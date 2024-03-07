Вимоги повної блокади кордону для агропродукції з України - неприйнятні, - Туск

Вимоги протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.

Про це на пресконференції у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу говорити (з фермерами. - Ред.), як ефективно змінювати положення зеленого курсу, аби польський фермер не відчував себе постраждалим цими положеннями; і якимось чином врегулювати товарообмін з Україною, аби ефективно захистити польських виробників від нечесної конкуренції, коли продукти з України не обкладені митом і можуть без жодних обмежень впливати на європейський ринок", - зазначив Туск.

Він додав, що в обох випадках є "серйозний поступ у переговорах", підкресливши, що для нього важливими є "не символічні дії, а системні рішення".

Туск повідомив, що в найближчу суботу зустрінеться з польськими фермерами, підкресливши, що хоче поінформувати їх про "щось серйозне" у контексті Європейського зеленого курсу.

Водночас він закликав польського єврокомісара із сільського господарства Януша Войцєховського (призначений на цю посаду попереднім урядом. - Ред.) "нічого не зіпсувати" у завершальній фазі переговорів Польщі з Єврокомісією.

Глава уряду поінформував, що у четвер прямує до Бухареста, де відбувається зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС. Він повідомив, що говоритиме про необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників від неконтрольованого напливу товарів із зовні.

"Під змінами розуміємо потребу повернення до принципів, які існували у торговельних відносинах з Україною та іншими третіми країнами до війни. Ми дуже хочемо допомагати Україні, але мусимо одночасно захищати європейський і польський аграрний ринок та дбати про це незалежно від протестів фермерів", - підкреслив Туск.

Щодо протестів польських аграріїв та інших груп в середу у Варшаві, в результаті чого відбулися сутички з поліцією, він підкреслив, що не вестиме переговорів з хуліганами, а лише з фермерами.

"Ті, хто порушив закон під час маніфестації, що призвело до травмування поліцейських, відповідатимуть за законом. Ми їх сприйматимемо не як фермерів, а осіб, які порушили закон", - наголосив прем'єр.