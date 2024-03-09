Польські фермери зустрілися з Туском: Остаточного порозуміння з урядом немає
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 9 березня зустрівся з лідерами фермерських організацій, які місяць тому почали страйк і блокування польсько-українського кордону, переговори тривали понад три години.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Один із фермерів Анджей Соботінський після зустрічі з Туском заявив, що "перелому" в переговорах прем’єр-міністра Польщі з фермерами не сталося, аграрії не почули чогось такого, що могло б спонукати їх зупинити страйк.
"Премʼєр сказав, що намагатиметься переконати Єврокомісію щодо "Зеленого курсу". А щодо кордону, то сказав, що не закриє кордон", – повідомив Соботінський.
За його словами, Туск також сказав, що допоможе за рахунок державних коштів скупити у фермерів надлишок збіжжя, і доручив Міністерству сільського господарства порахувати, які б це мали бути суми.
"Це є якесь розвʼязання проблеми щодо надлишку збіжжя на польського ринку. Це б дозволило фермерам продати те, що залишається, і мати порожні склади. Але якщо і далі буде надходити збіжжя з Росії та інших країн з поза ЄС – то за рік буде та сама проблема", – сказав Соботінський.
Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає, слова Туска аграрії взяли до відома і чекають на конкретні рішення. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, наразі не йдеться.
Як зазначається, в уряді Польщі зустріч поки що не коментували.
Тим, хто висипає зерно - з іскандером.
ты вообще не отдупляешь логической цепочки ?
динаміку ставлення раком де глянути ?
чи ти такий жы іканамізд, як Зеленський юрізд ?
Наступна - Польща.
Кацапія, Україна і США вже там. Угорщина зі Словаччиною вже там. Венесуела звідти і не вилазила.
Німеччині приготуватись повторно.
Хіба що за минули роки спецслужбам Польщі ці нігті попередня влада не підрізала. Ми теж всяких баканових проходили...
так хто на самам дєлє виродки ?
так,? йо...ні мазури?
які ви нах фермери
ви під...ари
А тут прям ну ніхто не може нічого зробити...
А если например я получу разрешение на работу в Польше, займусь какой нибудь редкой специальностью, например подводным вязанием крючком или гаданием на чайной гуще, мне можно будет перекрыть дорогу на границе Польши и Беларуси например?