Британці зможуть передавати Україні авто, призначені для утилізації, з наступного тижня
Автомобілі з Великої Британії, які підпадають під дію лондонських правил зони наднизьких викидів (ULEZ), можна буде відправити в Україну для гуманітарних потреб замість утилізації.
Про це заявив мер Лондона Садік Хан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Заявники зможуть пожертвувати транспортні засоби в обмін на таку ж грантову виплату, яка доступна водіям, що здають авто на металобрухт або модернізують свої транспортні засоби - до 2 000 фунтів стерлінгів.
Пожертвувані автомобілі будуть передані українській владі на постійній основі для гуманітарних та медичних потреб.
Раніше мер британської столиці відмовився передавати Україні використані автомобілі, але після кампанії у ЗМІ та численних закликів передумав і заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних автомобілів, які в іншому випадку були б списані на брухт за програмою утилізації.
А як воно вийде побачимо.
треба Land Rover, хоча, він вже індійський.
Але ця неточність - несуттєва. Як і єдиний недолік цих вантажівок - праворульність, для фронту підійдуть.
Смотреть - как наши бойцы ходят километрами в 21 веке
И носят все на себе
Сил уже нет никаких
Дізнаюсь, що Канада схвалила передачу Україні близько 80 тисяч списаних авіаційних ракет. Після того телефоную своєму знайомому військовому, який в темі. Дізнався, що ці, списані в Канаді ракети, дозволять ефективно списувати русню зі списків живих. Утилізація буде тривати.