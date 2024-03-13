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Україна міцно захищатиме мир та спокій Молдови, - Кулеба

дмитро,кулеба

Україна засуджує спроби РФ втрутитися у внутрішньополітичні питання Молдови і намагатиметься не допустити цього.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повністю підтримуємо цілісність Молдови, засуджуємо будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови", - сказав Кулеба.

На його переконання, всі політичні ігрища, які намагається вести Кремль у Придністров’ї та Гагаузії, приречені на провал, однак вони "забирають багато енергії і створюють додаткові ризики".

"Тут ми будемо міцно стояти пліч-о-пліч, щоб не допустити цього зовнішнього втручання Росії у внутрішні справи (Молдови. - Ред.)", - запевнив очільник української дипломатії.

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Він поінформував, що обговорив із главою МЗС Молдови безпекову ситуацію в регіоні та в Україні, а також спільні кроки з партнерами до відновлення миру і безпеки.

"Я хочу запевнити свого колегу публічно і всіх громадян Молдови, що Україна й надалі міцно захищатиме не лише свою свободу і незалежність, а й мир та спокій Молдови. Україна зацікавлена в сильній демократичній проєвропейській Молдові і так само Молдова зацікавлена в такій самій Україні. Разом ми можемо один одному допомогти", - зазначив міністр.

Автор: 

Молдова (2086) росія (65856) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
Цей захистун з лопатою особисто буде захищати Молдову?
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13.03.2024 13:57
+12
Ти спочатку в Україіні мир захисти лопатник сраний, воно вде в Молдову лізе!
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13.03.2024 13:58
+4
З зерном кацапським розберися (підготуй офіційно папірець в Раду ЄС, чи ще що-небудь), захистун
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13.03.2024 14:01
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Цей захистун з лопатою особисто буде захищати Молдову?
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13.03.2024 13:57 Відповісти
а головне що ні слова тро:
а давайте ви з південносхідної сторони а ми з північнозахідної,
ібанемо по військам рф в придністров"ї та заберемо техніку та склади з збоєю.
кому потрібні пара-трійка бригад рф в тилу???
нам чи молдованам????
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13.03.2024 14:25 Відповісти
Він казав, що вони будуть відбиватися лопатами від окупантів.
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13.03.2024 17:07 Відповісти
Ти спочатку в Україіні мир захисти лопатник сраний, воно вде в Молдову лізе!
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13.03.2024 13:58 Відповісти
На хіба ви сюди Порошенка тулите? Стаття геть про інше.
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13.03.2024 14:02 Відповісти
З зерном кацапським розберися (підготуй офіційно папірець в Раду ЄС, чи ще що-небудь), захистун
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13.03.2024 14:01 Відповісти
Тільки но зареєструвалося й одразу на деактив проситься
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13.03.2024 14:04 Відповісти
Деактив за спам та провокації срачу.
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13.03.2024 14:08 Відповісти
Може й Молдова якось буде допомагати захищати, чи що?
Взагалі, за згоди України, військові будь-якої з країн НАТО можуть воювати на території України, головне не перетинати кордон кацапстану!
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13.03.2024 14:01 Відповісти
яке ж гівно
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13.03.2024 14:02 Відповісти
Мамалыга может спать спокойно, она никогда не взрывается
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13.03.2024 14:04 Відповісти
Кацапи зазвичай зверхньо ставляться до інших народів та придумують їм образливі прізвиська...
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13.03.2024 14:16 Відповісти
Це точно.Чьомусь незмогли захистити сотні тисяч громадян у власній країні.(чо він не представник влади гопніків і аферістів.Давно чути з вус позитивних про захист Європи і демократіі з виродків,які перетворили країну на аналог туркменістану,південної кереі з культом лічності.
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13.03.2024 14:06 Відповісти
Це те **@нько, яке пропонувало воювати лопатами?
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13.03.2024 14:13 Відповісти
молдовани дуже радіють з того
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13.03.2024 14:17 Відповісти
А де дЕрьмак? Де я вас питаю дЕрьмак? Куди зник з інформпростару дЕрьмак? Цього лопатного безталанного шось так пре аж рот не зачиняется.
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13.03.2024 14:19 Відповісти
а воно нам тра'???
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13.03.2024 14:41 Відповісти
Кулеба чмошник, хай би сам йшов та захищав молдаван, це було б краще чим їздити по за кордонам та очи нам засцикати.....
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13.03.2024 15:06 Відповісти
ой дурімар ой дурімар
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13.03.2024 18:41 Відповісти
 
 