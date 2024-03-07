Вимоги повної блокади кордону для агропродукції з України - неприйнятні, - Туск
Вимоги протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.
Про це на пресконференції у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я хочу говорити (з фермерами. - Ред.), як ефективно змінювати положення зеленого курсу, аби польський фермер не відчував себе постраждалим цими положеннями; і якимось чином врегулювати товарообмін з Україною, аби ефективно захистити польських виробників від нечесної конкуренції, коли продукти з України не обкладені митом і можуть без жодних обмежень впливати на європейський ринок", - зазначив Туск.
Він додав, що в обох випадках є "серйозний поступ у переговорах", підкресливши, що для нього важливими є "не символічні дії, а системні рішення".
Туск повідомив, що в найближчу суботу зустрінеться з польськими фермерами, підкресливши, що хоче поінформувати їх про "щось серйозне" у контексті Європейського зеленого курсу.
Водночас він закликав польського єврокомісара із сільського господарства Януша Войцєховського (призначений на цю посаду попереднім урядом. - Ред.) "нічого не зіпсувати" у завершальній фазі переговорів Польщі з Єврокомісією.
Глава уряду поінформував, що у четвер прямує до Бухареста, де відбувається зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС. Він повідомив, що говоритиме про необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників від неконтрольованого напливу товарів із зовні.
"Під змінами розуміємо потребу повернення до принципів, які існували у торговельних відносинах з Україною та іншими третіми країнами до війни. Ми дуже хочемо допомагати Україні, але мусимо одночасно захищати європейський і польський аграрний ринок та дбати про це незалежно від протестів фермерів", - підкреслив Туск.
Щодо протестів польських аграріїв та інших груп в середу у Варшаві, в результаті чого відбулися сутички з поліцією, він підкреслив, що не вестиме переговорів з хуліганами, а лише з фермерами.
"Ті, хто порушив закон під час маніфестації, що призвело до травмування поліцейських, відповідатимуть за законом. Ми їх сприйматимемо не як фермерів, а осіб, які порушили закон", - наголосив прем'єр.
ЕС відмінив квоти на укр зерно в 22-му. Тобто Україна мала повне право продавати його де завгодно в Союзі, навіть в Польщі, як не дивно. Поляки ж насрали на рішення Еврокомісії і ввели одностороннє ембарго.
Оце й вся правда.
Натягувати сову на глобус, звинувачуючи в ситуації Україну, треба бути трошки дебілом...
Що ЕС відмінив квоти на зерно а Польща натомість ввела незаконну заборону на експорт з України?
А що сьогодні 7 березня - доводить не треба?
Зараз Польша вводить ембарго на українські ягоди, м'ясо і тд. Тобто польскі товари до України йдут без проблем, а українським до польші - зась.
- у поляків (і не тільки у них, - майже у всіх європейських країнах фермери виходять на демонстрації з вимогами скасувати обмеження) діють європейські закони, що здорощують вирощення агро, а в Україні таких обмежень поки немає;
- ЄС дозволило українську агро, але закони для європейських фермерів не послабили, та ще й європарламентарі обговорюють необхідність введення нових екологічних обмежень, бо глобальне потепління, і все таке інше;
- якщо закрити ввезення в Україну іноземної продукції наші вітчизняні виробники, при відсутності конкуренції (бо у нас або монополії, або олігополії), ВМИТЬ піднімають ціни для українців по-бєспєрдєлу!, - таке вже було не раз, коли в Україні на гуртівнях сраний вітчизняний йогурт дорожчий ніж розмитнений з європи;
Дивує інше:
- якого хєра європейці і особливо "братня" Польща не обмежують експорт дешевого агро з параші?!;
- якого хєра поляки замість того щоб вимагати від своїх кєровнікув змін в законодавстві почали блокувати кордон з Україною де йде війна?!
Так скрізь. І польскі фермери саме так і хочуть - щоб українські товари не попадали на ринок ЄС і щоб вони змогли на польскі підняти ціни.
А щодо нерівної конкуренції - нагадаю, що польскі фермери отримують величезні дотації від ЄС.
І тому можуть продавати товари дешевше, ніж українскькі. Це до того, чому відчизняний товар іноді може бути дорожчий за польський.
А розмір дотацій там просто грандіозний. Щоб було зрозуміло - в ЄС ледве-ледве прийняли допомогу Україні на 4 роки у розмірі 50 мільярдів Євро - тобто це 12,5 мільярди на рік. І то дехто волав, що забагато. Польським фермерам ЄС на один 2024 рік виділив дотацій 170 мільярдів Євро.
Тобто одним польскім фермерам, які не воюють, а просто вирощують и ПРОДАЮТЬ продукцію - у 15 раз більше допомоги, ніж всій Україні, яка воює.
А спражній друг не той, хто допоміг, коли тобі було важко, а той, хто не зрадив, коли тобі стало ще важче.
Тунгуска...
Б'є фактами в лице-
Дональду Туску....
Дуже тьусклому...