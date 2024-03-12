Байден не будет высылать дополнительные войска на границу Польши, - Bloomberg

Президент США Джо Байден сообщил, что не намерен высылать дополнительные войска на границу Польши с Украиной, несмотря на то, что руководство Польши просило усилить защиту этого направления из-за российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет нужды в дополнительных войсках на польской границе", - сказал Байден журналистам в понедельник, 11 марта.

Как отмечает издание, с начала полномасштабной войны России против Украины именно Польша стала своеобразными "воротами" для гуманитарных и военных поставок. В прошлом году США создали гарнизон в западном польском городе Познань и имеют 10 000 военнослужащих, находящихся в стране. Встреча с Байденом совпадает с 25-й годовщиной членства Польши в НАТО.

Польша готовится потратить около 4% своего экономического производства на оборону в этом году, что является частью усилий по сдерживанию российской агрессии и замене оборудования, переданного Украине. Значительная часть заказов приходится на американскую промышленность.

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Дуда заявил в понедельник на встрече с лидерами правительства и партий Туска, что он предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3% от объема производства в ходе переговоров с Байденом и главой Альянса Йенсом Столтенбергом в четверг.

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