УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10856 відвідувачів онлайн
Новини
4 478 34

Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо поступок для фермерів

фермер,польща

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна повідомив про неофіційні переговори з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської "Зеленої угоди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, заступника міністра запитали, чи правдиві чутки про те, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень "Зеленої угоди", оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.

Також читайте: Польські фермери планують заблокувати КПП на кордоні з Литвою: шукатимуть українську агропродукцію

Польський чиновник зазначив, що це стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як із "Зеленої угоди", так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн".

"Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра, якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів та мита в односторонньому порядку", - сказав Шейна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія почала кроки з розблокування 137 млрд євро з фондів ЄС для Польщі, фермери отримають 1,4 млрд

Автор: 

Польща (8534) Євросоюз (13453) фермер (388)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Вимоги ЄС виконувати не хочемо. Але дотації давайте. Інакше запровадимо блокаду кордонів. Зашибісь позиція.
показати весь коментар
03.03.2024 23:37
+21
Поляки завжди були борзими нахабними неадекватами. Вони самі блокують постачання до Польші будь-яких товарів з України, які конкурують з польскими виробниками - причому не у промислових масштабах - а навіть яблучко чи йогурт у дитини на кордоні відбирають. При цьому коли Україїна вводить якесь ембарго на польский продукт (наприклад - на свинину через спалах хвороби) - смердіння на всю Європу починається, що Україна щось порушує, що Україна невдячна і тд.
показати весь коментар
03.03.2024 23:51
+13
Украинская пшеница вызывает сбой на рынке. Но когда ее крадут русские и продают в Польшу через Беларусь она сбой не вызывает. Парадокс.
показати весь коментар
04.03.2024 00:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вимоги ЄС виконувати не хочемо. Але дотації давайте. Інакше запровадимо блокаду кордонів. Зашибісь позиція.
показати весь коментар
03.03.2024 23:37 Відповісти
Поляки завжди були борзими нахабними неадекватами. Вони самі блокують постачання до Польші будь-яких товарів з України, які конкурують з польскими виробниками - причому не у промислових масштабах - а навіть яблучко чи йогурт у дитини на кордоні відбирають. При цьому коли Україїна вводить якесь ембарго на польский продукт (наприклад - на свинину через спалах хвороби) - смердіння на всю Європу починається, що Україна щось порушує, що Україна невдячна і тд.
показати весь коментар
03.03.2024 23:51 Відповісти
А ці нероби за гроші ЄС блокують Україну заїбісті такі фермери посівна…. А вони гроші клянчить в ЄС…
показати весь коментар
03.03.2024 23:37 Відповісти
Не треба говорити з ЄС. Пуцін прийде - порядок наведе. Все як хотіли фермери.
показати весь коментар
03.03.2024 23:38 Відповісти
шось ***** шантажерів в ЄС
показати весь коментар
03.03.2024 23:38 Відповісти
Це називається: своя сорочка ближче до тіла. І кацапи гарно зробили фермерів корисними ідіотами. Тим фермерам пофігу на історію , на Катинь та смоленську трагедію. Не здивуюся якщо ті "фермери " будуть верещати про якісь республіки в складі Польщі та автономії з братами.
показати весь коментар
04.03.2024 00:35 Відповісти
Не будьте такими категоричними. Про долю своїх диких шовеністів осадників на Волині вони кричать і при нагоді і без нагоди (бо ті, бачте, майже святими були, а їх "різуни" різали). Та і Бандера для них, як червона шмата для бика. А про свої пацифікації між світовими війнами не згадують.
показати весь коментар
04.03.2024 02:56 Відповісти
Польша веде себе ніби весь європейський ринок належить їй і всі повинні їй кланятись. Відчуття колективного права поляки не відчувають, а мали би
показати весь коментар
03.03.2024 23:42 Відповісти
Це все політика продовольчої безпеки ЄС, яка хоче щоб сільське господарство у ЄС не помирало, бо у випадку війни, пандемії чи терору буде неможливо отримувати продовольство з різних Аргентин, Канад і Австралій. Польща за рахунок порівняно дешевого сільськогосподарського виробництва (порівняно з іншими країнами ЄС) стала монополістом і видно їй це подобається. Вони свідомі того, що коли Україна ввійде в ЄС то Україна займе місце Польщі-монополіста, бо землі незрівнянно кращі і витрати у 3-4 рази менші.
показати весь коментар
04.03.2024 00:02 Відповісти
Але Польща не зможе довго ЄС раком ставити, будуть плигати ,як Орбан, поки їх рано чи пізно самих раком поставлять.
показати весь коментар
04.03.2024 02:52 Відповісти
Тут абсолютно згоден. Зараз наша влада, якщо вона дійсно українська і відстоює інтереси своєї країни і свого народу, повинна заборонити імпорт польських товарів і подати кілька позовів до суду на Польщу. За все: і за недотримання договорів та законодавства ЄС, і за блокування кордонів, і за нанесення збитків українській економіці, і за псування українських товарів та техніки.
показати весь коментар
04.03.2024 08:07 Відповісти
Ви спочатку определиться .половина форума каже, що це українці винні, треба миритися з Польщою на їх вимогах А друга половина каже, як ви каже, що треба відповісти сімметрично.
показати весь коментар
05.03.2024 01:06 Відповісти
У Поляка одне право: "я так хочу" - і пофіг їм на інші правила, зобов'язання і тд.
Правила СОТ вони порушують щоденно.
показати весь коментар
04.03.2024 00:24 Відповісти
тобто 137 млрд замало?
ціна питання на 800000 *********** для України була 2 лярда...
от в такому світі і живем...
показати весь коментар
03.03.2024 23:43 Відповісти
Бо пшекі головніше ….
показати весь коментар
03.03.2024 23:56 Відповісти
Знайдіть спосіб добряче вдарити по Польщі щоб не були такими борзими в такий складний для України час.
показати весь коментар
03.03.2024 23:44 Відповісти
польські фермери вважають себе якимись особливими і не такими як всі інші фермери ЄС ?
показати весь коментар
03.03.2024 23:57 Відповісти
передовой отряд Пуцiна
показати весь коментар
04.03.2024 00:05 Відповісти
так, не такими.
Купляєш п'ять гектарів землі, висаджуєш фісташкові дерева, і ти вже польський фермер, якому уряд повинен виплачувати дотації. Бо фісташки ***** не ростуть. Тоді переходиш на хурму.
показати весь коментар
04.03.2024 01:04 Відповісти
Точно. В нульових тут була дуже прибуткова тема - саджати плантації волоських горіхів. Всі хто був коло кормушкі, нєхіло заробили на дотаціях.
Волоський горіх - десь під Сувалками- це ж нонсенс.
показати весь коментар
04.03.2024 11:03 Відповісти
це була звичайна відпрацьована практика доїння дотацій.
показати весь коментар
04.03.2024 18:01 Відповісти
Kak drugyje fermeri,takze budet imet takije privilegiji,ili eto tolko poliaki?Polskije ceni drugix stranax i tak na mnogo nize drugix,tak pust podnimet ceni svojix produktov sto prodajitsia drugix stranax i budet imet bolse deneg
показати весь коментар
04.03.2024 00:03 Відповісти
ЕС мертве

