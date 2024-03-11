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Новости Война
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На Черниговщине рашисты начали применять БПЛА с зажигательной смесью

чернігівщина

В Черниговской области зафиксировали факт использования российскими захватчиками беспилотников с зажигательной смесью, которые после удара приводят к пожару.

Об этом в Facebook сообщает Северное региональное управление пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили испытать даже беспилотники с зажигательной смесью".

На днях в одной из приграничных громад в Черниговской области пограничники зафиксировали факт сброса с вражеского БПЛА неизвестного предмета, который после удара о землю загорелся", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, пограничники вовремя отреагировали и не дали пожару распространиться и навредить природе.

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Автор: 

беспилотник (3723) Черниговщина (1485) дроны (4049)


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Топ комментарии
+1
Канабісні де мільйон дронів?
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11.03.2024 15:19
+1
Я давно говорив що нам треба дрони з супернапалмом використовувати.
Проти складу БК чи НПЗ в мордорі на порядок краще фугаса спрацьовує.
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11.03.2024 15:25
+1
це до тебе говорили, ти вже повторював, але бачиш, як воно...
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11.03.2024 16:19
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Канабісні де мільйон дронів?
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11.03.2024 15:19 Ответить
"Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників. Спроможності є, технології є, інженери є", - зазначив Камишін.
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11.03.2024 15:24 Ответить
виробники не мають передавати дрони безкоштовно...а щоби їх викупала держава то треба грошей до бюджету, а отже збільшення податків, ріст цін...або притула має врешті розстатись із наколядованими мільйонами і викупити ці дрони...спутнік не літає, може хоч дрони полетять
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11.03.2024 16:18 Ответить
Я давно говорив що нам треба дрони з супернапалмом використовувати.
Проти складу БК чи НПЗ в мордорі на порядок краще фугаса спрацьовує.
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11.03.2024 15:25 Ответить
це до тебе говорили, ти вже повторював, але бачиш, як воно...
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11.03.2024 16:19 Ответить
Я говорив з березня 2014 року. А до того, с 1993 тільки думав
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11.03.2024 16:56 Ответить
Літом нам дадуть аж цілих 4 хех- шишнадццять, вот тоді як ******* !
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11.03.2024 15:37 Ответить
Відповісти око за око!
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11.03.2024 15:51 Ответить
✈️ Авіація в небі наша, без паніки - Новости Николаев
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11.03.2024 16:20 Ответить
на болотах ліси горять?
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11.03.2024 16:44 Ответить
Вони так вже два роки роблять там- стріляють по лісам і через займання горять і хутори з селами. Раніше там були суцільні ліси й болотисті луки
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11.03.2024 16:48 Ответить
 
 