Требования полной блокады границы для агропродукции из Украины - неприемлемы, - Туск

туск

Требования протестующих относительно полной блокады границы с Украиной или полного отказа от Европейского зеленого курса неприемлемы.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я хочу говорить (с фермерами. - Ред.), как эффективно менять положение зеленого курса, чтобы польский фермер не чувствовал себя пострадавшим от этих положений; и каким-то образом урегулировать товарообмен с Украиной, чтобы эффективно защитить польских производителей от нечестной конкуренции, когда продукты из Украины не обложены пошлиной и могут без ограничений влиять на европейский рынок", - отметил Туск.

Также читайте: Польша может временно полностью закрыть границу для товаров из Украины, - Туск.

Он добавил, что в обоих случаях есть "серьезное продвижение в переговорах", подчеркнув, что для него важны "не символические действия, а системные решения".

Туск сообщил, что в ближайшую субботу встретится с польскими фермерами, подчеркнув, что хочет проинформировать их о "чем-то серьезном" в контексте Европейского зеленого курса.

Также читайте: Обращусь к Сейму относительно введения санкций на российскую и белорусскую агропродукцию, - Туск

В то же время, он призвал польского еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского (назначенного на эту должность предыдущим правительством. - Ред.) "ничего не испортить" в завершающей фазе переговоров Польши с Еврокомиссией.

Глава правительства проинформировал, что в четверг едет в Бухарест, где проходит встреча лидеров европейских христианских демократов и руководства ЕС. Он сообщил, что будет говорить о необходимости изменений, которые будут защищать европейский и польский рынок, а также польских производителей от неконтролируемого наплыва товаров извне.

Читайте также: Евросоюз анонсирует уступки фермерам. Цель - остановить протесты

"Под изменениями понимаем потребность возвращения к принципам, которые существовали в торговых отношениях с Украиной и другими третьими странами до войны. Мы очень хотим помогать Украине, но должны одновременно защищать европейский и польский аграрный рынок и заботиться об этом независимо от протестов фермеров", - подчеркнул Туск.

По поводу протестов польских аграриев и других групп в среду в Варшаве, в результате чего произошли столкновения с полицией, он подчеркнул, что не будет вести переговоры с хулиганами, а только с фермерами.

Читайте также: В центре Варшавы столкновения: несколько полицейских ранены, задержаны около 10 митингующих

"Нарушившие закон во время манифестации, что привело к травмированию полицейских, будут отвечать по закону. Мы будем восприниматься их не как фермеров, а как лиц, нарушивших закон", - подчеркнул премьер.

