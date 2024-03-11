Премьер Чехии Фиала встретится с Байденом для обсуждения поддержки Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 15 апреля встретится с Джо Байденом в Белом Доме для обсуждения поддержки Украины.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ.

"Лидеры подтвердят свою решительную поддержку Украины, обороняющуюся от агрессивной войны РФ", - отметила она.

На фоне того, что Чехия в этом году отметит четверть века членства в НАТО. Поэтому лидеры "подчеркнут свою непреклонную преданность НАТО, которая делает всех более безопасными".

Кроме того, президент Байден и премьер-министр Фиала скоординируют взаимные приоритеты, включая вопросы безопасности, экономические возможности и общие демократические ценности.

Читайте также: Британцы смогут передавать Украине автомобили, предназначенные для утилизации, со следующей недели