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Новини Війна
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Як розвиватиметься війна у 2024 році | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками щодо стратегії позиційної війни, яка чекає на Україну у 2024 році.

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Також дивіться: Придністров’я. Російська загроза на Півдні | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3613)


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Топ коментарі
+19
Розвиток війни залежить від клоуна с Банкової.Якщо залишится при владі,капітуляція неминуча.Навіть не потрібно бути експертом,що цього не помічати.
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13.03.2024 20:17
+18
Сьогодні кацапи виклали відео, де накрили три наших геликоптери.
Хаймарс, Петріоти, тепер ось це…
Вимальовується якась #уйовазакономірність, після заміни керівного складу ЗСУ.
На кого працює верховний гівнакомандувач???
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13.03.2024 20:46
+17
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13.03.2024 20:38
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Будем в захисті - зброі достатньо нема - солдат на ротацію теж не густо - літаків Залужнии просив 200 - дають 6 - може в 2025 Захід сериозно збільшить виробництво снарядів
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13.03.2024 20:09 Відповісти
Достатньо не має тих хто хоче захищати Україну. Свого нічого не має, випускати не хочуть,хоча потужність є, мобілізації закон не видно, головним завданням є на сьогодні владу у руках втримати,законно чи ні,але втримати. А що буде з України, то мало хто про це думає. Тільки ЗСУ. Вони тримають усе на своїх плечах
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13.03.2024 20:59 Відповісти
Розвиток війни залежить від клоуна с Банкової.Якщо залишится при владі,капітуляція неминуча.Навіть не потрібно бути експертом,що цього не помічати.
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13.03.2024 20:17 Відповісти
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13.03.2024 20:32 Відповісти
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13.03.2024 20:38 Відповісти
Петиція
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw
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13.03.2024 20:33 Відповісти
Сьогодні кацапи виклали відео, де накрили три наших геликоптери.
Хаймарс, Петріоти, тепер ось це…
Вимальовується якась #уйовазакономірність, після заміни керівного складу ЗСУ.
На кого працює верховний гівнакомандувач???
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13.03.2024 20:46 Відповісти
дайтє сирскаму ешчьо 100 днєй , он же учітса

