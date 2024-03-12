У Польщі планують розробити програму будівництва бомбосховищ

У Польщі планують створити програму підтримки будівництва бомбосховищ, влада шукатиме джерела її фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу, про це повідомив віцепрем’єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"У понеділок я створив групу радників зі справ місцевого самоврядування… На першому засіданні ми порушили питання створення програми підтримки будівництва бомбосховищ для органів місцевого самоврядування, я доручив підготовку такої програми", - заявив Косіняк-Камиш і додав, що влада шукатиме джерела фінансування такої програми.

