РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11774 посетителя онлайн
Новости
3 089 31

Байден не будет высылать дополнительные войска на границу Польши, - Bloomberg

байден, польща, війна

Президент США Джо Байден сообщил, что не намерен высылать дополнительные войска на границу Польши с Украиной, несмотря на то, что руководство Польши просило усилить защиту этого направления из-за российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет нужды в дополнительных войсках на польской границе", - сказал Байден журналистам в понедельник, 11 марта.

Как отмечает издание, с начала полномасштабной войны России против Украины именно Польша стала своеобразными "воротами" для гуманитарных и военных поставок. В прошлом году США создали гарнизон в западном польском городе Познань и имеют 10 000 военнослужащих, находящихся в стране. Встреча с Байденом совпадает с 25-й годовщиной членства Польши в НАТО.

Польша готовится потратить около 4% своего экономического производства на оборону в этом году, что является частью усилий по сдерживанию российской агрессии и замене оборудования, переданного Украине. Значительная часть заказов приходится на американскую промышленность.

Читайте: Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране: будут заблокированы города и дороги

Дуда заявил в понедельник на встрече с лидерами правительства и партий Туска, что он предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3% от объема производства в ходе переговоров с Байденом и главой Альянса Йенсом Столтенбергом в четверг.

Также читайте: Премьер Чехии Фиала встретится с Байденом для обсуждения поддержки Украины

Автор: 

Байден Джо (2794) Польша (8497) США (27055)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
там польскі фермери і так справляються
показать весь комментарий
12.03.2024 11:42
+11
«Фермери».Вони такі фермери,як я машиніст локомотива.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:45
+10
Досить патякати про "польських рольников"!
Поляки не вибирали собі ЗЄлєнського і витрачають скажені гроші на озброєння - відіб'ються.

А Україна знову на межі існування, як 24.02.22., але із виснаженими ЗСУ та без Залужного
показать весь комментарий
12.03.2024 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там польскі фермери і так справляються
показать весь комментарий
12.03.2024 11:42 Ответить
«Фермери».Вони такі фермери,як я машиніст локомотива.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:45 Ответить
горілку їм привезіть і побачите штурмовиків та пілотів люфтваффе...
показать весь комментарий
12.03.2024 12:37 Ответить
Ну на кордоні и поляки ******** справляються
показать весь комментарий
12.03.2024 11:42 Ответить
Та досить потужні стоїть у них 4 окрема фермерська штурмова банда. На узброєні у кожного бійця мінімум три фляжки зубрувкі і закуски о тою провізії на три доби. Так що граніца под зоркім виглядом хфермеров.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:51 Ответить
думаю, фермери із захистом кордонів цілком впораються
показать весь комментарий
12.03.2024 11:43 Ответить
Усе вірно, там вдосталь отих блокувальників з технікою, вони і й будуть захищати Польщу від московитів…
Пілсудському, це вдалося зробити, проти орд красних армейцеф, тухачевського і будьоного!!
Можуть пафтаріть ..
показать весь комментарий
12.03.2024 11:44 Ответить
навіть і не знаю, хто з них, більший поц, трамп чи байден.
що це за ігри, ціною українських життів?
показать весь комментарий
12.03.2024 11:46 Ответить
Населення Землі - більше 8 мільярдів. Що їм якісь там кілька десятків мільйонів українців?
На них не падають бомби та ракети, їх дітей не крадуть і не вбивають. Життя прекрасне...
показать весь комментарий
12.03.2024 11:57 Ответить
найбібібільший- членограй хренпіду мамми Римммський...
показать весь комментарий
12.03.2024 12:39 Ответить
які ігри? на х* подлякам більше військ? на них хтось напав?
показать весь комментарий
13.03.2024 01:39 Ответить
Досить патякати про "польських рольников"!
Поляки не вибирали собі ЗЄлєнського і витрачають скажені гроші на озброєння - відіб'ються.

А Україна знову на межі існування, як 24.02.22., але із виснаженими ЗСУ та без Залужного
показать весь комментарий
12.03.2024 11:52 Ответить
👍 💯
показать весь комментарий
12.03.2024 12:45 Ответить
я безсилий, а ЗЄля - бох ! 😕
показать весь комментарий
12.03.2024 12:52 Ответить
Відіб'ються поляки... ногами від бруківки, а кацапів будуть громити, як їх дзяди-конфедерати німців на Вестерплятте,- шаблі наголо та шпори коням в дупу поглибше і поганяй до ями 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
12.03.2024 14:34 Ответить
Хоча б сказав що це можливо з великою вірогідністю.
Але ж ні, не розуміють західни політики що таке блєф, кацапською звичайні "понти", вони вміють тільки лякатися ціїх понтів.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:57 Ответить
Читаю новини і дедалі більше переконуюся що американці ''круті перці'' у своїх бойовиках.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:59 Ответить
у своїх боєвиках кінця 90-х.
бо, зараз, такі собі кіношки.
у голівуді, теж панують, лєвакі соціалісти популісти.
показать весь комментарий
12.03.2024 12:09 Ответить
Ніззя посилати додаткові війська
і дратувати кремлівського упиря
показать весь комментарий
12.03.2024 12:06 Ответить
10 tysiac eto mnogo,zacem ix bolse?10 tysiac amerikanskix soldat s texnikoj toze sto u kacapov primerno 300 tysiac soldat
показать весь комментарий
12.03.2024 12:08 Ответить
🔥 Іл-76 впав щойно в Іванівській області на росії

Потужне полумʼя видно з усіх куточків н.п.
показать весь комментарий
12.03.2024 12:32 Ответить
Катастрофа Іл-76 в Іванівській області - аваі-інцидент що стався 12 березня 2024 в Іванівській області, Росії. Катастрофа сталась через загорання одного з чотирьох двигунів літака.
показать весь комментарий
12.03.2024 12:35 Ответить
Чого поляки ссуть? В них браві фермери блокують автобуси з жінками, заблокують і рашистів
показать весь комментарий
12.03.2024 12:36 Ответить
https://t.me/voynareal/85323 видео как падает
показать весь комментарий
12.03.2024 12:37 Ответить
Іл-76
показать весь комментарий
12.03.2024 12:38 Ответить
Это наверно в помощь фермерам.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:19 Ответить
Байден в черговий раз потрясе зморщеною мошонкою...
показать весь комментарий
12.03.2024 14:45 Ответить
Деж на таких як ти напасеся амеріканських солдат.
показать весь комментарий
12.03.2024 15:53 Ответить
Розкрий свій текст
показать весь комментарий
12.03.2024 15:55 Ответить
 
 