Байден не висилатиме додаткові війська на кордон Польщі, - Bloomberg

Президент США Джо Байден повідомив, що не збирається висилати додаткові війська на кордон Польщі з Україною, незважаючи на те, що керівництво Польщі просило посилити захист цього напрямку через російську агресію проти України.

Про це повідомляє Bloomberg

"Немає потреби в додаткових військах на польському кордоні", - сказав Байден журналістам у понеділок, 11 березня.

Як зазначає видання, з початку повномасштабної війни Росії проти України саме Польща стала своєрідними "воротами" для гуманітарних та військових постачань. Минулого року США створили гарнізон у західному польському місті Познань і мають 10 000 військовослужбовців, розміщених у країні. Зустріч з Байденом збігається з 25-ю річницею членства Польщі в НАТО.

Польща готується витратити близько 4% свого економічного виробництва на оборону в цьому році, що є частиною зусиль зі стримування російської агресії і заміни обладнання, переданого Україні. Значна частка замовлень припадає на американську промисловість.

Дуда заявив у понеділок на зустрічі з лідерами уряду і партій Туска, що він запропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону до 3% від обсягу виробництва під час переговорів з Байденом і главою Альянсу Єнсом Столтенбергом у четвер.

