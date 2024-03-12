90% европейских лидеров на стороне Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не считает, что Европа разделена относительно вопроса поддержки Украины в войне с российской агрессией.

Об этом он сказал в интервью французским изданием BMF TV и Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы не сказал, что Европа разделена. Я считаю, что Европа была очень разнообразна до широкомасштабного российского вторжения. Некоторые колебались между Россией и Украиной, некоторые были на стороне России, некоторые – на стороне Украины. Вторжение объединило Европу вокруг Украины. В разных обществах существуют разные мнения, но 90% европейских лидеров на стороне Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, именно благодаря этой поддержке Украина смогла приостановить РФ.

В то же время президент добавил, что в Европе все же есть и другие позиции. В частности, Венгрия со своим премьер-министром Виктором Орбаном, по словам Зеленского, играет в очень опасную игру.

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