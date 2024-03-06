В центре Варшавы столкновения: несколько полицейских ранены, задержаны около 10 митингующих
На митинге польских фермеров в Варшаве перед зданием Сейма произошли столкновения между протестующими и полицией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Как отмечается, несколько полицейских получили ранения, около десятка человек были задержаны.
Митингующие зажгли файеры и стали бросать в правоохранителей брусчатку. Некоторые митингующие пытались пройти сквозь барьеры, ограждавшие помещение Сейма. Полиция попросила протестующих разойтись.
Ранее фермеры протестовали под офисом премьер-министра Дональда Туска. Там в полицию и в сторону офисного здания было брошено несколько файеров. Забастовки проходят не только в Варшаве, но и в других частях Польши.
Польска влада сама себе переграла тепер вигрибайте.
чтобы память освежить
Що - поляки постачають нам щось ексклюзивне, чого нема ані в нас, ані в інших країнах?
Начебто ні. Тому можно і подовше, і декілька місяців, і декілька років.
Тим більше що постраждають від цього лише фермери, нормальні люди цього не відчують!