Новини
Вимоги повної блокади кордону для агропродукції з України - неприйнятні, - Туск

туск

Вимоги протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.

Про це на пресконференції у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу говорити (з фермерами. - Ред.), як ефективно змінювати положення зеленого курсу, аби польський фермер не відчував себе постраждалим цими положеннями; і якимось чином врегулювати товарообмін з Україною, аби ефективно захистити польських виробників від нечесної конкуренції, коли продукти з України не обкладені митом і можуть без жодних обмежень впливати на європейський ринок", - зазначив Туск.

Читайте: Через блокаду кордону у чергах на виїзд з Польщі чекають 2300 вантажівок

Він додав, що в обох випадках є "серйозний поступ у переговорах", підкресливши, що для нього важливими є "не символічні дії, а системні рішення".

Туск повідомив, що в найближчу суботу зустрінеться з польськими фермерами, підкресливши, що хоче поінформувати їх про "щось серйозне" у контексті Європейського зеленого курсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У центрі Варшави сутички: кілька поліцейських поранені, затримано близько 10 мітингувальників

Водночас він закликав польського єврокомісара із сільського господарства Януша Войцєховського (призначений на цю посаду попереднім урядом. - Ред.) "нічого не зіпсувати" у завершальній фазі переговорів Польщі з Єврокомісією.

Глава уряду поінформував, що у четвер прямує до Бухареста, де відбувається зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС. Він повідомив, що говоритиме про необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників від неконтрольованого напливу товарів із зовні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз анонсував поступки для фермерів. Мета - зупинити протести

"Під змінами розуміємо потребу повернення до принципів, які існували у торговельних відносинах з Україною та іншими третіми країнами до війни. Ми дуже хочемо допомагати Україні, але мусимо одночасно захищати європейський і польський аграрний ринок та дбати про це незалежно від протестів фермерів", - підкреслив Туск.

Щодо протестів польських аграріїв та інших груп в середу у Варшаві, в результаті чого відбулися сутички з поліцією, він підкреслив, що не вестиме переговорів з хуліганами, а лише з фермерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна піде на поступки полякам, щоб розблокувати кордони, але вимагає від ЄС санкцій проти російської продукції, - FT

"Ті, хто порушив закон під час маніфестації, що призвело до травмування поліцейських, відповідатимуть за законом. Ми їх сприйматимемо не як фермерів, а осіб, які порушили закон", - наголосив прем'єр.

Польща (8750) протест (2441) Туск Дональд (560) фермер (415)
+11
Згадай як все почалось.
ЕС відмінив квоти на укр зерно в 22-му. Тобто Україна мала повне право продавати його де завгодно в Союзі, навіть в Польщі, як не дивно. Поляки ж насрали на рішення Еврокомісії і ввели одностороннє ембарго.
Оце й вся правда.
Натягувати сову на глобус, звинувачуючи в ситуації Україну, треба бути трошки дебілом...
показати весь коментар
07.03.2024 12:12 Відповісти
+9
Що довести?
Що ЕС відмінив квоти на зерно а Польща натомість ввела незаконну заборону на експорт з України?
А що сьогодні 7 березня - доводить не треба?
показати весь коментар
07.03.2024 12:29 Відповісти
+8
Поляки її створили.
показати весь коментар
07.03.2024 11:53 Відповісти
Він старається запісдіти проблему, а час іде і не на користь України, а Польщі.
показати весь коментар
07.03.2024 11:38 Відповісти
а хто цю проблему створив?
показати весь коментар
07.03.2024 11:50 Відповісти
Поляки її створили.
показати весь коментар
07.03.2024 11:53 Відповісти
ну тоді ще раз прочитай новину. з першого разу до тебе видно не доходить.
показати весь коментар
07.03.2024 11:58 Відповісти
Згадай як все почалось.
ЕС відмінив квоти на укр зерно в 22-му. Тобто Україна мала повне право продавати його де завгодно в Союзі, навіть в Польщі, як не дивно. Поляки ж насрали на рішення Еврокомісії і ввели одностороннє ембарго.
Оце й вся правда.
Натягувати сову на глобус, звинувачуючи в ситуації Україну, треба бути трошки дебілом...
показати весь коментар
07.03.2024 12:12 Відповісти
правда в тому,що поляки протягнули нам руку допомоги, а зелені ***** встромили їм ножа в спину
показати весь коментар
07.03.2024 12:14 Відповісти
Гарні, але пусті слова, не відміняють фактів які я навів...
показати весь коментар
07.03.2024 12:18 Відповісти
доведи. я чекаю. і подивись скільки відсотків бюджету свого поляки виділяють на допомогу України.
показати весь коментар
07.03.2024 12:19 Відповісти
Що довести?
Що ЕС відмінив квоти на зерно а Польща натомість ввела незаконну заборону на експорт з України?
А що сьогодні 7 березня - доводить не треба?
показати весь коментар
07.03.2024 12:29 Відповісти
Там не тільки зерно - на українську молочку, яблука і тд Польша давно ембарго ввела в одностороньньому порядку. Причому навіть у нетоварних кількостях - ти для себе не можеш провести одне яблуко до Польші!
Зараз Польша вводить ембарго на українські ягоди, м'ясо і тд. Тобто польскі товари до України йдут без проблем, а українським до польші - зась.
показати весь коментар
07.03.2024 12:49 Відповісти
а пригадайте той плакатик під час блокування кордону - "путін прийди і наведи лад"!!! І, прошу зауважити, жоден з блокувальників пункту в"їзда до Польщі не підійшов і не зірвав його, і не набив пику тому поціновувачу *****.
показати весь коментар
07.03.2024 12:58 Відповісти
ще купа твердих сирів, на смак, до речі повне лайно.
показати весь коментар
07.03.2024 12:47 Відповісти
Так, я написав "молочка" - тобто - йогурти, сири і тд
показати весь коментар
07.03.2024 12:50 Відповісти
а ти трактором почни її знищувати. твої братушки покажуть як це робити!
показати весь коментар
07.03.2024 13:10 Відповісти
ти взагалі не під коксом як твій зєля?
показати весь коментар
07.03.2024 13:38 Відповісти
Ну тобто аргументів у тебе немає, що й варто було очікувати. Не здатне ти на аргументи.
показати весь коментар
07.03.2024 13:45 Відповісти
є аргументи. твій зеленський робить все можливе,щоб позбутися союзника Польші. а робить він як завжди -з під тишка. в ***** навчився він. а такі корисні ідіоти як ти його захищають.
показати весь коментар
07.03.2024 13:48 Відповісти
Молочка - неологізм, в українській мові набіл, розмовне - молочне, а цей покруч "молочка" вигадала, якщо не помиляюсь, дикторка з ICTV Сенник.
показати весь коментар
07.03.2024 15:50 Відповісти
Все трішки складніше:

