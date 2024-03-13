Україна міцно захищатиме мир та спокій Молдови, - Кулеба

Україна засуджує спроби РФ втрутитися у внутрішньополітичні питання Молдови і намагатиметься не допустити цього.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повністю підтримуємо цілісність Молдови, засуджуємо будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови", - сказав Кулеба.

На його переконання, всі політичні ігрища, які намагається вести Кремль у Придністров’ї та Гагаузії, приречені на провал, однак вони "забирають багато енергії і створюють додаткові ризики".

"Тут ми будемо міцно стояти пліч-о-пліч, щоб не допустити цього зовнішнього втручання Росії у внутрішні справи (Молдови. - Ред.)", - запевнив очільник української дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Молдови: РФ намагається повалити демократичний уряд у Кишиневі

Він поінформував, що обговорив із главою МЗС Молдови безпекову ситуацію в регіоні та в Україні, а також спільні кроки з партнерами до відновлення миру і безпеки.

"Я хочу запевнити свого колегу публічно і всіх громадян Молдови, що Україна й надалі міцно захищатиме не лише свою свободу і незалежність, а й мир та спокій Молдови. Україна зацікавлена в сильній демократичній проєвропейській Молдові і так само Молдова зацікавлена в такій самій Україні. Разом ми можемо один одному допомогти", - зазначив міністр.