Польша (8611) протест (5900) Туск Дональд (778) фермер (189)
+11
Згадай як все почалось.
ЕС відмінив квоти на укр зерно в 22-му. Тобто Україна мала повне право продавати його де завгодно в Союзі, навіть в Польщі, як не дивно. Поляки ж насрали на рішення Еврокомісії і ввели одностороннє ембарго.
Оце й вся правда.
Натягувати сову на глобус, звинувачуючи в ситуації Україну, треба бути трошки дебілом...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:12 Ответить
+9
Що довести?
Що ЕС відмінив квоти на зерно а Польща натомість ввела незаконну заборону на експорт з України?
А що сьогодні 7 березня - доводить не треба?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:29 Ответить
+8
Поляки її створили.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:53 Ответить
Він старається запісдіти проблему, а час іде і не на користь України, а Польщі.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:38 Ответить
а хто цю проблему створив?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:50 Ответить
Поляки її створили.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:53 Ответить
ну тоді ще раз прочитай новину. з першого разу до тебе видно не доходить.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:58 Ответить
Згадай як все почалось.
ЕС відмінив квоти на укр зерно в 22-му. Тобто Україна мала повне право продавати його де завгодно в Союзі, навіть в Польщі, як не дивно. Поляки ж насрали на рішення Еврокомісії і ввели одностороннє ембарго.
Оце й вся правда.
Натягувати сову на глобус, звинувачуючи в ситуації Україну, треба бути трошки дебілом...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:12 Ответить
правда в тому,що поляки протягнули нам руку допомоги, а зелені ***** встромили їм ножа в спину
показать весь комментарий
07.03.2024 12:14 Ответить
Гарні, але пусті слова, не відміняють фактів які я навів...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:18 Ответить
доведи. я чекаю. і подивись скільки відсотків бюджету свого поляки виділяють на допомогу України.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:19 Ответить
Що довести?
Що ЕС відмінив квоти на зерно а Польща натомість ввела незаконну заборону на експорт з України?
А що сьогодні 7 березня - доводить не треба?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:29 Ответить
Там не тільки зерно - на українську молочку, яблука і тд Польша давно ембарго ввела в одностороньньому порядку. Причому навіть у нетоварних кількостях - ти для себе не можеш провести одне яблуко до Польші!
Зараз Польша вводить ембарго на українські ягоди, м'ясо і тд. Тобто польскі товари до України йдут без проблем, а українським до польші - зась.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:49 Ответить
а пригадайте той плакатик під час блокування кордону - "путін прийди і наведи лад"!!! І, прошу зауважити, жоден з блокувальників пункту в"їзда до Польщі не підійшов і не зірвав його, і не набив пику тому поціновувачу *****.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:58 Ответить
ще купа твердих сирів, на смак, до речі повне лайно.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:47 Ответить
Так, я написав "молочка" - тобто - йогурти, сири і тд
показать весь комментарий
07.03.2024 12:50 Ответить
а ти трактором почни її знищувати. твої братушки покажуть як це робити!
показать весь комментарий
07.03.2024 13:10 Ответить
ти взагалі не під коксом як твій зєля?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:38 Ответить
Ну тобто аргументів у тебе немає, що й варто було очікувати. Не здатне ти на аргументи.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:45 Ответить
є аргументи. твій зеленський робить все можливе,щоб позбутися союзника Польші. а робить він як завжди -з під тишка. в ***** навчився він. а такі корисні ідіоти як ти його захищають.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:48 Ответить
Молочка - неологізм, в українській мові набіл, розмовне - молочне, а цей покруч "молочка" вигадала, якщо не помиляюсь, дикторка з ICTV Сенник.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:50 Ответить
Все трішки складніше:

- у поляків (і не тільки у них, - майже у всіх європейських країнах фермери виходять на демонстрації з вимогами скасувати обмеження) діють європейські закони, що здорощують вирощення агро, а в Україні таких обмежень поки немає;

- ЄС дозволило українську агро, але закони для європейських фермерів не послабили, та ще й європарламентарі обговорюють необхідність введення нових екологічних обмежень, бо глобальне потепління, і все таке інше;

- якщо закрити ввезення в Україну іноземної продукції наші вітчизняні виробники, при відсутності конкуренції (бо у нас або монополії, або олігополії), ВМИТЬ піднімають ціни для українців по-бєспєрдєлу!, - таке вже було не раз, коли в Україні на гуртівнях сраний вітчизняний йогурт дорожчий ніж розмитнений з європи;

Дивує інше:

- якого хєра європейці і особливо "братня" Польща не обмежують експорт дешевого агро з параші?!;

- якого хєра поляки замість того щоб вимагати від своїх кєровнікув змін в законодавстві почали блокувати кордон з Україною де йде війна?!
показать весь комментарий
07.03.2024 13:13 Ответить
"ВМИТЬ піднімають ціни для українців по-бєспєрдєлу!"

Так скрізь. І польскі фермери саме так і хочуть - щоб українські товари не попадали на ринок ЄС і щоб вони змогли на польскі підняти ціни.

А щодо нерівної конкуренції - нагадаю, що польскі фермери отримують величезні дотації від ЄС.
І тому можуть продавати товари дешевше, ніж українскькі. Це до того, чому відчизняний товар іноді може бути дорожчий за польський.

