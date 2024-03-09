Польские фермеры встретились с Туском: Окончательного согласия с правительством нет

Премьер-министр Польши Дональд Туск 9 марта встретился с лидерами фермерских организаций, которые месяц назад начали забастовку и блокирование польско-украинской границы, переговоры продолжались более трех часов.

Один из фермеров Анджей Соботинский после встречи с Туском заявил, что "перелома" в переговорах премьер-министра Польши с фермерами не произошло, аграрии не услышали чего-нибудь такого, что могло бы побудить их остановить забастовку.

"Премьер сказал, что будет пытаться убедить Еврокомиссию относительно "Зеленого курсау". А относительно границы сказал, что не закроет границу", – сообщил Соботинский.

По его словам, Туск также сказал, что поможет за счет государственных средств скупить у фермеров избыток зерна, и поручил Министерству сельского хозяйства посчитать, какие это должны быть суммы.

"Это есть какое-то решение проблемы излишка зерна на польском рынке. Это бы позволило фермерам продать то, что остается, и иметь пустые склады. Но если и дальше будет поступать зерно из России и других стран вне ЕС, то через год будет та же проблема", – сказал Соботинский.

Он добавил, что окончательного взаимопонимания с правительством нет, слова Туска аграрии приняли к сведению и ждут конкретных решений. О прекращении протеста и блокады границы, по его словам, речь пока не идет.

Как отмечается, в правительстве Польши встречу пока не комментировали.

