Британці зможуть передавати Україні авто, призначені для утилізації, з наступного тижня

Автомобілі з Великої Британії, які підпадають під дію лондонських правил зони наднизьких викидів (ULEZ), можна буде відправити в Україну для гуманітарних потреб замість утилізації.

Про це заявив мер Лондона Садік Хан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Заявники зможуть пожертвувати транспортні засоби в обмін на таку ж грантову виплату, яка доступна водіям, що здають авто на металобрухт або модернізують свої транспортні засоби - до 2 000 фунтів стерлінгів.

Пожертвувані автомобілі будуть передані українській владі на постійній основі для гуманітарних та медичних потреб.

Раніше мер британської столиці відмовився передавати Україні використані автомобілі, але після кампанії у ЗМІ та численних закликів передумав і заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних автомобілів, які в іншому випадку були б списані на брухт за програмою утилізації.

Читайте також: Мер Лондона Хан пропонує конфіскувати майно "друзів Путіна"