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13.03.2024 21:10 Відповісти
Знищено два вертольоти й склад нкрс (за кілометр від них).
І чи є різниця,-ідіотизм,чи свідомий саботаж генералів Сирського....
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14.03.2024 07:29 Відповісти
Не тiльки вкраiнчики знають на кого працює верховний гівнакомандувач,
а майже весь свiт...
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14.03.2024 11:09 Відповісти
Щоб робити прогнози, треба спочатку розібратись з моделлю війни і з'ясувати, який її має бути кінцевий результат.
Стосовно кінцевого результату. Можливі чотири варіанти:
1) відновлення Мордору з поглинанням в черговий раз України🐊;
2) довгоочікуваний і омріяний перехід Росії і України до моделі співіснування двох окремих націй, утворення щось типа Русі-3🌞.
3) розпад Росії на частини, як це сталося з СРСР, посилення хаосу💩;
4) ядерний Армагедон 👹.
Тому "формула миру" від ЗЕ - це утопія.
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13.03.2024 20:50 Відповісти
А де щось накшталт фінського варіанту? Втрата великої частини території, вимога нейтралітету та відмови від НАТО, можливо ще російська - друга державна. Це, нажаль, дуже вірогідний варіант. Європа не хоче повної поразки України, а надати допомогу щоб навіть відбити окуповані території - теж не поспішають.
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14.03.2024 01:25 Відповісти
ЗЕ більше схожий на Саакашвілі чи Ющенко, якого він грав, ніж на Магнергейма. Тому фінського варіанту не може бути, а може бути грузинський варіант, із поглинанням Мордором України і новим Януковичем.
Фінський варіант був за Порошенко, але Янелох вирішив доперемогти і пішов наступати на мозолі Путіну своєю Кримською платформою.
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14.03.2024 09:34 Відповісти
А якщо добре подумати, то краще піти шляхом Леніна і переформатувати війну імперіалістичну, яку веде Путін, у війну громадянську, чого він реально боїться.
Треба оголосити Путіна демоном подібним до Гітлера, який має намір винищити слов'ян заради збереження ворожого слов'янам Мордору, що був занесений на їх землі з Візантії.
А далі відбувається Великий похід на Москву зі словами "Можем повторить", яка зараз виступає у ролі Константинополя. Герб тоді точно в Росії поміняється, і не тільки герб.🤓
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14.03.2024 11:55 Відповісти
Армагедон відбувся весною 2016-го. Вийшло дещо неочікувано і прикольно. Добре, що Путін не поліз перегравати його влітку 2016-го. Україні тоді повезло, а от сірійцям - ні.
Далі Путін п'ять років готувався і чекав на підходящий момент: підривав склади в Україні, засилав агентуру, тренував у Сирії свою армію і привчав військових вбивати мирне населення, формував відповідні настрої в російському суспільстві. А ЗЕ всього цього не бачив і не хотів бачити. Тому ніякої стратегії від ЗЕ ми не дочекаємось. А успіхи ЗСУ залежать від того, який пакет допомоги Україні буде ухвалено у США.
З Залужним рахувались, і він різні фактори зводив до купи. Яка стратегія зараз може бути у ЗСУ за таких обставин крім глухої оборони?
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14.03.2024 15:23 Відповісти
Людмила сербин.
Фінський варіант станом на 1939 рік це:
1. Патронний завод
2. Артилерійський завод
3. Виробництво пороху та вибухових речовин
4. Виробництво стрілецької зброї
5. Масова військова підготовка
І це в країні з населенням біля 3 млн. ...
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14.03.2024 16:11 Відповісти
Дивитися не хочу,бо уже побачила карти війни від Бутусова. Далеко не реальні,бо фронт не стоїть на місці і ситуація не така як в блогах. Може досить експертів з диванів,бо охопити усю зону бойових дій не дано ні редактору ні іншим блогерам. Досить уже тих,що якось через кордон Польщу контролюють,а не фронт біля Кремінна
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13.03.2024 20:54 Відповісти
В якому місці він не стоїть? Альо, тобі звону щось причудилось?
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13.03.2024 21:11 Відповісти
З усього виднощо перезавантаження вже дало невтішні результати(
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13.03.2024 20:59 Відповісти
Так на те ж і орієнтувалися.
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13.03.2024 22:04 Відповісти
Ну все як завжди: бардак, хаос, не бажання змінюватися , Ну не може Зевлада вийти з теплої ванни, чи можливо навмисно не хоче, закон про мобілізацію саботує, будівництвом ІФС не займається, на втрати людей і техніки ніколи не реагують, хтось ще до сих пір думає, що вони хочуть перемоги України?
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13.03.2024 20:59 Відповісти
Стосовно моделі війни. Папа Римський таки має рацію. Але ми живемо не в Швейцарії. Це у Швейцарії під час воєн протестантів з католиками (колорадів і бандерівців в нашому варіанті і саддукеїв і фарисеїв в часи Ісуса Христа) вони там періодично вивішували білий прапор. А от московські дикуни опонентів завжди винищували. Тому цивілізований варіант для нас не підходить. Проблемою є ї те, що росіяни і українці всі ці сакральні пазли просто не вміють цивілізовано збирати. Київську Русь збирали вікінги під керівництвом Віщого Олега, які були предками шведів, а Московське царство - візантійські греки під керівництвом Софії Палеолог.
Тому одні дурні стратеги будуть воювати з іншими дурними стратегами до повної 💩💩💩.
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13.03.2024 21:04 Відповісти
Московити 💩💩💩 вже третю свою спробу демонтувати Мордор, який переїхав до Москви з Константинополя в часи Івана ІІІ під загальним керівництвом Папи Римського, який і підсунув йому Софію Палеолог.
Досі не можемо цієї зарази позбутися. Спочатку цей Мордор пожирає Росію, а потім закусує Україною.
Тому Папі Римському треба показати відомий американський 🖕 на його пропозиції щодо капітуляції перед Мордором.
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13.03.2024 21:15 Відповісти
Ніяких хороших прогнозів. І це зрозуміло. Ніколи клоуни не переможуть фсбешників, ще і без должної допомоги заходу.
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13.03.2024 21:04 Відповісти
Порошенко вдалось посунути і його Мінські угоди підправити, і все тоді виглядало досить обнадійливо, майже переможно, хоча битви під Іловайськом і Дебальцеве Порошенко Путіну програв.
А от ЗЕ так 💩💩💩 Південь, що не зрозуміло, як це все можна виправити. Хіба що організувати довгу війну за афганським сценарієм. Але в Афганістані була не така демографія, як зараз в Україні.
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13.03.2024 21:24 Відповісти
Для чого це?(((Для того,щоб сказати людям,що ми йдемо на домовленості з ворогом((
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13.03.2024 21:06 Відповісти
Найвища точка - жовтень-листопад 2022 - давно минула. З тих пір лише неминуче падіння, і в 2024 ніяких передумов що воно повинно хоч якось змінитись.
До речі, навіть ті снаряди що Чехія закупила прибудуть аж на початку літа.
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13.03.2024 21:13 Відповісти
Як всі чекають на снаряди, які нам закупила маленька Чехія. Та скільки можна чекати "ковбаси по 2,20" і халяви? Невже за 5 років одноосібної влади Херпіду не можна було налагодити виробництво снрядів в країні, яка займала 5-10 місце в світі по виготовленню і продажі різної війської зброї?
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13.03.2024 21:45 Відповісти
Знов ти ниєш. А за 5 років до цього що заважало налагодити?
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13.03.2024 21:53 Відповісти
жовтень-листопад 2022 ще командував Генерал Залужний і Харківська операція поланувалась без ЗЄлі
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13.03.2024 22:08 Відповісти
і кацапів на тій ділянці було 20 тисяч, замість 200 тисяч, які є зараз.
цього чогось жоден диванний "стратег" не враховує.
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14.03.2024 09:36 Відповісти
Ниєте і брешите тут Ви , я тикаю писком вумний нарід і зелене лайно. За 5 років минула влада налагодила випуск снарядів 152 мм і 155 мм, та інших калібрів. Налагодили навіть і випуск ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і "Вільха М", але прийшов до влади Херпіду, який всі ті напрацювання знищив, а гроші зарив під асфальт. Я так розумвію, що асфальт то є стратегічна зброя?
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14.03.2024 09:15 Відповісти
Де їх виготовляти? Кацапські ракети прилітають як в центр Києва, так і на захід до кордону с Польщею. Будь-яке більш-менш масове виробництво, буде роздовбане ракетами та шахедами.
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14.03.2024 01:30 Відповісти
Пані Людмила не дуріть себе і нарід 73%. Кацапські ракети прилітають з 2022 року, а що заважало це робити з 2019 року і по 2022 рік? Але і це не виправдання, бо по Ізраїлю вже 20 років летять ракети, а в них виготовлення зброї на перших місцях у світі. Що стосується виробництва зброї в Україні, так нам дісталися заводи, які збудовані під землею ще за часів радянського союзу, що жодна ркета не проб'є, але для цього потрібні мізки, гроші і бажння.
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14.03.2024 09:19 Відповісти
Известный генерал бундесвера говорит, что ситуация не такая. Даже не знаю кому верить...
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13.03.2024 21:30 Відповісти
В яких війнах воював бундесвєр, що у них є авторітєтний гєнєрал?🤣🤣🤣
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13.03.2024 22:24 Відповісти
Ja takze neponial kak mozno nevydet sto razvecyki droni zaletajet do 50 kilometrov i videt vsio dlia novotki udarami,nuzno delat vyvodi posle 1 ili 2 raza.,a nedelat tak sto dumat sto eto slucajnostGde PVO?Pocemu dorogaja texnika na vydnom meste bez maskirovki?Dniom luce ne stojat na odnom meste ,postojano nado dvigatsia
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13.03.2024 22:10 Відповісти
дякую, пане Юрію !
жорстко, але чесно.
стосовно Роботіне і Кринок, то це тупе вбиство Патріотів.

