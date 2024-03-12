УКР
Байден не висилатиме додаткові війська на кордон Польщі, - Bloomberg

Президент США Джо Байден повідомив, що не збирається висилати додаткові війська на кордон Польщі з Україною, незважаючи на те, що керівництво Польщі просило посилити захист цього напрямку через російську агресію проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає потреби в додаткових військах на польському кордоні", - сказав Байден журналістам у понеділок, 11 березня.

Як зазначає видання, з початку повномасштабної війни Росії проти України саме Польща стала своєрідними "воротами" для гуманітарних та військових постачань. Минулого року США створили гарнізон у західному польському місті Познань і мають 10 000 військовослужбовців, розміщених у країні. Зустріч з Байденом збігається з 25-ю річницею членства Польщі в НАТО.

Польща готується витратити близько 4% свого економічного виробництва на оборону в цьому році, що є частиною зусиль зі стримування російської агресії і заміни обладнання, переданого Україні. Значна частка замовлень припадає на американську промисловість.

Читайте також: Польські фермери зустрілися з Туском: Остаточного порозуміння з урядом немає

Дуда заявив у понеділок на зустрічі з лідерами уряду і партій Туска, що він запропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону до 3% від обсягу виробництва під час переговорів з Байденом і главою Альянсу Єнсом Столтенбергом у четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Чехії Фіала зустрінеться з Байденом для обговорення підтримки України

там польскі фермери і так справляються
12.03.2024 11:42 Відповісти
«Фермери».Вони такі фермери,як я машиніст локомотива.
12.03.2024 11:45 Відповісти
+10
Досить патякати про "польських рольников"!
Поляки не вибирали собі ЗЄлєнського і витрачають скажені гроші на озброєння - відіб'ються.

А Україна знову на межі існування, як 24.02.22., але із виснаженими ЗСУ та без Залужного
12.03.2024 11:52 Відповісти
горілку їм привезіть і побачите штурмовиків та пілотів люфтваффе...
12.03.2024 12:37 Відповісти
Ну на кордоні и поляки ******** справляються
12.03.2024 11:42 Відповісти
Та досить потужні стоїть у них 4 окрема фермерська штурмова банда. На узброєні у кожного бійця мінімум три фляжки зубрувкі і закуски о тою провізії на три доби. Так що граніца под зоркім виглядом хфермеров.
12.03.2024 11:51 Відповісти
думаю, фермери із захистом кордонів цілком впораються
12.03.2024 11:43 Відповісти
Усе вірно, там вдосталь отих блокувальників з технікою, вони і й будуть захищати Польщу від московитів…
Пілсудському, це вдалося зробити, проти орд красних армейцеф, тухачевського і будьоного!!
Можуть пафтаріть ..
12.03.2024 11:44 Відповісти
навіть і не знаю, хто з них, більший поц, трамп чи байден.
що це за ігри, ціною українських життів?
12.03.2024 11:46 Відповісти
Населення Землі - більше 8 мільярдів. Що їм якісь там кілька десятків мільйонів українців?
На них не падають бомби та ракети, їх дітей не крадуть і не вбивають. Життя прекрасне...
12.03.2024 11:57 Відповісти
найбібібільший- членограй хренпіду мамми Римммський...
12.03.2024 12:39 Відповісти
які ігри? на х* подлякам більше військ? на них хтось напав?
показати весь коментар
👍 💯
12.03.2024 12:45 Відповісти
я безсилий, а ЗЄля - бох ! 😕
12.03.2024 12:52 Відповісти
Відіб'ються поляки... ногами від бруківки, а кацапів будуть громити, як їх дзяди-конфедерати німців на Вестерплятте,- шаблі наголо та шпори коням в дупу поглибше і поганяй до ями 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
12.03.2024 14:34 Відповісти
Хоча б сказав що це можливо з великою вірогідністю.
Але ж ні, не розуміють західни політики що таке блєф, кацапською звичайні "понти", вони вміють тільки лякатися ціїх понтів.
12.03.2024 11:57 Відповісти
Читаю новини і дедалі більше переконуюся що американці ''круті перці'' у своїх бойовиках.
12.03.2024 11:59 Відповісти
у своїх боєвиках кінця 90-х.
бо, зараз, такі собі кіношки.
у голівуді, теж панують, лєвакі соціалісти популісти.
12.03.2024 12:09 Відповісти
Ніззя посилати додаткові війська
і дратувати кремлівського упиря
12.03.2024 12:06 Відповісти
10 tysiac eto mnogo,zacem ix bolse?10 tysiac amerikanskix soldat s texnikoj toze sto u kacapov primerno 300 tysiac soldat
12.03.2024 12:08 Відповісти
🔥 Іл-76 впав щойно в Іванівській області на росії

Потужне полумʼя видно з усіх куточків н.п.
12.03.2024 12:32 Відповісти
Катастрофа Іл-76 в Іванівській області - аваі-інцидент що стався 12 березня 2024 в Іванівській області, Росії. Катастрофа сталась через загорання одного з чотирьох двигунів літака.
12.03.2024 12:35 Відповісти
Чого поляки ссуть? В них браві фермери блокують автобуси з жінками, заблокують і рашистів
12.03.2024 12:36 Відповісти
https://t.me/voynareal/85323 видео как падает
12.03.2024 12:37 Відповісти
Іл-76
12.03.2024 12:38 Відповісти
Это наверно в помощь фермерам.
12.03.2024 13:19 Відповісти
Байден в черговий раз потрясе зморщеною мошонкою...
12.03.2024 14:45 Відповісти
Деж на таких як ти напасеся амеріканських солдат.
12.03.2024 15:53 Відповісти
Розкрий свій текст
12.03.2024 15:55 Відповісти
 
 