На Чернігівщині рашисти почали застосовувати БпЛА із запалювальною сумішшю

У Чернігівській області зафіксували факт використання російськими загарбниками безпілотників із запалювальною сумішшю, які після удару спричиняють пожежі.

Про це в Фейсбуці повідомляє Північне регіональне управління прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти, здавалося б, вичерпали всі можливі способи нашкодити Україні, але зараз вони вирішили випробувати навіть безпілотники з запалювальною сумішшю.

Днями в одній з прикордонних громад на Чернігівщині прикордонники зафіксували факт скидання з ворожого БПЛА невідомого предмета, який після удару об землю загорівся", - йдеться в повідомленні.

Як додали у пресслужбі, прикордонники вчасно зреагували й не дали пожежі поширитися та зашкодити природі.

