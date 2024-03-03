Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо поступок для фермерів

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна повідомив про неофіційні переговори з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської "Зеленої угоди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, заступника міністра запитали, чи правдиві чутки про те, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень "Зеленої угоди", оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.

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Польський чиновник зазначив, що це стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як із "Зеленої угоди", так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн".

"Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра, якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів та мита в односторонньому порядку", - сказав Шейна.

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