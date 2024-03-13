Раді пропонують дозволити в’язням проходити службу в армії за контрактом

У Раді зареєстровано законопроєкт №11079, яким пропонується надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом в особливий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну картку законопроєкту оприлюднено на сайті парламенту.

Наразі текст проєкту закону на сайті Ради відсутній.

Серед ініціаторів законопроєкту - голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, група нардепів від "Слуги народ" та нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Згідно з назвою документа, пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

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