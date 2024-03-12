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Новости Поддержка Украине
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90% европейских лидеров на стороне Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский не считает, что Европа разделена относительно вопроса поддержки Украины в войне с российской агрессией.

Об этом он сказал в интервью французским изданием BMF TV и Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы не сказал, что Европа разделена. Я считаю, что Европа была очень разнообразна до широкомасштабного российского вторжения. Некоторые колебались между Россией и Украиной, некоторые были на стороне России, некоторые – на стороне Украины. Вторжение объединило Европу вокруг Украины. В разных обществах существуют разные мнения, но 90% европейских лидеров на стороне Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, именно благодаря этой поддержке Украина смогла приостановить РФ.

В то же время президент добавил, что в Европе все же есть и другие позиции. В частности, Венгрия со своим премьер-министром Виктором Орбаном, по словам Зеленского, играет в очень опасную игру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ и красных линий", - Макрон

Автор: 

Европа (1911) Зеленский Владимир (20742) поддержка (698)


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Топ комментарии
+20
А ти особисто на чиєму боці?
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12.03.2024 14:19
+9
При тому, що сам Зеленський з Єрмачком зовсім на іншому боці.
Не на боці України....
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12.03.2024 14:29
+6
С языка сняли. Вот это и есть хороший вопрос.
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12.03.2024 14:22
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А ти особисто на чиєму боці?
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12.03.2024 14:19 Ответить
С языка сняли. Вот это и есть хороший вопрос.
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12.03.2024 14:22 Ответить
Як я зрозумів, Україні від цього не жарко ні холодно
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12.03.2024 15:02 Ответить
300 еврейцев.
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12.03.2024 14:24 Ответить
На боці єрмака
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12.03.2024 14:25 Ответить
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12.03.2024 14:23 Ответить
Зброєю можна?
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12.03.2024 14:24 Ответить
З теплої ванни можна ляпнути ще й не таке. На твому боці лише ті, що реально щось роблять корисне для тебе. А хто багато та солодко п..здить але нічого не робить - скоріше на протилежному боці. І якраз таких в нас практично 90%.
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12.03.2024 14:24 Ответить
Так і є.
Це нагадує ту мерзоту що Київ за 3 дні брала.
Йому в вуха мед лють ,а воно вірить
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12.03.2024 14:30 Ответить
При тому, що сам Зеленський з Єрмачком зовсім на іншому боці.
Не на боці України....
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12.03.2024 14:29 Ответить
нихера себе товарищь Орбан аж 10 % лидерства имеет в Европе. Прям гигант-тяжвес
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12.03.2024 14:29 Ответить
там ще словацький *****,по 5%))
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12.03.2024 14:36 Ответить
А Ердоґан? Ердоґан - також Європа!
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12.03.2024 14:41 Ответить
3,333333333..................%. Каждому!...
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12.03.2024 14:52 Ответить
90% української влади проти України.
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12.03.2024 14:31 Ответить
140 країн на боці України , а на боці рашки тільки три - Іран , Північна Корея та Китай . І це , поки що , переважає .
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12.03.2024 14:38 Ответить
І цього виявилося достатньо, щоб диктувати умови всьому т.з. "цивілізованому" світу.
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12.03.2024 14:44 Ответить
А як там, оті, Оманські інвестори?? Небідують, в Україні, без інвестНяні??
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12.03.2024 14:45 Ответить
Нажаль, 90% недостатньо для прийнятя рішень.

Такі заяви - пустопорожня балаканина.
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12.03.2024 14:55 Ответить
ну за 2 роки вже вочевидь є розуміння хто в Європі легли під підорів. Ясна річ що явно топлять за підорів Орбан та Фіцо, хоча дуже позитивно що в них є в середині країни потужна опозиція. А от до неявних я б відніс Австрію. Сидить дуже тихо, але її Райффайзен досі працює в Мордорі і навіть не думає звідти йти. Жодної допомоги за весь час від них не було, жодного снаряду
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12.03.2024 15:05 Ответить
.. якби ти Вовчик не відкривав свого рота..і не виригував звідти дурноголові промови... то й підтримка була б дієвійша і реальна! Але все можна сказати одним прислів*ям.... загальновідомим!! ***..який народ...така і влада....***
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12.03.2024 15:10 Ответить
Такі да. А 10% це тільки Орбан і Зеля чи ще хтось затесався? Ще цікаво, Шольц в десятці чи в 90-то?, він же типу туда-сюда чи нето-несьо.
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12.03.2024 15:26 Ответить
Може це керівництво Андорри?
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12.03.2024 15:34 Ответить
Може. Або Монако.
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12.03.2024 15:41 Ответить
Щоб ще ти та твоя шобла були на боці України то було б чудово.
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12.03.2024 15:43 Ответить
Головне щось впевнено *********.
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12.03.2024 15:49 Ответить
Кожного дня гірше і гірше. А все чому ? зеленСКИЙ байдикує. На всі складні проблеми забив. А на грошові справи посадив своїх топ-кумів. А головний чинник - дЄрмак. Він в Європі вже відрижку визиває.
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12.03.2024 16:06 Ответить
Кацапське видання "Люди Байкалу" писало, що троє найманців, які воювали у складі ПВК "Вагнер", прийшли до школи No31 у місті Улан-Уде. Вони провели «урок мужності» для учнів шостого, восьмого та дев'ятого класів. Своїх імен вони не називали, лише військові позивні: "Арман", "Гальсон", "Гані" та "Драуг Ланшпик". Троє з них проводили заняття, не знімаючи балаклав, які закривали їхні обличчя, а також принесли з собою прапор ПВК з написом «Нічого особистого, нам заплатили».
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12.03.2024 16:49 Ответить
Ніхто не замислюється, чому Байден, маючи $4,6 млрд.,
не відправляє їх Україні? Для цього йому не потрібний конгрес.
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12.03.2024 17:52 Ответить
Лидеры и правительства в ЕС мало что решают. Это набор малых и демократических государств, где все определяется народом на выборах. Поэтому Зеленскому нужно думать не о том, что там в голове Шольца, а о том, о чем думает например рядовые работяги немцы, да французы.
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12.03.2024 18:34 Ответить
 
 