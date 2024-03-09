УКР
Польські фермери зустрілися з Туском: Остаточного порозуміння з урядом немає

польща,німеччина

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 9 березня зустрівся з лідерами фермерських організацій, які місяць тому почали страйк і блокування польсько-українського кордону, переговори тривали понад три години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Один із фермерів Анджей Соботінський після зустрічі з Туском заявив, що "перелому" в переговорах прем’єр-міністра Польщі з фермерами не сталося, аграрії не почули чогось такого, що могло б спонукати їх зупинити страйк.

"Премʼєр сказав, що намагатиметься переконати Єврокомісію щодо "Зеленого курсу". А щодо кордону, то сказав, що не закриє кордон", – повідомив Соботінський.

За його словами, Туск також сказав, що допоможе за рахунок державних коштів скупити у фермерів надлишок збіжжя, і доручив Міністерству сільського господарства порахувати, які б це мали бути суми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимоги повної блокади кордону для агропродукції з України - неприйнятні, - Туск

"Це є якесь розвʼязання проблеми щодо надлишку збіжжя на польського ринку. Це б дозволило фермерам продати те, що залишається, і мати порожні склади. Але якщо і далі буде надходити збіжжя з Росії та інших країн з поза ЄС – то за рік буде та сама проблема", – сказав Соботінський.

Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає, слова Туска аграрії взяли до відома і чекають на конкретні рішення. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, наразі не йдеться.

Як зазначається, в уряді Польщі зустріч поки що не коментували.

Також читайте: Звернуся до Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську агропродукцію, - Туск

Автор: 

Польща (8754) протест (2442) Туск Дональд (562) фермер (418)
+13
Їм краще зустрітись з шахедом.
Тим, хто висипає зерно - з іскандером.
показати весь коментар
09.03.2024 19:34 Відповісти
+13
польські сцикуни замість того аби заблокувати білоруський і російський кордони, з яких пруть сотні тисяч тон агропродукції, заблокували - український, ударивши в спину тим, хто їхню країну захищає від війни. Виродки.
показати весь коментар
09.03.2024 19:44 Відповісти
+11
В 22-му наші біженці і частина поляків намагались перекрити кордон Польщі з бувшою Білоруссю. Так поліція бігом знайшлась.
А тут прям ну ніхто не може нічого зробити...
показати весь коментар
09.03.2024 20:15 Відповісти
Коментувати
показати весь коментар
09.03.2024 19:34 Відповісти
Зерно хоч розсипали в кабінеті у Туска ? Чи так - вхолосту ?
показати весь коментар
09.03.2024 20:34 Відповісти
Їм краще зустрітись з шахедом.
Тим, хто висипає зерно - з іскандером.
показати весь коментар
09.03.2024 19:34 Відповісти
тебе не приходило в голову, что если перекупы из-за рисков перестанут покупать зерно у фермеров, то в жопе окажутся именно наши фермеры, а не перекупы ?

ты вообще не отдупляешь логической цепочки ?
показати весь коментар
09.03.2024 19:38 Відповісти
«Єта зярно баріжскає, нє гасударствєннає»-це ж кацап! Тільки в кацапа може таке в голові.
показати весь коментар
09.03.2024 19:41 Відповісти
ПШНХЙ, ублюдок кацапський. Звідки ви, свині, лізете!?
показати весь коментар
09.03.2024 19:39 Відповісти
вони вже 10 років раком ставлять ринок український
показати весь коментар
09.03.2024 19:44 Відповісти
тобто в 2013 році ринок український в Польщі був зашибісь, а 10 років тому той ринок почали ставити раком ?

динаміку ставлення раком де глянути ?

чи ти такий жы іканамізд, як Зеленський юрізд ?
показати весь коментар
09.03.2024 20:14 Відповісти
ти начись зрозуміло висловлюватись
показати весь коментар
09.03.2024 21:32 Відповісти
начись яке слово або вираз тобі незрозумілі ?
показати весь коментар
09.03.2024 21:53 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 22:44 Відповісти
Ідіократія крокує по планеті.

Наступна - Польща.

Кацапія, Україна і США вже там. Угорщина зі Словаччиною вже там. Венесуела звідти і не вилазила.

Німеччині приготуватись повторно.
показати весь коментар
09.03.2024 19:35 Відповісти
думаю, якщо пошкребти нігтем фінанси лідерів фермерських організацій, то можно буде знайти багато чого цікавого і несподіваного...
Хіба що за минули роки спецслужбам Польщі ці нігті попередня влада не підрізала. Ми теж всяких баканових проходили...
показати весь коментар
09.03.2024 19:38 Відповісти
польські сцикуни замість того аби заблокувати білоруський і російський кордони, з яких пруть сотні тисяч тон агропродукції, заблокували - український, ударивши в спину тим, хто їхню країну захищає від війни. Виродки.
показати весь коментар
09.03.2024 19:44 Відповісти
ну я тобі скажу, шо вибрати прокремлівського блазня верховним головнокомандувачем під час війни - це покручє, чим поляки утнули.

так хто на самам дєлє виродки ?
показати весь коментар
09.03.2024 21:12 Відповісти
А там хоч один фермер є?
показати весь коментар
09.03.2024 19:50 Відповісти
крадене українське зерно не "пахне"
так,? йо...ні мазури?
які ви нах фермери
ви під...ари
показати весь коментар
09.03.2024 19:53 Відповісти
Фермери вже в полях, а це якесь не зрозуміле формування...
показати весь коментар
09.03.2024 19:58 Відповісти
Пара десятків фермерів шатають всю Європу..
показати весь коментар
09.03.2024 20:11 Відповісти
В 22-му наші біженці і частина поляків намагались перекрити кордон Польщі з бувшою Білоруссю. Так поліція бігом знайшлась.
А тут прям ну ніхто не може нічого зробити...
показати весь коментар
09.03.2024 20:15 Відповісти
Зараз березень місяць, весна. А польські фермери зі своєю технікою, не в полях, а займаютья якоюсь маячнею. Може це і не фермери взагалі?
показати весь коментар
09.03.2024 20:22 Відповісти
Эти фермеры получают бабки за каждый гектар которым владеют. Достаточно покосить траву раз в год, больше ничего не нужно
показати весь коментар
09.03.2024 20:25 Відповісти
Не понимаю что это за страйк на государственных дорогах, с не обозначенными требованиями? Пусть дома сидят, на работу не выходят, если страйк, или на собственных, частных дорогах митингуют.

А если например я получу разрешение на работу в Польше, займусь какой нибудь редкой специальностью, например подводным вязанием крючком или гаданием на чайной гуще, мне можно будет перекрыть дорогу на границе Польши и Беларуси например?
показати весь коментар
09.03.2024 20:22 Відповісти
Не будьте радниками у поляк, тим більше, що немає чого радити. Чи то поляки вибрали антимайданівців і дня не служивших в ЗСУ керувати країною під час війни? Поляки мабуть розберуться самі, що їм робити.
показати весь коментар
09.03.2024 21:03 Відповісти
Как польское правительсто может быть такими лохами, я просто в шоке....
показати весь коментар
10.03.2024 01:37 Відповісти
Може они в зговоре?
показати весь коментар
10.03.2024 08:15 Відповісти
 
 