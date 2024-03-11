УКР
На Чернігівщині рашисти почали застосовувати БпЛА із запалювальною сумішшю

чернігівщина

У Чернігівській області зафіксували факт використання російськими загарбниками безпілотників із запалювальною сумішшю, які після удару спричиняють пожежі.

Про це в Фейсбуці повідомляє Північне регіональне управління прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти, здавалося б, вичерпали всі можливі способи нашкодити Україні, але зараз вони вирішили випробувати навіть безпілотники з запалювальною сумішшю.

Днями в одній з прикордонних громад на Чернігівщині прикордонники зафіксували факт скидання з ворожого БПЛА невідомого предмета, який після удару об землю загорівся", - йдеться в повідомленні.

Як додали у пресслужбі, прикордонники вчасно зреагували й не дали пожежі поширитися та зашкодити природі.

безпілотник (4760) Чернігівщина (1585) дрони (5363)
+1
Канабісні де мільйон дронів?
показати весь коментар
11.03.2024 15:19 Відповісти
+1
Я давно говорив що нам треба дрони з супернапалмом використовувати.
Проти складу БК чи НПЗ в мордорі на порядок краще фугаса спрацьовує.
показати весь коментар
11.03.2024 15:25 Відповісти
+1
це до тебе говорили, ти вже повторював, але бачиш, як воно...
показати весь коментар
11.03.2024 16:19 Відповісти
Канабісні де мільйон дронів?
показати весь коментар
11.03.2024 15:19 Відповісти
"Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників. Спроможності є, технології є, інженери є", - зазначив Камишін.
показати весь коментар
11.03.2024 15:24 Відповісти
виробники не мають передавати дрони безкоштовно...а щоби їх викупала держава то треба грошей до бюджету, а отже збільшення податків, ріст цін...або притула має врешті розстатись із наколядованими мільйонами і викупити ці дрони...спутнік не літає, може хоч дрони полетять
показати весь коментар
11.03.2024 16:18 Відповісти
Я давно говорив що нам треба дрони з супернапалмом використовувати.
Проти складу БК чи НПЗ в мордорі на порядок краще фугаса спрацьовує.
показати весь коментар
11.03.2024 15:25 Відповісти
це до тебе говорили, ти вже повторював, але бачиш, як воно...
показати весь коментар
11.03.2024 16:19 Відповісти
Я говорив з березня 2014 року. А до того, с 1993 тільки думав
показати весь коментар
11.03.2024 16:56 Відповісти
Літом нам дадуть аж цілих 4 хех- шишнадццять, вот тоді як ******* !
показати весь коментар
11.03.2024 15:37 Відповісти
Відповісти око за око!
показати весь коментар
11.03.2024 15:51 Відповісти
✈️ Авіація в небі наша, без паніки - Новости Николаев
показати весь коментар
11.03.2024 16:20 Відповісти
на болотах ліси горять?
показати весь коментар
11.03.2024 16:44 Відповісти
Вони так вже два роки роблять там- стріляють по лісам і через займання горять і хутори з селами. Раніше там були суцільні ліси й болотисті луки
показати весь коментар
11.03.2024 16:48 Відповісти
 
 