УКР
Новини
У Польщі планують розробити програму будівництва бомбосховищ

польща

У Польщі планують створити програму підтримки будівництва бомбосховищ, влада шукатиме джерела її фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу, про це повідомив віцепрем’єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"У понеділок я створив групу радників зі справ місцевого самоврядування… На першому засіданні ми порушили питання створення програми підтримки будівництва бомбосховищ для органів місцевого самоврядування, я доручив підготовку такої програми", - заявив Косіняк-Камиш і додав, що влада шукатиме джерела фінансування такої програми.

Автор: 

Топ коментарі
+6
Все пішов я відкривати кон'як
показати весь коментар
12.03.2024 15:02 Відповісти
+5
вся надія на фермерів
показати весь коментар
12.03.2024 15:12 Відповісти
+3
Транзит українського зерна загрожує полякам настільки,що пора від нього в бомбосховищах ховатись.
показати весь коментар
12.03.2024 15:26 Відповісти
Краще б поляки ввели миротворців у Тьоткінську Народну Республику...
показати весь коментар
12.03.2024 15:04 Відповісти
Переймайте героїнічний досвід підОПозедента: бубени для дітей по 80000 та фритюрниці.
показати весь коментар
12.03.2024 15:07 Відповісти
за віслой?
показати весь коментар
12.03.2024 15:08 Відповісти
Пакостити тим хто тебе захищає і будувати собі бомбосховища одночасно. Що в тих головах, я пердолю
показати весь коментар
12.03.2024 15:43 Відповісти
З ким вони збираються воювати, невже з німцями? Бо з кацами вони в союзі
показати весь коментар
12.03.2024 16:24 Відповісти
навіщо??? поляки не чинитимуть опір аби не допустити руйнувань та людських жертв
показати весь коментар
12.03.2024 16:28 Відповісти
Бояться, бомбосховища будують. Але кордони старанно і завзято блокують. Хочуть воювати самі.
показати весь коментар
12.03.2024 16:48 Відповісти
головне, перекрити Україні кисень і війна прийде до вас, шановне панство. Бомбосховища одразу ж ************.
показати весь коментар
12.03.2024 16:50 Відповісти
однієї Катині було замало, не доходить, пся крев!
показати весь коментар
12.03.2024 17:29 Відповісти
А хіба росія буде нападати на свого бізнес партнера?! Чи поляки знову знайшли спосіб пограбувати Брюссель, тепер на будівництві бомбосховищ?
показати весь коментар
12.03.2024 17:37 Відповісти
Ну тренувальні тривоги я в них чула. Як тренуються літаки бачила. Та й взагалі військо НАТО там розкидано по всій країні,особливо недалеко від кордону. Але щоб прям бомбосховища будували - неочікувано. І мені все ж здається,що в разі війні,вони просто тікатимуть всі скопом.
показати весь коментар
12.03.2024 22:55 Відповісти
 
 