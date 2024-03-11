УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9559 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 021 7

Прем’єр Чехії Фіала зустрінеться з Байденом для обговорення підтримки України

петр,фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала 15 квітня зустрінеться з Джо Байденом у Білому Домі, щоб обговорити підтримку України.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ.

"Лідери підтвердять свою рішучу підтримку України, яка обороняється від агресивної війни РФ", - зазначила вона.

На фоні того, що Чехія цього року святкуватиме чверть століття членства в НАТО. Тож лідери "підкреслять свою непохитну відданість НАТО, яке робить усіх безпечнішими".

Крім того, президент Байден і прем’єр-міністр Фіала скоординують взаємні пріоритети, в тому числі питання безпеки, економічних можливостей та спільних демократичних цінностей.

Читайте також: США готували "неядерну, але драматичну" відповідь у разі застосування РФ ядерної зброї проти України, - NYT

Автор: 

Байден Джо (2898) США (24146) Чехія (1700) Фіала Петр (112)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден загалом розчарування - він мав 2 роки щоб дати по швидкому ВСЕ. І ввійшов би в історію як переможець Росії. Натомість так дотягнув що Трамп переманив багатьох до себе
показати весь коментар
11.03.2024 18:24 Відповісти
Його боягузтво приведе до того , що залишиться він в анналах історії як кака на цідилку.
показати весь коментар
11.03.2024 18:33 Відповісти
Все! Це що?! А ваше де?! Бо як увійде в історію Байден,то не ваша проблема,а ось як Зеленський, то уже зрозуміло. Та і історію війни буде розділені на Героїзм ЗСУ і сидіння на диванах в містах комфорту
показати весь коментар
11.03.2024 18:37 Відповісти
ФРН це майже окопи.
показати весь коментар
11.03.2024 18:48 Відповісти
Нажаль, це проблеми України. США - гарант за Будапештським меморандумом, а по факту байден забезпечив реалізацію московією геноциду патріотичного прошарку України. Зупинення постачання зброї з вересня 2022 р. вилилося в величезну трагедію для наших патріотів, хоча саме вони пожертвували заради спасіння всієї Європи. Якби орду не зупинили, орда була б вже в Берліні і кордони НАТО 1997 р.
показати весь коментар
11.03.2024 19:00 Відповісти
А зелений вже ''вляпався в історію'' при будь якому завершенні його ролі президента.
показати весь коментар
11.03.2024 19:05 Відповісти
15 квітня зарано, краще з Бідоном зустрітись в кінці жовтня.
показати весь коментар
11.03.2024 19:16 Відповісти
 
 