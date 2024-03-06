Польські фермери розпочали генеральний страйк біля будинку уряду у Варшаві. ВIДЕО
У Варшаві почався генеральний страйк фермерів, який супроводжується виттям сирен, фаєрами та вибухами петард.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, організатори анонсували участь понад 100 тисяч людей з усієї Польщі. Фермери зібралися біля будинку уряду і згодом пішою ходою підуть до Сейму. Вимоги аграріїв незмінні – вони виступають проти європейського "зеленого курсу". Також вимагають припинити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза ЄС, передусім з України.
У Варшаві посилені заходи безпеки. Поліція з собаками оглядають зупинки громадського транспорту, каналізаційні решітки і сміттєві баки.
Топ коментарі
+23 Роман с камнем
показати весь коментар06.03.2024 13:20
+15 Деніс Войцеховський
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+12 Самий правий Укр
показати весь коментар06.03.2024 13:18
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Про імпорт з росії через БРСР, звісно, ані слова.
Я більш ніж впевнений, що більшість з цих людей, буде з хлібом і сіллю, зустрічати асвабадітєлєй....