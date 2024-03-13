У ЦНАПах буде "єдине вікно" для ветеранів
Всі можливі послуги для ветеранів інтегрують в систему Центру надання адміністративних послуг.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
"Для спрощення життя ветеранів та їхніх родин вже запроваджується підхід, який дасть можливість із одним пакетом документів звернутися у ЦНАП, який далі розповсюджуватиме отримані дані до всіх необхідних субʼєктів", - йдеться у повідомленні.
Створення у ЦНАП "єдиного вікна" для ветеранів передбачатиме:
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формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;
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максимальну поінформованість про їхні можливості;
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створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;
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впровадження комплексного підходу - отримання спектра адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.
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