Евросоюз анонсирует уступки фермерам. Цель - остановить протесты

протест,кордон,польща

На следующей неделе Еврокомиссия представит новые законодательные предложения, чтобы удовлетворить протестующих фермеров в странах ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Будет предложено большое уменьшение нагрузки на фермеров", - заявил он.

Также читайте: Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС по поводу уступок для фермеров

Как объяснил еврокомиссар, в этом году ЕС не потребует штрафных санкций от фермеров, не соблюдающих экологические или климатические стандарты. Также до конца бюджетного периода (с 2025 по 2027 год) будут внесены изменения, которые смягчат требования Европейского зеленого курса.

"Это будет пакет решений, которые должны снять все опасения фермеров не столько по зеленому курсу, сколько по его элементам, которые есть в Совместной аграрной политике", - добавил Войцеховский.

Также смотрите: Польские фермеры начали генеральную забастовку у здания правительства в Варшаве. ВИДЕО

По его словам, среди уступок будет отказ от обязательного залужения 4 процентов земель. Также фермеры смогут и дальше оставлять землю под паром.

В Еврокомиссии обещают найти решение для смягчения строгости севооборота и обязательства использовать озимый покров. Отмечается, что каждая страна ЕС сможет сама выбирать период для севооборота.

Кроме того, фермерские хозяйства до 10 гектаров не будут проверять на соответствие экологическим требованиям. Как отмечает издание, в Польше такие хозяйства составляют 75% всех сельскохозяйственных хозяйств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия начала шаги по разблокированию 137 млрд евро из фондов ЕС для Польши, фермеры получат 1,4 млрд

Войцеховский предложил также расширить государственную помощь фермерам. Подразумевается помощь в связи с войной в Украине.

Напомним, в нескольких странах ЕС фермеры и аграрии устроили протесты. Они недовольны зеленым курсом Европейской комиссии и требуют уступок как от ЕС, так и от своих правительств.

Во Франции и Польше протесты достигли наибольших масштабов. Польские протестующие также потребовали ограничить импорт продукции из Украины. В среду, 6 марта, они провели многотысячную акцию протеста в центре Варшавы.

Кроме того, польские фермеры блокируют границу с Украиной, как выезд, так и въезд фур.

Польша (8611) протест (5901) Евросоюз (17488) фермер (189)
+17
Коли шантажист отримує бажане - його апетити лише зростають. Тому, можуть одразу шукати гроші на наступні забаганки фермерів (і не лише їх, бо охочих до халявних грошей чимало).
06.03.2024 16:07 Ответить
+11
Фермерів може задовільнять - то там ше ж є водіі мисливці рибаки
06.03.2024 16:11 Ответить
+10
Щось вони не блокують білоруський кордон?, а блокують Україну, яка їх захистила і дала 2 роки як мінімум спокійого життя і підготовки до можливої агресії , а час дорожче грошей , а так блокували б не українські фури , російські танки ,вони думають що відссидяться за українськими смертями , а потім Україну можна і "слити, як не вже не потрібну", використавши її , тому так себе і поводять , але це помилка , на жаль нам від цього не легше.
06.03.2024 16:19 Ответить
Коли шантажист отримує бажане - його апетити лише зростають. Тому, можуть одразу шукати гроші на наступні забаганки фермерів (і не лише їх, бо охочих до халявних грошей чимало).
06.03.2024 16:07 Ответить
Тим паче їм платять велики дотації, це для них гроші з неба . А дурних грошей завжди буває мало .
06.03.2024 16:48 Ответить
Я так смотрю, дело вовсе и не в украинской с-х продукции! Да, с совестью и порядочностью у кого- то большие проблемы!
06.03.2024 20:27 Ответить
Фермерів може задовільнять - то там ше ж є водіі мисливці рибаки
06.03.2024 16:11 Ответить
Зашибісь. Прецедент вже є. Тепер кожне опудало в ЄС, яке захоче домогтись якихось преференцій для себе, побіжить блокувати український кордон. Спрацьовує безвідмовно.
06.03.2024 16:17 Ответить
є ще один варіант - просто залишити їх в живих?
і не потрібно вдячності з їх боку, хай йдуть і радіють
06.03.2024 16:17 Ответить
Звичайно поступки. Інакше вони там все рознесуть. Ось що таке справжній вільний народ, а не інтернетний.
06.03.2024 16:18 Ответить
Щось вони не блокують білоруський кордон?, а блокують Україну, яка їх захистила і дала 2 роки як мінімум спокійого життя і підготовки до можливої агресії , а час дорожче грошей , а так блокували б не українські фури , російські танки ,вони думають що відссидяться за українськими смертями , а потім Україну можна і "слити, як не вже не потрібну", використавши її , тому так себе і поводять , але це помилка , на жаль нам від цього не легше.
06.03.2024 16:19 Ответить
"Войцеховський запропонував також розширити державну допомогу фермерам. Мається на увазі допомога у зв'язку з війною в Україні."- чому б ці гроші не дати українцям в обмін не везти товари? навіщо давати тим, хто їх не потребує. Могли б викуповувати все наше і далі продати.
06.03.2024 16:19 Ответить
нах.. тіх хфермерів викинути з євросоюзу
06.03.2024 16:20 Ответить
Ну якщо це працює, чекаємо блокування українського кордону від парихмахерів, шлюх, поліцейських, сантехніків - та мало кому ще гроші треба...
06.03.2024 16:23 Ответить
Крім того, фермерські господарства до 10 гектарів не будуть перевіряти на відповідність екологічним вимогам. Як зазначає видання, у Польщі такі господарства складають 75% від усіх сільськогосподарських господарств. Джерело:

Так хто там казав, що польскі фермери страждають, бо українське зерно не перевіряють на екологічні вимоги і вони не можуть конкурувати???
06.03.2024 16:24 Ответить
дайте їм водки побільше
06.03.2024 16:52 Ответить
Вспомнилась Тэтчер и шахтеры... Но сейчас таких сильных политиков нет, к сожалению.
06.03.2024 19:02 Ответить
Да, Виталий, классика: настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! А жаль, согласен.
06.03.2024 20:29 Ответить
Ура, скоро границы с Украиной будут блокировать все кому не лень, требуя уступки.

Браво!
07.03.2024 00:12 Ответить
 
 