- армії нема

- зробити 1 млн снарядів не можуть в той час як КНДР дає РФ 4 млн

- араби

- африканці

.....ця структура ні на шо не здатна в принципі
показати весь коментар
04.03.2024 00:10 Відповісти
Західна машина повільно розганяється зато їде потім швидко. С.Корея бере зі складів, а Європа готує нові потужноті. Після того як Корея дістанется дна своїх запасів, тоді і мірятися можна буде.
показати весь коментар
04.03.2024 00:18 Відповісти
Ну в КНДР большие запасы снарядов, могут себе позволить. А НАТО, к войне то не готовилось... Если бы не события 2014 года, то вообще бы распалось само.

А на счет арабов и т.д. то тут, к сожалению, их толерантность и тому подобная херня, к добру не доведет...
показати весь коментар
04.03.2024 00:19 Відповісти
не зря брити звідти звалили
показати весь коментар
04.03.2024 00:20 Відповісти
Украинская пшеница вызывает сбой на рынке. Но когда ее крадут русские и продают в Польшу через Беларусь она сбой не вызывает. Парадокс.
показати весь коментар
04.03.2024 00:19 Відповісти
Так саме цікаве, що стогнуть усі ірландці, що здорожчали харчі, а польські довбойоби розсипали кукурудзу, що купила Ірландія. То може пару разів європейські країни всипали б піздюлей Польщі, та в суд подали, та поляків попросили додому з Німців та Брітів, то воно б помогло. Бо ці шантажисти не вспокоять, через тиждень знову вийдуть, як не ті то інші
показати весь коментар
04.03.2024 00:37 Відповісти
короче 100% нам уберут безмито... Благодаря подляцким друзьям, и будет все, как было до войны.
И никто не задаст вопрос, зачем нам дорогая и муровая продукция из польши, когда есть дешевая и качественная з Украины...
Наши убытки кто оплатит, с*ки??
показати весь коментар
04.03.2024 01:08 Відповісти
Продукцію ляхів принципово не буду брати.
показати весь коментар
04.03.2024 02:38 Відповісти
Україна у ролі заручника
показати весь коментар
04.03.2024 06:52 Відповісти
 
 