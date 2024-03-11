Прем’єр Чехії Фіала зустрінеться з Байденом для обговорення підтримки України

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала 15 квітня зустрінеться з Джо Байденом у Білому Домі, щоб обговорити підтримку України.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ.

"Лідери підтвердять свою рішучу підтримку України, яка обороняється від агресивної війни РФ", - зазначила вона.

На фоні того, що Чехія цього року святкуватиме чверть століття членства в НАТО. Тож лідери "підкреслять свою непохитну відданість НАТО, яке робить усіх безпечнішими".

Крім того, президент Байден і прем’єр-міністр Фіала скоординують взаємні пріоритети, в тому числі питання безпеки, економічних можливостей та спільних демократичних цінностей.

Читайте також: США готували "неядерну, але драматичну" відповідь у разі застосування РФ ядерної зброї проти України, - NYT