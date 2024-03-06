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Польські фермери розпочали генеральний страйк біля будинку уряду у Варшаві. ВIДЕО

У Варшаві почався генеральний страйк фермерів, який супроводжується виттям сирен, фаєрами та вибухами петард.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, організатори анонсували участь понад 100 тисяч людей з усієї Польщі. Фермери зібралися біля будинку уряду і згодом пішою ходою підуть до Сейму. Вимоги аграріїв незмінні – вони виступають проти європейського "зеленого курсу". Також вимагають припинити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза ЄС, передусім з України. 

У Варшаві посилені заходи безпеки. Поліція з собаками оглядають зупинки громадського транспорту, каналізаційні решітки і сміттєві баки.

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Автор: 

блокада (737) кордон (4778) страйк (208) Польща (8540) сільське господарство (730)


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Топ коментарі
+23
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06.03.2024 13:20
+15
імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза ЄС, передусім з України
Про імпорт з росії через БРСР, звісно, ані слова.
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06.03.2024 13:18
+12
руССкая весна на Варшаві.. так їм в треба.. це називається - з чим боролись, на те і напоролись..
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06.03.2024 13:18
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Оце х.уйло грошей витратило на цю акцію псевдофермерів! І все рівно в пусту!
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Та ні, таку кількість людей не купиш. Є реальні проблеми, а русня вже підказала "правільний корєнь і способ іскорєнєнія". Це - набагато дешевше, ніж купувати всіх. Достатньо найняти досвідчених провокаторів, організаторів та агітаторів.
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06.03.2024 13:19 Відповісти
А головне підкинути ботів у польські соцмережі...
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06.03.2024 15:20 Відповісти
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06.03.2024 13:20 Відповісти
Признав очевидне! 😂
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06.03.2024 14:22 Відповісти
не дуже і впусту.., такі збитки, кілька водіїв померло.., брудні, голодні та холодні....Маю сумнів, що це все русня..Не смішіть
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06.03.2024 13:53 Відповісти
В кожній країні є певний відсоток біосміття, ну окрім рашки там 99.5 відсотків, так от цей відсоток і куплений підо.російськими елементами за кордоном. Так декілька водіїв загинуло, але від загострення хвороб, а не конкретними діями лишньохромосомих осіб! Окрім того маю підтверджену інформацію, що там замішана русня!
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06.03.2024 14:39 Відповісти
На шару у раши зерно купують - сіяти не треба. А ДОТАЦІЇ З БРЮССЕЛЮ ДЯЛІТЬ ПОПОЛАМ ІЗ РАШЕЙ
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Мдя, всі їм винні...
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06.03.2024 13:17 Відповісти
імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза ЄС, передусім з України
Про імпорт з росії через БРСР, звісно, ані слова.
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06.03.2024 13:18 Відповісти
а він не просто іде, а -Пре
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06.03.2024 13:54 Відповісти
руССкая весна на Варшаві.. так їм в треба.. це називається - з чим боролись, на те і напоролись..
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06.03.2024 13:18 Відповісти
кому-треба??Наше все херячать..А їм -що з того??5 місяців--це не хухри-мухри, це-ОГО!
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06.03.2024 13:56 Відповісти
Шкода. Що уряд не бачить "перевзування" фермерів. Мабуть фермери бажають приєднатись до Таможенного союзу !!! Щось дрібно написано на гаслах. Сміливіше 5-та колона ! Сміливіше !
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06.03.2024 13:28 Відповісти
Фінальна бо скоро початок посівної...
Я більш ніж впевнений, що більшість з цих людей, буде з хлібом і сіллю, зустрічати асвабадітєлєй....
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06.03.2024 14:05 Відповісти
а чому ЄС на це не погоджується? не хочуть сіяти зерно по правилам, то хай не сіять? і забрати всі дотації... чи давати їх лише тим, хто буде сіяти зерно по правилам(ну типу сівозміна, хімікати, які не вбивають все живе) і т.д.?
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06.03.2024 14:13 Відповісти
Интересные фермеры на митинги ходят а наши сейчас все в работе готовят технику к весеннему севу а некоторые уже выехали.
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06.03.2024 14:21 Відповісти
Як кацапське зерно пускають, а українське ні?! Це не фермери, а маскальськи курви.
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06.03.2024 14:39 Відповісти
Не хотят пшеки выполнять требования ЕС - *уй им а не дотации и хай сами жрут свое дерьмо.
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06.03.2024 15:04 Відповісти
А чого вони не блокують кацапсяче зерно з бульблндії?
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06.03.2024 15:43 Відповісти
Фермеры ??? ПУТИНСКИЕ *******!!!
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06.03.2024 16:01 Відповісти
Правильно! Поближче до тих, хто фінансує увесь цей пздц.
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06.03.2024 17:34 Відповісти
 
 