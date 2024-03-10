Британцы смогут передавать Украине автомобили, предназначенные для утилизации, со следующей недели
Автомобили из Великобритании, подпадающие под действие лондонских правил зоны сверхнизких выбросов (ULEZ), можно будет отправить в Украину для гуманитарных нужд вместо утилизации.
Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Заявители смогут пожертвовать транспортные средства в обмен на такую же грантовую выплату, которая доступна водителям, которые сдают авто на металлолом или модернизируют свои транспортные средства – до 2 000 фунтов стерлингов.
Пожертвованные автомобили будут переданы украинской власти на постоянной основе для гуманитарных и медицинских нужд.
Ранее мэр британской столицы отказался передавать Украине использованные автомобили, но после кампании в СМИ и многочисленных призывов передумал и заявил, что поддерживает схему отправки в Украину полноприводных автомобилей, которые в противном случае были бы списаны на металлолом по программе утилизации.
А як воно вийде побачимо.
треба Land Rover, хоча, він вже індійський.
Але ця неточність - несуттєва. Як і єдиний недолік цих вантажівок - праворульність, для фронту підійдуть.
Смотреть - как наши бойцы ходят километрами в 21 веке
И носят все на себе
Сил уже нет никаких
Дізнаюсь, що Канада схвалила передачу Україні близько 80 тисяч списаних авіаційних ракет. Після того телефоную своєму знайомому військовому, який в темі. Дізнався, що ці, списані в Канаді ракети, дозволять ефективно списувати русню зі списків живих. Утилізація буде тривати.