А розмір дотацій там просто грандіозний. Щоб було зрозуміло - в ЄС ледве-ледве прийняли допомогу Україні на 4 роки у розмірі 50 мільярдів Євро - тобто це 12,5 мільярди на рік. І то дехто волав, що забагато. Польським фермерам ЄС на один 2024 рік виділив дотацій 170 мільярдів Євро.
Тобто одним польскім фермерам, які не воюють, а просто вирощують и ПРОДАЮТЬ продукцію - у 15 раз більше допомоги, ніж всій Україні, яка воює.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:42 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 14:15 Ответить
та ще й "своєчасненько" так про українську ракету, яка вбила двох поляків згадали, хоча рік про неї навіть а ні пари з вуст. Не переконана що це співпадіння. Дивна якась поведінка в поляків. Спочатку правда дуже допомагали, на рівні пересічних поляків навіть, а потім такі викрутаси.((
показать весь комментарий
07.03.2024 12:51 Ответить
Пройшов переляк, а тепер показують які вони пани гонорові 🤮
показать весь комментарий
07.03.2024 15:53 Ответить
Цю проблему створив ПІС, щоб у тому числі насолити майбутньому коаліційному уряду. У США навпаки - майже кандидат Трамп замутив бучу, щоб знищити Байдена.
показать весь комментарий
08.03.2024 03:01 Ответить
Чого ж це -- якшо дуркувати то до кінця
показать весь комментарий
07.03.2024 11:38 Ответить
Забули поляки. Коли у них була біда, то вивозили з України і цвяхи. І ніхто їх на кордоні не блокував.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:42 Ответить
та можна згадати.... і згадати скіоьки українців зараз працюють в Польші. і про біженців можна згадати. і про військову допомогу поляків Україні можна згадати.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:53 Ответить
Вся їхня "допомога" оплачена ЕС і штатами. А збитки які вони наносять вже а рази більші ніж та допомога...
показать весь комментарий
07.03.2024 11:55 Ответить
ти знаєш, я б з тобою подискутував би. якби в твоїй відповіді був хоч 0,00000001 відсоток правди
показать весь комментарий
07.03.2024 11:59 Ответить
Саша, поляков очень даже устраивает укр. Рабочая сила. Да и беженцы наши многие работают уже, поднимают им экономику. Там не все так однозначно.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:07 Ответить
Їзя військова допомога від того, що всралися зі страху. Нам віддали старе совіцьке барахло, а самі отримали Абрамси, Паладіни і т.д. А щодо біженців - вони працюють на пшеків, і податки сплачують пшекам.

А спражній друг не той, хто допоміг, коли тобі було важко, а той, хто не зрадив, коли тобі стало ще важче.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:09 Ответить
прочитай ще раз новину. тільки вдумчиво прочитай.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:11 Ответить
Мені не треба читати декілька разів. І я дуже добре знаю пшеків та їхнє підле єство. Настільки добре, що можу лекцію прочитати. Але такі полонофіли, як Ви, цього зрозуміти не схочуть.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:19 Ответить
я там викладав де ви хотіли вчитись. це твоя особиста думка. але є факти підтверджені цифрами.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:21 Ответить
Пересвідчився, що Ви, окрім того, що полонофіл, ще й українофоб. Спілкуватися з Вами мені гидко. Їдьте в свою улюблену пшекію - хай Вам там буде добре
показать весь комментарий
07.03.2024 12:29 Ответить
ваш коментар для нас важливий. будьте на лінії. швидка вже виїхала.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:36 Ответить
Москва... Калуга...
Тунгуска...

Б'є фактами в лице-
Дональду Туску....

Дуже тьусклому...
показать весь комментарий
07.03.2024 11:48 Ответить
Я не дуже розбираюся в польській політиці, але мені траплялись немало публікацій в інеті, що Туск більш проукраїнський, чим попередня ПіС...я.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:55 Ответить
Новий уряд, нова антиукраїнська праця.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:55 Ответить
Брехлива ляська пся крев.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:05 Ответить
Знакомые на базаре плакалась : польское стало хуже реализовываться. Вот когда совсем перестанет, может, одумаются?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:09 Ответить
Дональд, польський фермер нікчема. Та і родючих земель у вас нема. Ви нездатні забезпечити себе агропродукцією. Бастуйте підкацапники. А Європі потрібне збіжжя . Але нам краще буде забезпечувати світ продукцією з доданою вартістю (готовими продуктами), а не сировиною. А поляки дуже сильно пошкодують за свої дії.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:12 Ответить
Поляки і кацапи - братья навек!
показать весь комментарий
07.03.2024 12:54 Ответить
Дебільє,ану бігом розгоняти кацапсько-опо мафіозную шнягу-Я Не Буду Купувати Польськи ТоВари.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:08 Ответить
а що цей лях не обурюється за постачання зеону з Росії та Білорусії, і якого хрену воно виступає за захист ринку ЄС від України, підар мерзенний, ляхи завжди продавали українців, гниль і падаль.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:25 Ответить
Польское правительство обосралось по полной и не знает как противостоять гибридной войне.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:21 Ответить
 
 