Польские фермеры встретились с Туском: Окончательного согласия с правительством нет

Премьер-министр Польши Дональд Туск 9 марта встретился с лидерами фермерских организаций, которые месяц назад начали забастовку и блокирование польско-украинской границы, переговоры продолжались более трех часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Один из фермеров Анджей Соботинский после встречи с Туском заявил, что "перелома" в переговорах премьер-министра Польши с фермерами не произошло, аграрии не услышали чего-нибудь такого, что могло бы побудить их остановить забастовку.

"Премьер сказал, что будет пытаться убедить Еврокомиссию относительно "Зеленого курсау". А относительно границы сказал, что не закроет границу", – сообщил Соботинский.

По его словам, Туск также сказал, что поможет за счет государственных средств скупить у фермеров избыток зерна, и поручил Министерству сельского хозяйства посчитать, какие это должны быть суммы.

"Это есть какое-то решение проблемы излишка зерна на польском рынке. Это бы позволило фермерам продать то, что остается, и иметь пустые склады. Но если и дальше будет поступать зерно из России и других стран вне ЕС, то через год будет та же проблема", – сказал Соботинский.

Он добавил, что окончательного взаимопонимания с правительством нет, слова Туска аграрии приняли к сведению и ждут конкретных решений. О прекращении протеста и блокады границы, по его словам, речь пока не идет.

Как отмечается, в правительстве Польши встречу пока не комментировали.

Польша (8619) протест (5902) Туск Дональд (781) фермер (189)
+13
Їм краще зустрітись з шахедом.
Тим, хто висипає зерно - з іскандером.
09.03.2024 19:34
+13
польські сцикуни замість того аби заблокувати білоруський і російський кордони, з яких пруть сотні тисяч тон агропродукції, заблокували - український, ударивши в спину тим, хто їхню країну захищає від війни. Виродки.
09.03.2024 19:44
+11
В 22-му наші біженці і частина поляків намагались перекрити кордон Польщі з бувшою Білоруссю. Так поліція бігом знайшлась.
А тут прям ну ніхто не може нічого зробити...
09.03.2024 20:15
09.03.2024 19:34
Зерно хоч розсипали в кабінеті у Туска ? Чи так - вхолосту ?
09.03.2024 20:34
Їм краще зустрітись з шахедом.
Тим, хто висипає зерно - з іскандером.
09.03.2024 19:34
тебе не приходило в голову, что если перекупы из-за рисков перестанут покупать зерно у фермеров, то в жопе окажутся именно наши фермеры, а не перекупы ?

ты вообще не отдупляешь логической цепочки ?
09.03.2024 19:38
«Єта зярно баріжскає, нє гасударствєннає»-це ж кацап! Тільки в кацапа може таке в голові.
09.03.2024 19:41
ПШНХЙ, ублюдок кацапський. Звідки ви, свині, лізете!?
09.03.2024 19:39
вони вже 10 років раком ставлять ринок український
09.03.2024 19:44
тобто в 2013 році ринок український в Польщі був зашибісь, а 10 років тому той ринок почали ставити раком ?

динаміку ставлення раком де глянути ?

чи ти такий жы іканамізд, як Зеленський юрізд ?
09.03.2024 20:14
ти начись зрозуміло висловлюватись
09.03.2024 21:32
начись яке слово або вираз тобі незрозумілі ?
показать весь комментарий
09.03.2024 22:44
Ідіократія крокує по планеті.

Наступна - Польща.

Кацапія, Україна і США вже там. Угорщина зі Словаччиною вже там. Венесуела звідти і не вилазила.

Німеччині приготуватись повторно.
09.03.2024 19:35
думаю, якщо пошкребти нігтем фінанси лідерів фермерських організацій, то можно буде знайти багато чого цікавого і несподіваного...
Хіба що за минули роки спецслужбам Польщі ці нігті попередня влада не підрізала. Ми теж всяких баканових проходили...
09.03.2024 19:38
польські сцикуни замість того аби заблокувати білоруський і російський кордони, з яких пруть сотні тисяч тон агропродукції, заблокували - український, ударивши в спину тим, хто їхню країну захищає від війни. Виродки.
09.03.2024 19:44
ну я тобі скажу, шо вибрати прокремлівського блазня верховним головнокомандувачем під час війни - це покручє, чим поляки утнули.

так хто на самам дєлє виродки ?
09.03.2024 21:12
А там хоч один фермер є?
09.03.2024 19:50
крадене українське зерно не "пахне"
так,? йо...ні мазури?
які ви нах фермери
ви під...ари
09.03.2024 19:53
Фермери вже в полях, а це якесь не зрозуміле формування...
09.03.2024 19:58
Пара десятків фермерів шатають всю Європу..
09.03.2024 20:11
В 22-му наші біженці і частина поляків намагались перекрити кордон Польщі з бувшою Білоруссю. Так поліція бігом знайшлась.
А тут прям ну ніхто не може нічого зробити...
09.03.2024 20:15
Зараз березень місяць, весна. А польські фермери зі своєю технікою, не в полях, а займаютья якоюсь маячнею. Може це і не фермери взагалі?
09.03.2024 20:22
Эти фермеры получают бабки за каждый гектар которым владеют. Достаточно покосить траву раз в год, больше ничего не нужно
09.03.2024 20:25
Не понимаю что это за страйк на государственных дорогах, с не обозначенными требованиями? Пусть дома сидят, на работу не выходят, если страйк, или на собственных, частных дорогах митингуют.

А если например я получу разрешение на работу в Польше, займусь какой нибудь редкой специальностью, например подводным вязанием крючком или гаданием на чайной гуще, мне можно будет перекрыть дорогу на границе Польши и Беларуси например?
09.03.2024 20:22
Не будьте радниками у поляк, тим більше, що немає чого радити. Чи то поляки вибрали антимайданівців і дня не служивших в ЗСУ керувати країною під час війни? Поляки мабуть розберуться самі, що їм робити.
09.03.2024 21:03
Как польское правительсто может быть такими лохами, я просто в шоке....
10.03.2024 01:37
Може они в зговоре?
10.03.2024 08:15
 
 