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Новини
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Євросоюз анонсував поступки для фермерів. Мета - зупинити протести

протест,кордон,польща

Наступного тижня Єврокомісія представить нові законодавчі пропозиції, щоб задовольнити фермерів-протестувальників у країнах ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Буде запропоновано дуже велике зменшення навантаження на фермерів", - заявив він.

Дивіться: Польські фермери розпочали генеральний страйк біля будинку уряду у Варшаві. ВIДЕО

Як пояснив єврокомісар, цього року ЄС не вимагатиме штрафних санкцій від фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів. Також до кінця бюджетного періоду (з 2025 до 2027 року) будуть внесені зміни, які пом'якшать вимоги Європейського зеленого курсу.

"Це буде пакет рішень, які повинні зняти всі побоювання фермерів не стільки щодо зеленого курсу, скільки щодо його елементів, які є в Спільній аграрній політиці", - додав Войцеховський.

Також читайте: У Польщі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують російські спецслужби, - Мінекономіки України

За його словами, серед поступок буде відмова від обов'язкового залуження 4 відсотків земель. Також фермери зможуть і надалі залишати землю під паром.

В Єврокомісії обіцяють знайти рішення для пом'якшення суворості сівозміни та зобов'язання використовувати озимий покрив. Зазначається, що кожна країна ЄС зможе сама обирати період для сівозміни.

Крім того, фермерські господарства до 10 гектарів не будуть перевіряти на відповідність екологічним вимогам. Як зазначає видання, у Польщі такі господарства складають 75% від усіх сільськогосподарських господарств.

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Войцеховський запропонував також розширити державну допомогу фермерам. Мається на увазі допомога у зв'язку з війною в Україні.

Нагадаємо, у декількох країнах ЄС фермери та аграрії влаштували протести. Вони незадоволені зеленим курсом Європейської комісії та вимагають поступок як від ЄС, так і від своїх урядів.

Найбільших масштабів протести досягли у Франції та в Польщі. В Польщі фермери також вимагають обмежити імпорт продукції з України.

Автор: 

Польща (8540) протест (2398) Євросоюз (13484) фермер (389)


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Топ коментарі
+17
Коли шантажист отримує бажане - його апетити лише зростають. Тому, можуть одразу шукати гроші на наступні забаганки фермерів (і не лише їх, бо охочих до халявних грошей чимало).
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06.03.2024 16:07
+11
Фермерів може задовільнять - то там ше ж є водіі мисливці рибаки
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06.03.2024 16:11
+10
Щось вони не блокують білоруський кордон?, а блокують Україну, яка їх захистила і дала 2 роки як мінімум спокійого життя і підготовки до можливої агресії , а час дорожче грошей , а так блокували б не українські фури , російські танки ,вони думають що відссидяться за українськими смертями , а потім Україну можна і "слити, як не вже не потрібну", використавши її , тому так себе і поводять , але це помилка , на жаль нам від цього не легше.
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06.03.2024 16:19
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Коли шантажист отримує бажане - його апетити лише зростають. Тому, можуть одразу шукати гроші на наступні забаганки фермерів (і не лише їх, бо охочих до халявних грошей чимало).
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06.03.2024 16:07 Відповісти
Тим паче їм платять велики дотації, це для них гроші з неба . А дурних грошей завжди буває мало .
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06.03.2024 16:48 Відповісти
Я так смотрю, дело вовсе и не в украинской с-х продукции! Да, с совестью и порядочностью у кого- то большие проблемы!
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06.03.2024 20:27 Відповісти
Фермерів може задовільнять - то там ше ж є водіі мисливці рибаки
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06.03.2024 16:11 Відповісти
Зашибісь. Прецедент вже є. Тепер кожне опудало в ЄС, яке захоче домогтись якихось преференцій для себе, побіжить блокувати український кордон. Спрацьовує безвідмовно.
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06.03.2024 16:17 Відповісти
є ще один варіант - просто залишити їх в живих?
і не потрібно вдячності з їх боку, хай йдуть і радіють
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06.03.2024 16:17 Відповісти
Звичайно поступки. Інакше вони там все рознесуть. Ось що таке справжній вільний народ, а не інтернетний.
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06.03.2024 16:18 Відповісти
Щось вони не блокують білоруський кордон?, а блокують Україну, яка їх захистила і дала 2 роки як мінімум спокійого життя і підготовки до можливої агресії , а час дорожче грошей , а так блокували б не українські фури , російські танки ,вони думають що відссидяться за українськими смертями , а потім Україну можна і "слити, як не вже не потрібну", використавши її , тому так себе і поводять , але це помилка , на жаль нам від цього не легше.
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06.03.2024 16:19 Відповісти
"Войцеховський запропонував також розширити державну допомогу фермерам. Мається на увазі допомога у зв'язку з війною в Україні."- чому б ці гроші не дати українцям в обмін не везти товари? навіщо давати тим, хто їх не потребує. Могли б викуповувати все наше і далі продати.
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06.03.2024 16:19 Відповісти
нах.. тіх хфермерів викинути з євросоюзу
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06.03.2024 16:20 Відповісти
Ну якщо це працює, чекаємо блокування українського кордону від парихмахерів, шлюх, поліцейських, сантехніків - та мало кому ще гроші треба...
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06.03.2024 16:23 Відповісти
Крім того, фермерські господарства до 10 гектарів не будуть перевіряти на відповідність екологічним вимогам. Як зазначає видання, у Польщі такі господарства складають 75% від усіх сільськогосподарських господарств. Джерело:

Так хто там казав, що польскі фермери страждають, бо українське зерно не перевіряють на екологічні вимоги і вони не можуть конкурувати???
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06.03.2024 16:24 Відповісти
дайте їм водки побільше
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06.03.2024 16:52 Відповісти
Вспомнилась Тэтчер и шахтеры... Но сейчас таких сильных политиков нет, к сожалению.
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06.03.2024 19:02 Відповісти
Да, Виталий, классика: настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! А жаль, согласен.
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06.03.2024 20:29 Відповісти
Ура, скоро границы с Украиной будут блокировать все кому не лень, требуя уступки.

Браво!
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07.03.2024 00:12 Відповісти
 
 