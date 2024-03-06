Польские фермеры начали генеральную забастовку у здания правительства в Варшаве. ВИДЕО
В Варшаве началась генеральная забастовка фермеров, сопровождающаяся воем сирен, файерами и взрывами петард.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, организаторы анонсировали участие более 100 тысяч человек со всей Польши. Фермеры собрались у здания правительства и пешим ходом пойдут к Сейму. Требования аграриев неизменны – они выступают против европейского "зеленого курса". Также требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из стран вне ЕС, прежде всего из Украины.
В Варшаве ужесточены меры безопасности. Полиция с собаками досматривают остановки общественного транспорта, канализационные решетки и мусорные баки.
Топ комментарии
+23 Роман с камнем
показать весь комментарий06.03.2024 13:20 Ответить Ссылка
+15 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий06.03.2024 13:18 Ответить Ссылка
+12 Самий правий Укр
показать весь комментарий06.03.2024 13:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про імпорт з росії через БРСР, звісно, ані слова.
Я більш ніж впевнений, що більшість з цих людей, буде з хлібом і сіллю, зустрічати асвабадітєлєй....