Британцы смогут передавать Украине автомобили, предназначенные для утилизации, со следующей недели

Автомобили из Великобритании, подпадающие под действие лондонских правил зоны сверхнизких выбросов (ULEZ), можно будет отправить в Украину для гуманитарных нужд вместо утилизации.

Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Заявители смогут пожертвовать транспортные средства в обмен на такую же грантовую выплату, которая доступна водителям, которые сдают авто на металлолом или модернизируют свои транспортные средства – до 2 000 фунтов стерлингов.

Пожертвованные автомобили будут переданы украинской власти на постоянной основе для гуманитарных и медицинских нужд.

Ранее мэр британской столицы отказался передавать Украине использованные автомобили, но после кампании в СМИ и многочисленных призывов передумал и заявил, что поддерживает схему отправки в Украину полноприводных автомобилей, которые в противном случае были бы списаны на металлолом по программе утилизации.

