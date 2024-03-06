Евросоюз анонсирует уступки фермерам. Цель - остановить протесты

На следующей неделе Еврокомиссия представит новые законодательные предложения, чтобы удовлетворить протестующих фермеров в странах ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Будет предложено большое уменьшение нагрузки на фермеров", - заявил он.

Также читайте: Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС по поводу уступок для фермеров

Как объяснил еврокомиссар, в этом году ЕС не потребует штрафных санкций от фермеров, не соблюдающих экологические или климатические стандарты. Также до конца бюджетного периода (с 2025 по 2027 год) будут внесены изменения, которые смягчат требования Европейского зеленого курса.

"Это будет пакет решений, которые должны снять все опасения фермеров не столько по зеленому курсу, сколько по его элементам, которые есть в Совместной аграрной политике", - добавил Войцеховский.

Также смотрите: Польские фермеры начали генеральную забастовку у здания правительства в Варшаве. ВИДЕО

По его словам, среди уступок будет отказ от обязательного залужения 4 процентов земель. Также фермеры смогут и дальше оставлять землю под паром.

В Еврокомиссии обещают найти решение для смягчения строгости севооборота и обязательства использовать озимый покров. Отмечается, что каждая страна ЕС сможет сама выбирать период для севооборота.

Кроме того, фермерские хозяйства до 10 гектаров не будут проверять на соответствие экологическим требованиям. Как отмечает издание, в Польше такие хозяйства составляют 75% всех сельскохозяйственных хозяйств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия начала шаги по разблокированию 137 млрд евро из фондов ЕС для Польши, фермеры получат 1,4 млрд

Войцеховский предложил также расширить государственную помощь фермерам. Подразумевается помощь в связи с войной в Украине.

Напомним, в нескольких странах ЕС фермеры и аграрии устроили протесты. Они недовольны зеленым курсом Европейской комиссии и требуют уступок как от ЕС, так и от своих правительств.

Во Франции и Польше протесты достигли наибольших масштабов. Польские протестующие также потребовали ограничить импорт продукции из Украины. В среду, 6 марта, они провели многотысячную акцию протеста в центре Варшавы.

Кроме того, польские фермеры блокируют границу с Украиной, как выезд, так и въезд фур.