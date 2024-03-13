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Новини Мобілізація
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Раді пропонують дозволити в’язням проходити службу в армії за контрактом

наручники,сізо,тюрма,злочинці

У Раді зареєстровано законопроєкт №11079, яким пропонується надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом в особливий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну картку законопроєкту оприлюднено на сайті парламенту.

Наразі текст проєкту закону на сайті Ради відсутній.

Серед ініціаторів законопроєкту - голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, група нардепів від "Слуги народ" та нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Згідно з назвою документа, пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мін’юст пропонує, щоб в’язні та засуджені могли мобілізуватися, але вирішувати має суд, - заступниця міністра Висоцька

Автор: 

в’язні (337) мобілізація (3111) ЗСУ (7648)


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Топ коментарі
+10
Все время опаздываем. Это нужно было сделать еще 2 года назад! В белых перчатках войну ведут только дураки.
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13.03.2024 16:39
+6
Рузьге досвід викликає заздрість?
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13.03.2024 16:29
+6
Знайдеться кому очолити. Ти так за зеків переживаєш?
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13.03.2024 16:34
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13.03.2024 16:23 Відповісти
Може Шуляк нехай і очолить такий підрозділ?
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13.03.2024 16:25 Відповісти
Знайдеться кому очолити. Ти так за зеків переживаєш?
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13.03.2024 16:34 Відповісти
Штрафбату передивився?
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14.03.2024 09:15 Відповісти
Рузьге досвід викликає заздрість?
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13.03.2024 16:29 Відповісти
У кацапов была ЧВК им. Вагнера, у нас будет ЧВК хора им. Верьовки
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13.03.2024 16:46 Відповісти
Не всякий кацапський досвід хріновий за замовчуванням.

Хтось сидить по середній тяжкості і двома руками, щоб піти на війну і термін зменшити - його не беруть, зате ловлять на вулиці роботяг та нирки їм відбивають і як худобу везуть

А он кепкували з кацапів, коли ті відійшли й почали ешелоновану оборону робити, потім виявилося, що хер пройдеш, а в нас на той час ні хріна не зроблено було

Або те, що там відразу за призовом суму хорошу дають та оклад також. Але тут така справа, у них бабки дозволяють це робити
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13.03.2024 16:50 Відповісти
Все время опаздываем. Это нужно было сделать еще 2 года назад! В белых перчатках войну ведут только дураки.
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13.03.2024 16:39 Відповісти
А сенс її вести аби стати копією "засраші"?!
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13.03.2024 20:23 Відповісти
Малюська не обидится?Он ведь токо вип-камер понастраивал.Так того и гляди и Игорь Валерьевич соскочит.
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13.03.2024 16:41 Відповісти
Сбылась мечта судьи Тандыря
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13.03.2024 16:44 Відповісти
повторювати кроки Московії це дурість влади чи наша сумна доля?
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13.03.2024 16:48 Відповісти
Серед ініціаторів цього так званого "законопроекту" зігдно "картки законопроєкту" є і всім відома "бемозгла торпеда"! Це вс ещо треба знати про цю муйню!
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13.03.2024 17:08 Відповісти
Стільки галасу стосовно мобілізації засуджених ніби вони взагалі хоч якимось чином можуть вплинути на перебіг бойових дій. На всі колонії можуть призватися за контрактом не більше 30 000 осіб. Зеки на фронтах це не вирішення проблеми, а її збільшення і розростання в іншу площину. Там один знеменитий камандір брався на камеру командувати зеками. Але за умови надання йому права розстрілювати їх як собак. Інакше, каже, ніяк їх не утримати на фронтах...
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13.03.2024 19:57 Відповісти
Зеки, які будуть воювати - це майбутні герої України! А не зеки і не герої вже давно здриснули закордон! І навіть повертатися не збираються.
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13.03.2024 21:27 Відповісти
Мені здається це правилино. Тільки Коломойського не пускайте на війну. бо буде жаль якщо що.
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13.03.2024 22:59 Відповісти
 
 