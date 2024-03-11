На Чернігівщині рашисти почали застосовувати БпЛА із запалювальною сумішшю
У Чернігівській області зафіксували факт використання російськими загарбниками безпілотників із запалювальною сумішшю, які після удару спричиняють пожежі.
Про це в Фейсбуці повідомляє Північне регіональне управління прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти, здавалося б, вичерпали всі можливі способи нашкодити Україні, але зараз вони вирішили випробувати навіть безпілотники з запалювальною сумішшю.
Днями в одній з прикордонних громад на Чернігівщині прикордонники зафіксували факт скидання з ворожого БПЛА невідомого предмета, який після удару об землю загорівся", - йдеться в повідомленні.
Як додали у пресслужбі, прикордонники вчасно зреагували й не дали пожежі поширитися та зашкодити природі.
Проти складу БК чи НПЗ в мордорі на порядок краще фугаса спрацьовує.