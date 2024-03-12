Байден не висилатиме додаткові війська на кордон Польщі, - Bloomberg
Президент США Джо Байден повідомив, що не збирається висилати додаткові війська на кордон Польщі з Україною, незважаючи на те, що керівництво Польщі просило посилити захист цього напрямку через російську агресію проти України.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Немає потреби в додаткових військах на польському кордоні", - сказав Байден журналістам у понеділок, 11 березня.
Як зазначає видання, з початку повномасштабної війни Росії проти України саме Польща стала своєрідними "воротами" для гуманітарних та військових постачань. Минулого року США створили гарнізон у західному польському місті Познань і мають 10 000 військовослужбовців, розміщених у країні. Зустріч з Байденом збігається з 25-ю річницею членства Польщі в НАТО.
Польща готується витратити близько 4% свого економічного виробництва на оборону в цьому році, що є частиною зусиль зі стримування російської агресії і заміни обладнання, переданого Україні. Значна частка замовлень припадає на американську промисловість.
Дуда заявив у понеділок на зустрічі з лідерами уряду і партій Туска, що він запропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону до 3% від обсягу виробництва під час переговорів з Байденом і главою Альянсу Єнсом Столтенбергом у четвер.
Пілсудському, це вдалося зробити, проти орд красних армейцеф, тухачевського і будьоного!!
Можуть пафтаріть ..
що це за ігри, ціною українських життів?
На них не падають бомби та ракети, їх дітей не крадуть і не вбивають. Життя прекрасне...
Поляки не вибирали собі ЗЄлєнського і витрачають скажені гроші на озброєння - відіб'ються.
А Україна знову на межі існування, як 24.02.22., але із виснаженими ЗСУ та без Залужного
Але ж ні, не розуміють західни політики що таке блєф, кацапською звичайні "понти", вони вміють тільки лякатися ціїх понтів.
бо, зараз, такі собі кіношки.
у голівуді, теж панують, лєвакі соціалісти популісти.
і дратувати кремлівського упиря
Потужне полумʼя видно з усіх куточків н.п.