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Премьер Чехии Фиала встретится с Байденом для обсуждения поддержки Украины

петр,фіала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 15 апреля встретится с Джо Байденом в Белом Доме для обсуждения поддержки Украины.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ.

"Лидеры подтвердят свою решительную поддержку Украины, обороняющуюся от агрессивной войны РФ", - отметила она.

На фоне того, что Чехия в этом году отметит четверть века членства в НАТО. Поэтому лидеры "подчеркнут свою непреклонную преданность НАТО, которая делает всех более безопасными".

Кроме того, президент Байден и премьер-министр Фиала скоординируют взаимные приоритеты, включая вопросы безопасности, экономические возможности и общие демократические ценности.

Читайте также: Британцы смогут передавать Украине автомобили, предназначенные для утилизации, со следующей недели

Автор: 

Байден Джо (2794) США (27043) Чехия (1734) Фиала Петр (81)


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Байден загалом розчарування - він мав 2 роки щоб дати по швидкому ВСЕ. І ввійшов би в історію як переможець Росії. Натомість так дотягнув що Трамп переманив багатьох до себе
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11.03.2024 18:24 Ответить
Його боягузтво приведе до того , що залишиться він в анналах історії як кака на цідилку.
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11.03.2024 18:33 Ответить
Все! Це що?! А ваше де?! Бо як увійде в історію Байден,то не ваша проблема,а ось як Зеленський, то уже зрозуміло. Та і історію війни буде розділені на Героїзм ЗСУ і сидіння на диванах в містах комфорту
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11.03.2024 18:37 Ответить
ФРН це майже окопи.
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11.03.2024 18:48 Ответить
Нажаль, це проблеми України. США - гарант за Будапештським меморандумом, а по факту байден забезпечив реалізацію московією геноциду патріотичного прошарку України. Зупинення постачання зброї з вересня 2022 р. вилилося в величезну трагедію для наших патріотів, хоча саме вони пожертвували заради спасіння всієї Європи. Якби орду не зупинили, орда була б вже в Берліні і кордони НАТО 1997 р.
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11.03.2024 19:00 Ответить
А зелений вже ''вляпався в історію'' при будь якому завершенні його ролі президента.
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11.03.2024 19:05 Ответить
15 квітня зарано, краще з Бідоном зустрітись в кінці жовтня.
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11.03.2024 19:16 Ответить
 
 