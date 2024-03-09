Польські фермери зустрілися з Туском: Остаточного порозуміння з урядом немає

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 9 березня зустрівся з лідерами фермерських організацій, які місяць тому почали страйк і блокування польсько-українського кордону, переговори тривали понад три години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Один із фермерів Анджей Соботінський після зустрічі з Туском заявив, що "перелому" в переговорах прем’єр-міністра Польщі з фермерами не сталося, аграрії не почули чогось такого, що могло б спонукати їх зупинити страйк.

"Премʼєр сказав, що намагатиметься переконати Єврокомісію щодо "Зеленого курсу". А щодо кордону, то сказав, що не закриє кордон", – повідомив Соботінський.

За його словами, Туск також сказав, що допоможе за рахунок державних коштів скупити у фермерів надлишок збіжжя, і доручив Міністерству сільського господарства порахувати, які б це мали бути суми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимоги повної блокади кордону для агропродукції з України - неприйнятні, - Туск

"Це є якесь розвʼязання проблеми щодо надлишку збіжжя на польського ринку. Це б дозволило фермерам продати те, що залишається, і мати порожні склади. Але якщо і далі буде надходити збіжжя з Росії та інших країн з поза ЄС – то за рік буде та сама проблема", – сказав Соботінський.

Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає, слова Туска аграрії взяли до відома і чекають на конкретні рішення. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, наразі не йдеться.

Як зазначається, в уряді Польщі зустріч поки що не коментували.

Також читайте: Звернуся до Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську агропродукцію, - Туск