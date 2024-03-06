РУС
Польские фермеры начали генеральную забастовку у здания правительства в Варшаве. ВИДЕО

В Варшаве началась генеральная забастовка фермеров, сопровождающаяся воем сирен, файерами и взрывами петард.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, организаторы анонсировали участие более 100 тысяч человек со всей Польши. Фермеры собрались у здания правительства и пешим ходом пойдут к Сейму. Требования аграриев неизменны – они выступают против европейского "зеленого курса". Также требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из стран вне ЕС, прежде всего из Украины.

В Варшаве ужесточены меры безопасности. Полиция с собаками досматривают остановки общественного транспорта, канализационные решетки и мусорные баки.

06.03.2024 13:20 Ответить
06.03.2024 13:18 Ответить
06.03.2024 13:18 Ответить
Оце х.уйло грошей витратило на цю акцію псевдофермерів! І все рівно в пусту!
06.03.2024 13:17 Ответить
Та ні, таку кількість людей не купиш. Є реальні проблеми, а русня вже підказала "правільний корєнь і способ іскорєнєнія". Це - набагато дешевше, ніж купувати всіх. Достатньо найняти досвідчених провокаторів, організаторів та агітаторів.
06.03.2024 13:19 Ответить
А головне підкинути ботів у польські соцмережі...
06.03.2024 15:20 Ответить
06.03.2024 13:20 Ответить
Признав очевидне! 😂
06.03.2024 14:22 Ответить
не дуже і впусту.., такі збитки, кілька водіїв померло.., брудні, голодні та холодні....Маю сумнів, що це все русня..Не смішіть
06.03.2024 13:53 Ответить
В кожній країні є певний відсоток біосміття, ну окрім рашки там 99.5 відсотків, так от цей відсоток і куплений підо.російськими елементами за кордоном. Так декілька водіїв загинуло, але від загострення хвороб, а не конкретними діями лишньохромосомих осіб! Окрім того маю підтверджену інформацію, що там замішана русня!
06.03.2024 14:39 Ответить
На шару у раши зерно купують - сіяти не треба. А ДОТАЦІЇ З БРЮССЕЛЮ ДЯЛІТЬ ПОПОЛАМ ІЗ РАШЕЙ
06.03.2024 13:17 Ответить
Мдя, всі їм винні...
06.03.2024 13:17 Ответить
06.03.2024 13:18 Ответить
а він не просто іде, а -Пре
06.03.2024 13:54 Ответить
06.03.2024 13:18 Ответить
кому-треба??Наше все херячать..А їм -що з того??5 місяців--це не хухри-мухри, це-ОГО!
06.03.2024 13:56 Ответить
Шкода. Що уряд не бачить "перевзування" фермерів. Мабуть фермери бажають приєднатись до Таможенного союзу !!! Щось дрібно написано на гаслах. Сміливіше 5-та колона ! Сміливіше !
06.03.2024 13:28 Ответить
Фінальна бо скоро початок посівної...
Я більш ніж впевнений, що більшість з цих людей, буде з хлібом і сіллю, зустрічати асвабадітєлєй....
06.03.2024 14:05 Ответить
а чому ЄС на це не погоджується? не хочуть сіяти зерно по правилам, то хай не сіять? і забрати всі дотації... чи давати їх лише тим, хто буде сіяти зерно по правилам(ну типу сівозміна, хімікати, які не вбивають все живе) і т.д.?
06.03.2024 14:13 Ответить
Интересные фермеры на митинги ходят а наши сейчас все в работе готовят технику к весеннему севу а некоторые уже выехали.
06.03.2024 14:21 Ответить
Як кацапське зерно пускають, а українське ні?! Це не фермери, а маскальськи курви.
06.03.2024 14:39 Ответить
Не хотят пшеки выполнять требования ЕС - *уй им а не дотации и хай сами жрут свое дерьмо.
06.03.2024 15:04 Ответить
А чого вони не блокують кацапсяче зерно з бульблндії?
06.03.2024 15:43 Ответить
Фермеры ??? ПУТИНСКИЕ *******!!!
06.03.2024 16:01 Ответить
Правильно! Поближче до тих, хто фінансує увесь цей пздц.
06.03.2024 17:34 Ответить
 
 