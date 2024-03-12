У Польщі планують розробити програму будівництва бомбосховищ
У Польщі планують створити програму підтримки будівництва бомбосховищ, влада шукатиме джерела її фінансування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу, про це повідомив віцепрем’єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"У понеділок я створив групу радників зі справ місцевого самоврядування… На першому засіданні ми порушили питання створення програми підтримки будівництва бомбосховищ для органів місцевого самоврядування, я доручив підготовку такої програми", - заявив Косіняк-Камиш і додав, що влада шукатиме джерела фінансування такої програми.
Топ коментарі
+6 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар12.03.2024 15:02 Відповісти Посилання
+5 частный сектор
показати весь коментар12.03.2024 15:12 Відповісти Посилання
+3 Лис Микита #575773
показати весь коментар12.03.2024 15:26 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар12.03.2024 15:02 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар12.03.2024 15:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ig Shu
показати весь коментар12.03.2024 15:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар12.03.2024 15:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
частный сектор
показати весь коментар12.03.2024 15:12 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Лис Микита #575773
показати весь коментар12.03.2024 15:26 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Dima L
показати весь коментар12.03.2024 15:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Alex #583899
показати весь коментар12.03.2024 16:24 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар12.03.2024 16:28 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Erica Si
показати весь коментар12.03.2024 16:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Erica Si
показати весь коментар12.03.2024 16:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
ivan ivanov #589404
показати весь коментар12.03.2024 17:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
MrGTI driver #574929
показати весь коментар12.03.2024 17:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Оксана Щербакова #502138
показати весь коментар12.03.2024 22:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль