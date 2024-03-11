На Черниговщине рашисты начали применять БПЛА с зажигательной смесью

В Черниговской области зафиксировали факт использования российскими захватчиками беспилотников с зажигательной смесью, которые после удара приводят к пожару.

Об этом в Facebook сообщает Северное региональное управление пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили испытать даже беспилотники с зажигательной смесью".

На днях в одной из приграничных громад в Черниговской области пограничники зафиксировали факт сброса с вражеского БПЛА неизвестного предмета, который после удара о землю загорелся", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, пограничники вовремя отреагировали и не дали пожару распространиться и навредить природе.

Читайте также: На Одесщине зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, силы ПВО уничтожили 10 "шахедов"