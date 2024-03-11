На Черниговщине рашисты начали применять БПЛА с зажигательной смесью
В Черниговской области зафиксировали факт использования российскими захватчиками беспилотников с зажигательной смесью, которые после удара приводят к пожару.
Об этом в Facebook сообщает Северное региональное управление пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили испытать даже беспилотники с зажигательной смесью".
На днях в одной из приграничных громад в Черниговской области пограничники зафиксировали факт сброса с вражеского БПЛА неизвестного предмета, который после удара о землю загорелся", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, пограничники вовремя отреагировали и не дали пожару распространиться и навредить природе.
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