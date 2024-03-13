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У ЦНАПах буде "єдине вікно" для ветеранів

услуги,админуслуги,цпау,цнап

Всі можливі послуги для ветеранів інтегрують в систему Центру надання адміністративних послуг.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Для спрощення життя ветеранів та їхніх родин вже запроваджується підхід, який дасть можливість із одним пакетом документів звернутися у ЦНАП, який далі розповсюджуватиме отримані дані до всіх необхідних субʼєктів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: "Досвід ветеранів вартий поваги" — кампанія проєкту "Ти як?" за участі ветеранів. ВIДЕО

Створення у ЦНАП "єдиного вікна" для ветеранів передбачатиме:

  • формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;

  • максимальну поінформованість про їхні можливості;

  • створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;

  • впровадження комплексного підходу - отримання спектра адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.

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Автор: 

ветерани (1082) Міністерство у справах ветеранів (305) ЦНАП (74) Міністерство реінтеграції (500)


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До дупи усі ці цнапи та тцк, якщо ветерани з 21-22 років не можуть навіть отримати статус убд та належні виплати
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13.03.2024 11:14 Відповісти
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13.03.2024 11:15 Відповісти
УБД дають не цнапи а військові.
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13.03.2024 11:20 Відповісти
Як туди будуть йти за отриманням послуги ветерани, то потрібно буде не якесь там "вікно", а потрібно новий цнап персонально для ветеранів війни!!!
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13.03.2024 11:35 Відповісти
 
 