Требования полной блокады границы для агропродукции из Украины - неприемлемы, - Туск

Требования протестующих относительно полной блокады границы с Украиной или полного отказа от Европейского зеленого курса неприемлемы.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я хочу говорить (с фермерами. - Ред.), как эффективно менять положение зеленого курса, чтобы польский фермер не чувствовал себя пострадавшим от этих положений; и каким-то образом урегулировать товарообмен с Украиной, чтобы эффективно защитить польских производителей от нечестной конкуренции, когда продукты из Украины не обложены пошлиной и могут без ограничений влиять на европейский рынок", - отметил Туск.

Он добавил, что в обоих случаях есть "серьезное продвижение в переговорах", подчеркнув, что для него важны "не символические действия, а системные решения".

Туск сообщил, что в ближайшую субботу встретится с польскими фермерами, подчеркнув, что хочет проинформировать их о "чем-то серьезном" в контексте Европейского зеленого курса.

В то же время, он призвал польского еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского (назначенного на эту должность предыдущим правительством. - Ред.) "ничего не испортить" в завершающей фазе переговоров Польши с Еврокомиссией.

Глава правительства проинформировал, что в четверг едет в Бухарест, где проходит встреча лидеров европейских христианских демократов и руководства ЕС. Он сообщил, что будет говорить о необходимости изменений, которые будут защищать европейский и польский рынок, а также польских производителей от неконтролируемого наплыва товаров извне.

"Под изменениями понимаем потребность возвращения к принципам, которые существовали в торговых отношениях с Украиной и другими третьими странами до войны. Мы очень хотим помогать Украине, но должны одновременно защищать европейский и польский аграрный рынок и заботиться об этом независимо от протестов фермеров", - подчеркнул Туск.

По поводу протестов польских аграриев и других групп в среду в Варшаве, в результате чего произошли столкновения с полицией, он подчеркнул, что не будет вести переговоры с хулиганами, а только с фермерами.

"Нарушившие закон во время манифестации, что привело к травмированию полицейских, будут отвечать по закону. Мы будем восприниматься их не как фермеров, а как лиц, нарушивших закон", - подчеркнул премьер.