- у поляків (і не тільки у них, - майже у всіх європейських країнах фермери виходять на демонстрації з вимогами скасувати обмеження) діють європейські закони, що здорощують вирощення агро, а в Україні таких обмежень поки немає;

- ЄС дозволило українську агро, але закони для європейських фермерів не послабили, та ще й європарламентарі обговорюють необхідність введення нових екологічних обмежень, бо глобальне потепління, і все таке інше;

- якщо закрити ввезення в Україну іноземної продукції наші вітчизняні виробники, при відсутності конкуренції (бо у нас або монополії, або олігополії), ВМИТЬ піднімають ціни для українців по-бєспєрдєлу!, - таке вже було не раз, коли в Україні на гуртівнях сраний вітчизняний йогурт дорожчий ніж розмитнений з європи;

Дивує інше:

- якого хєра європейці і особливо "братня" Польща не обмежують експорт дешевого агро з параші?!;

- якого хєра поляки замість того щоб вимагати від своїх кєровнікув змін в законодавстві почали блокувати кордон з Україною де йде війна?!
показати весь коментар
07.03.2024 13:13 Відповісти
"ВМИТЬ піднімають ціни для українців по-бєспєрдєлу!"

Так скрізь. І польскі фермери саме так і хочуть - щоб українські товари не попадали на ринок ЄС і щоб вони змогли на польскі підняти ціни.

А щодо нерівної конкуренції - нагадаю, що польскі фермери отримують величезні дотації від ЄС.
І тому можуть продавати товари дешевше, ніж українскькі. Це до того, чому відчизняний товар іноді може бути дорожчий за польський.

