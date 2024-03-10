РУС
Британцы смогут передавать Украине автомобили, предназначенные для утилизации, со следующей недели

Автомобили из Великобритании, подпадающие под действие лондонских правил зоны сверхнизких выбросов (ULEZ), можно будет отправить в Украину для гуманитарных нужд вместо утилизации.

Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Заявители смогут пожертвовать транспортные средства в обмен на такую же грантовую выплату, которая доступна водителям, которые сдают авто на металлолом или модернизируют свои транспортные средства – до 2 000 фунтов стерлингов.

Пожертвованные автомобили будут переданы украинской власти на постоянной основе для гуманитарных и медицинских нужд.

Ранее мэр британской столицы отказался передавать Украине использованные автомобили, но после кампании в СМИ и многочисленных призывов передумал и заявил, что поддерживает схему отправки в Украину полноприводных автомобилей, которые в противном случае были бы списаны на металлолом по программе утилизации.

Также смотрите: "Батальон Лондон": СМИ обнаружили в столице Великобритании Фукса, Довбенко и других бизнесменов. ВИДЕО

Дякуємо Британії!!!
А як воно вийде побачимо.
10.03.2024 20:54 Ответить
не для гуманітарних проблем, а для фронту, Порошенко ще пару місяців тому, коли був в Лондоні, домовлявся з мерією Лондона за ці тачки...
Але ця неточність - несуттєва. Як і єдиний недолік цих вантажівок - праворульність, для фронту підійдуть.
10.03.2024 20:55 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/42581 Борислав Береза :
Дізнаюсь, що Канада схвалила передачу Україні близько 80 тисяч списаних авіаційних ракет. Після того телефоную своєму знайомому військовому, який в темі. Дізнався, що ці, списані в Канаді ракети, дозволять ефективно списувати русню зі списків живих. Утилізація буде тривати.
10.03.2024 23:57 Ответить
