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Премьер Чехии Фиала встретится с Байденом для обсуждения поддержки Украины
Премьер-министр Чехии Петр Фиала 15 апреля встретится с Джо Байденом в Белом Доме для обсуждения поддержки Украины.
Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ.
"Лидеры подтвердят свою решительную поддержку Украины, обороняющуюся от агрессивной войны РФ", - отметила она.
На фоне того, что Чехия в этом году отметит четверть века членства в НАТО. Поэтому лидеры "подчеркнут свою непреклонную преданность НАТО, которая делает всех более безопасными".
Кроме того, президент Байден и премьер-министр Фиала скоординируют взаимные приоритеты, включая вопросы безопасности, экономические возможности и общие демократические ценности.
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Михайло Иляш
показать весь комментарий11.03.2024 18:24 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Василь Довганенко #589385
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valentyna #410470
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Ганна Бондар
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Євген #585735
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