 Відповісти
нихера себе товарищь Орбан аж 10 % лидерства имеет в Европе. Прям гигант-тяжвес
показати весь коментар
12.03.2024 14:29 Відповісти
там ще словацький *****,по 5%))
показати весь коментар
12.03.2024 14:36 Відповісти
А Ердоґан? Ердоґан - також Європа!
показати весь коментар
12.03.2024 14:41 Відповісти
3,333333333..................%. Каждому!...
показати весь коментар
12.03.2024 14:52 Відповісти
90% української влади проти України.
показати весь коментар
12.03.2024 14:31 Відповісти
140 країн на боці України , а на боці рашки тільки три - Іран , Північна Корея та Китай . І це , поки що , переважає .
показати весь коментар
12.03.2024 14:38 Відповісти
І цього виявилося достатньо, щоб диктувати умови всьому т.з. "цивілізованому" світу.
показати весь коментар
12.03.2024 14:44 Відповісти
А як там, оті, Оманські інвестори?? Небідують, в Україні, без інвестНяні??
показати весь коментар
12.03.2024 14:45 Відповісти
Нажаль, 90% недостатньо для прийнятя рішень.

Такі заяви - пустопорожня балаканина.
показати весь коментар
12.03.2024 14:55 Відповісти
ну за 2 роки вже вочевидь є розуміння хто в Європі легли під підорів. Ясна річ що явно топлять за підорів Орбан та Фіцо, хоча дуже позитивно що в них є в середині країни потужна опозиція. А от до неявних я б відніс Австрію. Сидить дуже тихо, але її Райффайзен досі працює в Мордорі і навіть не думає звідти йти. Жодної допомоги за весь час від них не було, жодного снаряду
показати весь коментар
12.03.2024 15:05 Відповісти
.. якби ти Вовчик не відкривав свого рота..і не виригував звідти дурноголові промови... то й підтримка була б дієвійша і реальна! Але все можна сказати одним прислів*ям.... загальновідомим!! ***..який народ...така і влада....***
показати весь коментар
12.03.2024 15:10 Відповісти
Такі да. А 10% це тільки Орбан і Зеля чи ще хтось затесався? Ще цікаво, Шольц в десятці чи в 90-то?, він же типу туда-сюда чи нето-несьо.
показати весь коментар
12.03.2024 15:26 Відповісти
Може це керівництво Андорри?
показати весь коментар
12.03.2024 15:34 Відповісти
Може. Або Монако.
показати весь коментар
12.03.2024 15:41 Відповісти
Щоб ще ти та твоя шобла були на боці України то було б чудово.
показати весь коментар
12.03.2024 15:43 Відповісти
Головне щось впевнено *********.
показати весь коментар
12.03.2024 15:49 Відповісти
Кожного дня гірше і гірше. А все чому ? зеленСКИЙ байдикує. На всі складні проблеми забив. А на грошові справи посадив своїх топ-кумів. А головний чинник - дЄрмак. Він в Європі вже відрижку визиває.
показати весь коментар
12.03.2024 16:06 Відповісти
Кацапське видання "Люди Байкалу" писало, що троє найманців, які воювали у складі ПВК "Вагнер", прийшли до школи No31 у місті Улан-Уде. Вони провели «урок мужності» для учнів шостого, восьмого та дев'ятого класів. Своїх імен вони не називали, лише військові позивні: "Арман", "Гальсон", "Гані" та "Драуг Ланшпик". Троє з них проводили заняття, не знімаючи балаклав, які закривали їхні обличчя, а також принесли з собою прапор ПВК з написом «Нічого особистого, нам заплатили».
показати весь коментар
12.03.2024 16:49 Відповісти
Ніхто не замислюється, чому Байден, маючи $4,6 млрд.,
не відправляє їх Україні? Для цього йому не потрібний конгрес.
показати весь коментар
12.03.2024 17:52 Відповісти
Лидеры и правительства в ЕС мало что решают. Это набор малых и демократических государств, где все определяется народом на выборах. Поэтому Зеленскому нужно думать не о том, что там в голове Шольца, а о том, о чем думает например рядовые работяги немцы, да французы.
показати весь коментар
12.03.2024 18:34 Відповісти
 
 