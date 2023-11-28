Блокада польско-украинской границы: в очередях до 2700 грузовиков, - Госпогранслужба
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На утро 28 ноября на четырех пунктах пропуска на границе Польши с Украиной продолжается блокада, в очередях стоят до 2700 грузовиков.
Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На направлениях, где блокировка началась 6 ноября, по информации польских пограничников, по состоянию на утро - 2700 грузовиков: Ягодин и Рава-Русская по 600, Краковец - 700, Шегини - 800 грузовиков. Блокировка на этом направлении с 27 ноября будет продолжаться круглосуточно", – сказал спикер.
В то же время он отметил, что количество грузовиков, стоящих в очередях с польской стороны, может быть и больше, потому что пропуск грузовиков не увеличился за последние дни.
По состоянию на утро украинско-словацкая граница разблокирована, грузовики пропускают в штатном режиме. В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 500 грузовиков.
Из Венгрии на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 550 грузовиков.
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З нашого буку можна лише зробити щодо е-черги, а решту має вирішувати тристороння група ЕС, уряд України і уряд Польщі!
Мадам, это новое правительство, которое сформировано моравецким по поручению дуды.
На пустом месте сами создали проблему.