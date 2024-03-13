Внаслідок російських обстрілів на Чернігівщині пошкоджено газопровід

Російські загарбники обстріляли село Грем’яч на Чернігівщині, внаслідок чого було пошкоджено газопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"В с. Грем’яч Новгород-Сіверського району внаслідок обстрілу ворога був пошкоджений газопровід середнього тиску діаметром 155 мм, який о 15 год. 30 хв. 12 березня був відключений працівниками АТ "Чернігівгаз", - йдеться в повідомленні.

Без газопостачання залишилось 50 споживачів.

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