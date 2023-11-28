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Блокада польско-украинской границы: в очередях до 2700 грузовиков, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кордон,польща

На утро 28 ноября на четырех пунктах пропуска на границе Польши с Украиной продолжается блокада, в очередях стоят до 2700 грузовиков.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На направлениях, где блокировка началась 6 ноября, по информации польских пограничников, по состоянию на утро - 2700 грузовиков: Ягодин и Рава-Русская по 600, Краковец - 700, Шегини - 800 грузовиков. Блокировка на этом направлении с 27 ноября будет продолжаться круглосуточно", – сказал спикер.

В то же время он отметил, что количество грузовиков, стоящих в очередях с польской стороны, может быть и больше, потому что пропуск грузовиков не увеличился за последние дни.

Читайте: В правительстве Польши предлагают Украине выполнить условие протестующих и отменить электронную очередь для польских грузовиков

По состоянию на утро украинско-словацкая граница разблокирована, грузовики пропускают в штатном режиме. В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 500 грузовиков.

Из Венгрии на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 550 грузовиков.
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Топ комментарии
+2
Швець сказав вчора ,що німці вистроїли перед своїм кордоном польських перевізникі в в чергу довжиною аж в 40км. Це мабуть щоб показати хто в ЄС хазяїн ,а можливо і враховуючи "давню дружбу".
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28.11.2023 12:58
+2
Да, ви ошибаетесь.
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28.11.2023 13:55
+1
З 6 листопада.......Нема управи?Нема кому питання розрулити?Просто позор.....Люди як завжди...мучаться.
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28.11.2023 12:44
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З 6 листопада.......Нема управи?Нема кому питання розрулити?Просто позор.....Люди як завжди...мучаться.
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28.11.2023 12:44 Ответить
Потрібно уникати максимально ці пункти пропуску, бо поки не прийде уряд Туска, Моравецький нічого не буде робити. Плюс чиновники Моравецького нібито ображені на адміністрацію Зе, через те що ті більше првцють тепер з німцями і Брюселем на пряму(це принаймі описано в книжці "Польща на війні"). Плюс патрія маогіналів коніфдерати накручує польське суспільство проти українців!
З нашого буку можна лише зробити щодо е-черги, а решту має вирішувати тристороння група ЕС, уряд України і уряд Польщі!
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28.11.2023 12:48 Ответить
Тому що Україна не може втручатися в внутрішні прблеми Польщі, а незакону блокаду може лише зняти уряд Польщі!
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28.11.2023 12:52 Ответить
Т
Мадам, это новое правительство, которое сформировано моравецким по поручению дуды.
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28.11.2023 12:56 Ответить
воно немає підтримки, тому яерез два тижні буде сформований новий уряд Дональддом Туском.
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28.11.2023 16:54 Ответить
Швець сказав вчора ,що німці вистроїли перед своїм кордоном польських перевізникі в в чергу довжиною аж в 40км. Це мабуть щоб показати хто в ЄС хазяїн ,а можливо і враховуючи "давню дружбу".
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28.11.2023 12:58 Ответить
"Нєзабудєм непрастім"!
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28.11.2023 13:40 Ответить
ще один доказ безпорадності ЄС
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28.11.2023 13:40 Ответить
Возможно я ошибаюсь, но, думаю, что ситуация не была бы настолько критичной, если бы Украины повела себя скромнее во время спора с Польшей из-за зерна.
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28.11.2023 13:50 Ответить
Да, ви ошибаетесь.
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28.11.2023 13:55 Ответить
Наша ошибка - давно бы сделали такие же пропуска как и у поляков - что за идиотизм?
На пустом месте сами создали проблему.
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28.11.2023 14:52 Ответить
 
 