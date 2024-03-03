Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо поступок для фермерів
Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна повідомив про неофіційні переговори з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської "Зеленої угоди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, заступника міністра запитали, чи правдиві чутки про те, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень "Зеленої угоди", оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.
Польський чиновник зазначив, що це стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як із "Зеленої угоди", так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн".
"Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра, якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів та мита в односторонньому порядку", - сказав Шейна.
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Правила СОТ вони порушують щоденно.
ціна питання на 800000 *********** для України була 2 лярда...
от в такому світі і живем...
Купляєш п'ять гектарів землі, висаджуєш фісташкові дерева, і ти вже польський фермер, якому уряд повинен виплачувати дотації. Бо фісташки ***** не ростуть. Тоді переходиш на хурму.
Волоський горіх - десь під Сувалками- це ж нонсенс.
- армії нема
- зробити 1 млн снарядів не можуть в той час як КНДР дає РФ 4 млн
- араби
- африканці
.....ця структура ні на шо не здатна в принципі
А на счет арабов и т.д. то тут, к сожалению, их толерантность и тому подобная херня, к добру не доведет...
И никто не задаст вопрос, зачем нам дорогая и муровая продукция из польши, когда есть дешевая и качественная з Украины...
Наши убытки кто оплатит, с*ки??