Як розвиватиметься війна у 2024 році | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками щодо стратегії позиційної війни, яка чекає на Україну у 2024 році.
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Топ коментарі
+19 Iver #587046
показати весь коментар13.03.2024 20:17 Посилання
+18 Leonid Mefodovskiy
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+17 Алла Новосад #194524
показати весь коментар13.03.2024 20:38 Посилання
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Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw
Хаймарс, Петріоти, тепер ось це…
Вимальовується якась #уйовазакономірність, після заміни керівного складу ЗСУ.
На кого працює верховний гівнакомандувач???
І чи є різниця,-ідіотизм,чи свідомий саботаж генералів Сирського....
а майже весь свiт...
Стосовно кінцевого результату. Можливі чотири варіанти:
1) відновлення Мордору з поглинанням в черговий раз України🐊;
2) довгоочікуваний і омріяний перехід Росії і України до моделі співіснування двох окремих націй, утворення щось типа Русі-3🌞.
3) розпад Росії на частини, як це сталося з СРСР, посилення хаосу💩;
4) ядерний Армагедон 👹.
Тому "формула миру" від ЗЕ - це утопія.
Фінський варіант був за Порошенко, але Янелох вирішив доперемогти і пішов наступати на мозолі Путіну своєю Кримською платформою.
Треба оголосити Путіна демоном подібним до Гітлера, який має намір винищити слов'ян заради збереження ворожого слов'янам Мордору, що був занесений на їх землі з Візантії.
А далі відбувається Великий похід на Москву зі словами "Можем повторить", яка зараз виступає у ролі Константинополя. Герб тоді точно в Росії поміняється, і не тільки герб.🤓
Далі Путін п'ять років готувався і чекав на підходящий момент: підривав склади в Україні, засилав агентуру, тренував у Сирії свою армію і привчав військових вбивати мирне населення, формував відповідні настрої в російському суспільстві. А ЗЕ всього цього не бачив і не хотів бачити. Тому ніякої стратегії від ЗЕ ми не дочекаємось. А успіхи ЗСУ залежать від того, який пакет допомоги Україні буде ухвалено у США.
З Залужним рахувались, і він різні фактори зводив до купи. Яка стратегія зараз може бути у ЗСУ за таких обставин крім глухої оборони?
Фінський варіант станом на 1939 рік це:
1. Патронний завод
2. Артилерійський завод
3. Виробництво пороху та вибухових речовин
4. Виробництво стрілецької зброї
5. Масова військова підготовка
І це в країні з населенням біля 3 млн. ...
Тому одні дурні стратеги будуть воювати з іншими дурними стратегами до повної 💩💩💩.
Досі не можемо цієї зарази позбутися. Спочатку цей Мордор пожирає Росію, а потім закусує Україною.
Тому Папі Римському треба показати відомий американський 🖕 на його пропозиції щодо капітуляції перед Мордором.
А от ЗЕ так 💩💩💩 Південь, що не зрозуміло, як це все можна виправити. Хіба що організувати довгу війну за афганським сценарієм. Але в Афганістані була не така демографія, як зараз в Україні.
До речі, навіть ті снаряди що Чехія закупила прибудуть аж на початку літа.
цього чогось жоден диванний "стратег" не враховує.
жорстко, але чесно.
стосовно Роботіне і Кринок, то це тупе вбиство Патріотів.
може головному сирськомиу-просирському варто подивитись на фронт із пропердженого дивану дивану ?
чорти його та ЗЄлю забирай !
чорти забирай !
.
Кажуть про нестачу резервів, хоч чисельність штату наближена до млн.
Не кажуть вже про залучення ментів. Бо в школах конче потрібні ці люди.
Немає законів для милітирізації суспільства цивільною зброєю ще з 2014. Клименко гайки закручує, ще про трофейну зброю також.
Коменданська година, блок пости та неможливість на самозахист - ось єдиний свідомий напрямок держ силовиків. І це коли водять європейців по тім бучам, де людей о так як комах нищили. Ягідне, де нікого не евакуйовували а потім показують той підвал. Якщо б не торкнувся тих подій, то теж би тільки жалобою жив би.
Любий відхід тепер пояснюють нищенням КАБами.
І торочять - зброєю є, є снаряди тільки людей немає. І звільняють генералів, вакансій патрульних і так далі.
1) ЗЕ-команда - це "сміття" чи перетворювачі світу?
2) як з "ініціативою у росіян" можна досягти успіху у війні?
3) скільки років буде продовжуватись ця "тягомотина": 10, 20 чи 30 років?