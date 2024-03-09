Польские фермеры встретились с Туском: Окончательного согласия с правительством нет
Премьер-министр Польши Дональд Туск 9 марта встретился с лидерами фермерских организаций, которые месяц назад начали забастовку и блокирование польско-украинской границы, переговоры продолжались более трех часов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Один из фермеров Анджей Соботинский после встречи с Туском заявил, что "перелома" в переговорах премьер-министра Польши с фермерами не произошло, аграрии не услышали чего-нибудь такого, что могло бы побудить их остановить забастовку.
"Премьер сказал, что будет пытаться убедить Еврокомиссию относительно "Зеленого курсау". А относительно границы сказал, что не закроет границу", – сообщил Соботинский.
По его словам, Туск также сказал, что поможет за счет государственных средств скупить у фермеров избыток зерна, и поручил Министерству сельского хозяйства посчитать, какие это должны быть суммы.
"Это есть какое-то решение проблемы излишка зерна на польском рынке. Это бы позволило фермерам продать то, что остается, и иметь пустые склады. Но если и дальше будет поступать зерно из России и других стран вне ЕС, то через год будет та же проблема", – сказал Соботинский.
Он добавил, что окончательного взаимопонимания с правительством нет, слова Туска аграрии приняли к сведению и ждут конкретных решений. О прекращении протеста и блокады границы, по его словам, речь пока не идет.
Как отмечается, в правительстве Польши встречу пока не комментировали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тим, хто висипає зерно - з іскандером.
ты вообще не отдупляешь логической цепочки ?
динаміку ставлення раком де глянути ?
чи ти такий жы іканамізд, як Зеленський юрізд ?
Наступна - Польща.
Кацапія, Україна і США вже там. Угорщина зі Словаччиною вже там. Венесуела звідти і не вилазила.
Німеччині приготуватись повторно.
Хіба що за минули роки спецслужбам Польщі ці нігті попередня влада не підрізала. Ми теж всяких баканових проходили...
так хто на самам дєлє виродки ?
так,? йо...ні мазури?
які ви нах фермери
ви під...ари
А тут прям ну ніхто не може нічого зробити...
А если например я получу разрешение на работу в Польше, займусь какой нибудь редкой специальностью, например подводным вязанием крючком или гаданием на чайной гуще, мне можно будет перекрыть дорогу на границе Польши и Беларуси например?