А розмір дотацій там просто грандіозний. Щоб було зрозуміло - в ЄС ледве-ледве прийняли допомогу Україні на 4 роки у розмірі 50 мільярдів Євро - тобто це 12,5 мільярди на рік. І то дехто волав, що забагато. Польським фермерам ЄС на один 2024 рік виділив дотацій 170 мільярдів Євро.
Тобто одним польскім фермерам, які не воюють, а просто вирощують и ПРОДАЮТЬ продукцію - у 15 раз більше допомоги, ніж всій Україні, яка воює.
показати весь коментар
07.03.2024 13:42 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 14:15 Відповісти
та ще й "своєчасненько" так про українську ракету, яка вбила двох поляків згадали, хоча рік про неї навіть а ні пари з вуст. Не переконана що це співпадіння. Дивна якась поведінка в поляків. Спочатку правда дуже допомагали, на рівні пересічних поляків навіть, а потім такі викрутаси.((
показати весь коментар
07.03.2024 12:51 Відповісти
Пройшов переляк, а тепер показують які вони пани гонорові 🤮
показати весь коментар
07.03.2024 15:53 Відповісти
Цю проблему створив ПІС, щоб у тому числі насолити майбутньому коаліційному уряду. У США навпаки - майже кандидат Трамп замутив бучу, щоб знищити Байдена.
показати весь коментар
08.03.2024 03:01 Відповісти
Чого ж це -- якшо дуркувати то до кінця
показати весь коментар
07.03.2024 11:38 Відповісти
Забули поляки. Коли у них була біда, то вивозили з України і цвяхи. І ніхто їх на кордоні не блокував.
показати весь коментар
07.03.2024 11:42 Відповісти
та можна згадати.... і згадати скіоьки українців зараз працюють в Польші. і про біженців можна згадати. і про військову допомогу поляків Україні можна згадати.
показати весь коментар
07.03.2024 11:53 Відповісти
Вся їхня "допомога" оплачена ЕС і штатами. А збитки які вони наносять вже а рази більші ніж та допомога...
показати весь коментар
07.03.2024 11:55 Відповісти
ти знаєш, я б з тобою подискутував би. якби в твоїй відповіді був хоч 0,00000001 відсоток правди
показати весь коментар
07.03.2024 11:59 Відповісти
Саша, поляков очень даже устраивает укр. Рабочая сила. Да и беженцы наши многие работают уже, поднимают им экономику. Там не все так однозначно.
показати весь коментар
07.03.2024 12:07 Відповісти
Їзя військова допомога від того, що всралися зі страху. Нам віддали старе совіцьке барахло, а самі отримали Абрамси, Паладіни і т.д. А щодо біженців - вони працюють на пшеків, і податки сплачують пшекам.

А спражній друг не той, хто допоміг, коли тобі було важко, а той, хто не зрадив, коли тобі стало ще важче.
показати весь коментар
07.03.2024 12:09 Відповісти
прочитай ще раз новину. тільки вдумчиво прочитай.
показати весь коментар
07.03.2024 12:11 Відповісти
Мені не треба читати декілька разів. І я дуже добре знаю пшеків та їхнє підле єство. Настільки добре, що можу лекцію прочитати. Але такі полонофіли, як Ви, цього зрозуміти не схочуть.
показати весь коментар
07.03.2024 12:19 Відповісти
я там викладав де ви хотіли вчитись. це твоя особиста думка. але є факти підтверджені цифрами.
показати весь коментар
07.03.2024 12:21 Відповісти
Пересвідчився, що Ви, окрім того, що полонофіл, ще й українофоб. Спілкуватися з Вами мені гидко. Їдьте в свою улюблену пшекію - хай Вам там буде добре
показати весь коментар
07.03.2024 12:29 Відповісти
ваш коментар для нас важливий. будьте на лінії. швидка вже виїхала.
показати весь коментар
07.03.2024 12:36 Відповісти
Москва... Калуга...
Тунгуска...

Б'є фактами в лице-
Дональду Туску....

Дуже тьусклому...
показати весь коментар
07.03.2024 11:48 Відповісти
Я не дуже розбираюся в польській політиці, але мені траплялись немало публікацій в інеті, що Туск більш проукраїнський, чим попередня ПіС...я.
показати весь коментар
07.03.2024 11:55 Відповісти
Новий уряд, нова антиукраїнська праця.
показати весь коментар
07.03.2024 11:55 Відповісти
Брехлива ляська пся крев.
показати весь коментар
07.03.2024 12:05 Відповісти
Знакомые на базаре плакалась : польское стало хуже реализовываться. Вот когда совсем перестанет, может, одумаются?
показати весь коментар
07.03.2024 12:09 Відповісти
Дональд, польський фермер нікчема. Та і родючих земель у вас нема. Ви нездатні забезпечити себе агропродукцією. Бастуйте підкацапники. А Європі потрібне збіжжя . Але нам краще буде забезпечувати світ продукцією з доданою вартістю (готовими продуктами), а не сировиною. А поляки дуже сильно пошкодують за свої дії.
показати весь коментар
07.03.2024 12:12 Відповісти
Поляки і кацапи - братья навек!
показати весь коментар
07.03.2024 12:54 Відповісти
Дебільє,ану бігом розгоняти кацапсько-опо мафіозную шнягу-Я Не Буду Купувати Польськи ТоВари.
показати весь коментар
07.03.2024 14:08 Відповісти
а що цей лях не обурюється за постачання зеону з Росії та Білорусії, і якого хрену воно виступає за захист ринку ЄС від України, підар мерзенний, ляхи завжди продавали українців, гниль і падаль.
показати весь коментар
07.03.2024 14:25 Відповісти
Польское правительство обосралось по полной и не знает как противостоять гибридной войне.
показати весь коментар
07.03.2024 15:21 Відповісти
 
 