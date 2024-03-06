РУС
В центре Варшавы столкновения: несколько полицейских ранены, задержаны около 10 митингующих

польща

На митинге польских фермеров в Варшаве перед зданием Сейма произошли столкновения между протестующими и полицией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Как отмечается, несколько полицейских получили ранения, около десятка человек были задержаны.

Митингующие зажгли файеры и стали бросать в правоохранителей брусчатку. Некоторые митингующие пытались пройти сквозь барьеры, ограждавшие помещение Сейма. Полиция попросила протестующих разойтись.

Смотрите также: Польские фермеры начали генеральную забастовку у здания правительства в Варшаве. ВИДЕО

Ранее фермеры протестовали под офисом премьер-министра Дональда Туска. Там в полицию и в сторону офисного здания было брошено несколько файеров. Забастовки проходят не только в Варшаве, но и в других частях Польши.

+21
шукайте в протестувальників рублі
06.03.2024 16:44 Ответить
+21
06.03.2024 17:01 Ответить
+19
06.03.2024 16:47 Ответить
шукайте в протестувальників рублі
06.03.2024 16:44 Ответить
Хто зі срублями, вже пішов тихенько в ліс, залишивши дурників сам на сам з *********** паличками.
06.03.2024 16:47 Ответить
06.03.2024 16:47 Ответить
спецслужби недопрацьовують...-потім приходить " кацапосвіт"....
06.03.2024 21:15 Ответить
Довбойоби тупорилі.
06.03.2024 16:48 Ответить
06.03.2024 17:01 Ответить
Тонкий гумор
06.03.2024 18:43 Ответить
На кордоні з Україною затримувати не було за що?
06.03.2024 16:50 Ответить
На жаль, в Польше вата имеется.
06.03.2024 16:54 Ответить
І ПРЛ дрочєров дохуана...
06.03.2024 17:06 Ответить
Якись войовничі фермери.
Польска влада сама себе переграла тепер вигрибайте.
06.03.2024 17:18 Ответить
Ухтишка - в Польщі виявляється є поліція...
06.03.2024 17:39 Ответить
Это антимайдан по-польски, но на руZZкое бабло. А начинался он с перекрытия дорог и порчи чужой собственности. И с чего это вдруг польская полиция решила как-то реагировать? Раньше ведь нарушение польских законов польскую полицию не волновало?
06.03.2024 17:58 Ответить
Та нехай хфермери побузять трошки, покажуть на весь світ, що Польща ще була не готова до цивілізованого світу, бо її чомусь тягне в азіопу, а не у Європу.
06.03.2024 18:00 Ответить
Нарешті!
06.03.2024 18:10 Ответить
до них дойдет тогда, когда к тем 20 000, что лежать в Катынском лесу, добавится еще столько же
чтобы память освежить
06.03.2024 18:18 Ответить
А шо таке? З розумінням ставитись до блокування українських фур на кордоні то одне, а зустрітись з фермерами це вже не по феншую польким урядовціям? І поліція відразу порушення побачила.
06.03.2024 18:43 Ответить
Хтось іще вірить у версію про *фермерів*?
06.03.2024 18:44 Ответить
Предлагаю всем не покупать польскую сельхозпродукцию до разблокирования украинских перевозок. Если каждый не купит польские яблоки или молочку в течение недели - убытки польских агрохолдингов будут ощутимыми.
06.03.2024 18:55 Ответить
Уважаемьій, та продукция из Польши, что лежит на прилавке, НЕ ВЗЯТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ, А ПРЕДОПЛАЧЕНА.
06.03.2024 19:59 Ответить
Поважний - якщо ця продукція залишиться на прилавках, і згниє, то більше її в Польщі ніхто закуповувати не буде!
06.03.2024 20:24 Ответить
Да, я в курсе, и подумал перед тем как это написать. Дело в том, что продукцию все равно рано или поздно купят, потому что не все такие сознательные. Но если станет заметно, что продажи снизились, то наши ритейлеры в следующий раз закупят меньше.
07.03.2024 02:32 Ответить
А чого тільки тиждень?

Що - поляки постачають нам щось ексклюзивне, чого нема ані в нас, ані в інших країнах?

Начебто ні. Тому можно і подовше, і декілька місяців, і декілька років.

Тим більше що постраждають від цього лише фермери, нормальні люди цього не відчують!
06.03.2024 20:23 Ответить
А я и не предлагал останавливаться через неделю. Имелось в виду, что через неделю УЖЕ будет заметен ощутимый ущерб.
07.03.2024 02:27 Ответить
Щоб привести поляків до тями, потрібно воскресити Еріха Юліуса ********* фон дем Баха.
06.03.2024 20:33 Ответить
Або Паскевича І.Ф.
06.03.2024 20:46 Ответить
Транснаціональна глобалізаторська мафія хоче https://t.me/c/1784682594/21557 збанкрутувати польських фермерів і заволодіти їх землями так само, як заволоділа українськими. Глобалізаційна диктатура починається з контролю ресурсів.
06.03.2024 21:13 Ответить
Ну, если польские фермеры решили бороться с транснациональной мафией путем перекрытия границ с соседями, воюющими с их общим врагом, то у меня для всех поляков и польских фермеров в частности, плохие новости.
07.03.2024 02:29 Ответить
Війна вбудована в багатошарову глобалізацію, так само протидія захопленню польських ресурсів не має заважати поставкам зброї. Поставки зброї раціонально зменшують тиск на польских фемерів, не дають війні важелей впливу. Це пропаганда переконує що навпаки.
07.03.2024 13:24 Ответить
 
 