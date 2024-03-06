Польские фермеры начали генеральную забастовку у здания правительства в Варшаве. ВИДЕО

В Варшаве началась генеральная забастовка фермеров, сопровождающаяся воем сирен, файерами и взрывами петард.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, организаторы анонсировали участие более 100 тысяч человек со всей Польши. Фермеры собрались у здания правительства и пешим ходом пойдут к Сейму. Требования аграриев неизменны – они выступают против европейского "зеленого курса". Также требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из стран вне ЕС, прежде всего из Украины.

В Варшаве ужесточены меры безопасности. Полиция с собаками досматривают остановки общественного транспорта, канализационные решетки и мусорные баки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокада польско-украинской границы: в очередях до 2700 грузовиков, - Госпогранслужба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские фермеры до сих пор блокируют 6 КПП, пропускают по 12 фур раз в 12 часов, - Госпогранслужба