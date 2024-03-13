Раді пропонують дозволити в’язням проходити службу в армії за контрактом
У Раді зареєстровано законопроєкт №11079, яким пропонується надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом в особливий період.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну картку законопроєкту оприлюднено на сайті парламенту.
Наразі текст проєкту закону на сайті Ради відсутній.
Серед ініціаторів законопроєкту - голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, група нардепів від "Слуги народ" та нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
Згідно з назвою документа, пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.
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Хтось сидить по середній тяжкості і двома руками, щоб піти на війну і термін зменшити - його не беруть, зате ловлять на вулиці роботяг та нирки їм відбивають і як худобу везуть
А он кепкували з кацапів, коли ті відійшли й почали ешелоновану оборону робити, потім виявилося, що хер пройдеш, а в нас на той час ні хріна не зроблено було
Або те, що там відразу за призовом суму хорошу дають та оклад також. Але тут така справа, у них бабки дозволяють це робити