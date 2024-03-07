Требования полной блокады границы для агропродукции из Украины - неприемлемы, - Туск
Требования протестующих относительно полной блокады границы с Украиной или полного отказа от Европейского зеленого курса неприемлемы.
Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я хочу говорить (с фермерами. - Ред.), как эффективно менять положение зеленого курса, чтобы польский фермер не чувствовал себя пострадавшим от этих положений; и каким-то образом урегулировать товарообмен с Украиной, чтобы эффективно защитить польских производителей от нечестной конкуренции, когда продукты из Украины не обложены пошлиной и могут без ограничений влиять на европейский рынок", - отметил Туск.
Он добавил, что в обоих случаях есть "серьезное продвижение в переговорах", подчеркнув, что для него важны "не символические действия, а системные решения".
Туск сообщил, что в ближайшую субботу встретится с польскими фермерами, подчеркнув, что хочет проинформировать их о "чем-то серьезном" в контексте Европейского зеленого курса.
В то же время, он призвал польского еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского (назначенного на эту должность предыдущим правительством. - Ред.) "ничего не испортить" в завершающей фазе переговоров Польши с Еврокомиссией.
Глава правительства проинформировал, что в четверг едет в Бухарест, где проходит встреча лидеров европейских христианских демократов и руководства ЕС. Он сообщил, что будет говорить о необходимости изменений, которые будут защищать европейский и польский рынок, а также польских производителей от неконтролируемого наплыва товаров извне.
"Под изменениями понимаем потребность возвращения к принципам, которые существовали в торговых отношениях с Украиной и другими третьими странами до войны. Мы очень хотим помогать Украине, но должны одновременно защищать европейский и польский аграрный рынок и заботиться об этом независимо от протестов фермеров", - подчеркнул Туск.
По поводу протестов польских аграриев и других групп в среду в Варшаве, в результате чего произошли столкновения с полицией, он подчеркнул, что не будет вести переговоры с хулиганами, а только с фермерами.
"Нарушившие закон во время манифестации, что привело к травмированию полицейских, будут отвечать по закону. Мы будем восприниматься их не как фермеров, а как лиц, нарушивших закон", - подчеркнул премьер.
ЕС відмінив квоти на укр зерно в 22-му. Тобто Україна мала повне право продавати його де завгодно в Союзі, навіть в Польщі, як не дивно. Поляки ж насрали на рішення Еврокомісії і ввели одностороннє ембарго.
Оце й вся правда.
Натягувати сову на глобус, звинувачуючи в ситуації Україну, треба бути трошки дебілом...
Що ЕС відмінив квоти на зерно а Польща натомість ввела незаконну заборону на експорт з України?
А що сьогодні 7 березня - доводить не треба?
Зараз Польша вводить ембарго на українські ягоди, м'ясо і тд. Тобто польскі товари до України йдут без проблем, а українським до польші - зась.
- у поляків (і не тільки у них, - майже у всіх європейських країнах фермери виходять на демонстрації з вимогами скасувати обмеження) діють європейські закони, що здорощують вирощення агро, а в Україні таких обмежень поки немає;
- ЄС дозволило українську агро, але закони для європейських фермерів не послабили, та ще й європарламентарі обговорюють необхідність введення нових екологічних обмежень, бо глобальне потепління, і все таке інше;
- якщо закрити ввезення в Україну іноземної продукції наші вітчизняні виробники, при відсутності конкуренції (бо у нас або монополії, або олігополії), ВМИТЬ піднімають ціни для українців по-бєспєрдєлу!, - таке вже було не раз, коли в Україні на гуртівнях сраний вітчизняний йогурт дорожчий ніж розмитнений з європи;
Дивує інше:
- якого хєра європейці і особливо "братня" Польща не обмежують експорт дешевого агро з параші?!;
- якого хєра поляки замість того щоб вимагати від своїх кєровнікув змін в законодавстві почали блокувати кордон з Україною де йде війна?!
Так скрізь. І польскі фермери саме так і хочуть - щоб українські товари не попадали на ринок ЄС і щоб вони змогли на польскі підняти ціни.
А щодо нерівної конкуренції - нагадаю, що польскі фермери отримують величезні дотації від ЄС.
І тому можуть продавати товари дешевше, ніж українскькі. Це до того, чому відчизняний товар іноді може бути дорожчий за польський.
А розмір дотацій там просто грандіозний. Щоб було зрозуміло - в ЄС ледве-ледве прийняли допомогу Україні на 4 роки у розмірі 50 мільярдів Євро - тобто це 12,5 мільярди на рік. І то дехто волав, що забагато. Польським фермерам ЄС на один 2024 рік виділив дотацій 170 мільярдів Євро.
Тобто одним польскім фермерам, які не воюють, а просто вирощують и ПРОДАЮТЬ продукцію - у 15 раз більше допомоги, ніж всій Україні, яка воює.
А спражній друг не той, хто допоміг, коли тобі було важко, а той, хто не зрадив, коли тобі стало ще важче.
Тунгуска...
Б'є фактами в лице-
Дональду Туску....
Дуже тьусклому...