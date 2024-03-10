УКР
Британці зможуть передавати Україні авто, призначені для утилізації, з наступного тижня

Автомобілі з Великої Британії, які підпадають під дію лондонських правил зони наднизьких викидів (ULEZ), можна буде відправити в Україну для гуманітарних потреб замість утилізації.

Про це заявив мер Лондона Садік Хан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Заявники зможуть пожертвувати транспортні засоби в обмін на таку ж грантову виплату, яка доступна водіям, що здають авто на металобрухт або модернізують свої транспортні засоби - до 2 000 фунтів стерлінгів.

Пожертвувані автомобілі будуть передані українській владі на постійній основі для гуманітарних та медичних потреб.

Раніше мер британської столиці відмовився передавати Україні використані автомобілі, але після кампанії у ЗМІ та численних закликів передумав і заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних автомобілів, які в іншому випадку були б списані на брухт за програмою утилізації.

Читайте також: Мер Лондона Хан пропонує конфіскувати майно "друзів Путіна"

Топ коментарі
+17
Дякуємо Британії!!!
А як воно вийде побачимо.
10.03.2024 20:54 Відповісти
+14
не для гуманітарних проблем, а для фронту, Порошенко ще пару місяців тому, коли був в Лондоні, домовлявся з мерією Лондона за ці тачки...
Але ця неточність - несуттєва. Як і єдиний недолік цих вантажівок - праворульність, для фронту підійдуть.
10.03.2024 20:55 Відповісти
+5
https://t.me/BerezaJuice/42581 Борислав Береза :
Дізнаюсь, що Канада схвалила передачу Україні близько 80 тисяч списаних авіаційних ракет. Після того телефоную своєму знайомому військовому, який в темі. Дізнався, що ці, списані в Канаді ракети, дозволять ефективно списувати русню зі списків живих. Утилізація буде тривати.
10.03.2024 23:57 Відповісти
10.03.2024 20:54 Відповісти
нормально піде, бо навіть підзагорівші по колоніях "сери"- мають гідність нести відповідальність за власні висловлювання... А не якийсь там незамінний Рукзакян, що перелякав лідора ********** луцьким терористом до отупіння залишків проносу та констатував, що честь він відтрахав у неприродній спосіб...
12.03.2024 14:57 Відповісти
Vauxhall, Rover, Aston Martin не треба.
треба Land Rover, хоча, він вже індійський.
10.03.2024 20:55 Відповісти
10.03.2024 20:55 Відповісти
правосрульність- це про лідора.., а розташування з права КЕРМА- геть не на заваді водію ВСУ.
12.03.2024 15:00 Відповісти
"Тимошенко по дороже машины, детям мороженое - смотри не перепутайТЕ".
10.03.2024 21:11 Відповісти
Знову даішники будуть тупити )))
10.03.2024 21:25 Відповісти
Знову крадія машин з гуманітарної допомоги Тимошенко прилаштували у "реформоване" і з "новими обличчями" Міноборони. Слідкуйте щоб не вкрав знову чого.
10.03.2024 21:40 Відповісти
Дай бог!
Смотреть - как наши бойцы ходят километрами в 21 веке
И носят все на себе
Сил уже нет никаких
10.03.2024 21:53 Відповісти
10.03.2024 23:57 Відповісти
 
 