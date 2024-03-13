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Рашисти вранці випустили ракету по Одещині: Її знищили над морем

ппо

Російські окупаційні війська вранці атакували Одещину ракетою, яку знищили над Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Ранком ворог підступно спрямував по Одещині ракетний удар. Керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.

Читайте: Вночі війська РФ атакували "Шахедами" Південь України, влучань не допущено, - Сили оборони

Автор: 

обстріл (28993) Одеська область (3273)


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Смерть кацапам! Путлер капут!
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13.03.2024 10:29 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
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13.03.2024 10:31 Відповісти
 
 