може головному сирськомиу-просирському варто подивитись на фронт із пропердженого дивану дивану ?
чорти його та ЗЄлю забирай !
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13.03.2024 22:16 Відповісти
маскування - НОЛЬ !!!

чорти забирай !

.
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13.03.2024 22:18 Відповісти
Сьогодення таке.
Кажуть про нестачу резервів, хоч чисельність штату наближена до млн.
Не кажуть вже про залучення ментів. Бо в школах конче потрібні ці люди.
Немає законів для милітирізації суспільства цивільною зброєю ще з 2014. Клименко гайки закручує, ще про трофейну зброю також.
Коменданська година, блок пости та неможливість на самозахист - ось єдиний свідомий напрямок держ силовиків. І це коли водять європейців по тім бучам, де людей о так як комах нищили. Ягідне, де нікого не евакуйовували а потім показують той підвал. Якщо б не торкнувся тих подій, то теж би тільки жалобою жив би.
Любий відхід тепер пояснюють нищенням КАБами.
І торочять - зброєю є, є снаряди тільки людей немає. І звільняють генералів, вакансій патрульних і так далі.
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14.03.2024 08:22 Відповісти
Потихеньку будем воювати, думаю буде тягомотина, с ініціативою у росіян , глибоких проривів не буде.Кацапи будуть і дальше намагається наступати, але і звісно терор цивільного населення.Це оптимістично.Песимістично - як кацапи будуть не жаліти ні себе , ні свої ресурси.Тоді ситуація буде більш динамічно розвивається, і ще щось курва відкусять шматочки нашої землі.Такова реальність.Скажу більш - без підтримки НАТО , і введення їх війск , для того щоб прикрити тили та кордони, нам буде тяжко.Головна проблема - це людский ресурс, він вичерпаний на70 відсотків, лишився 30.,все інше то сміття .
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14.03.2024 12:25 Відповісти
Конкретні питання:
1) ЗЕ-команда - це "сміття" чи перетворювачі світу?
2) як з "ініціативою у росіян" можна досягти успіху у війні?
3) скільки років буде продовжуватись ця "тягомотина": 10, 20 чи 30 років?
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14.03.2024 15:33 Відповісти
Кожен український Воїн має одномоментно подарувати кожному кацапу по скиду чи каміка в псину.Уламок,куля теж норм.Думайте
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14.03.2024 13:05 Відповісти
 
 