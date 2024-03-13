Рашисти вранці випустили ракету по Одещині: Її знищили над морем

Російські окупаційні війська вранці атакували Одещину ракетою, яку знищили над Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Ранком ворог підступно спрямував по Одещині ракетний удар. Керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.

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