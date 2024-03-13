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ДПСУ розпочинає видачу дозволів на право перебування у прикордонній смузі

дпсу

Держприкордонслужба повідомила про початок видачі документів, які дозволяють громадянам перебувати в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

Прикордонники інформують, що днями набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, визначеній згідно з особливим режимом, щоб був закріплений урядом у грудні 2023 року.

Цей режим передбачає введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).

Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Державної прикордонної служби України (прикордонний загін відповідного регіону  - Ред.).

"Заразом, авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з парашутів та інша діяльність у межах прикордонної смуги має також проводитися з дозволу та після інформування відповідно органу Державної прикордонної служби перед безпосереднім провадженням такої діяльності" - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Крім того визначаються категорії осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно:

  • особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;
  • водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;
  • особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі;
  • та іншим особам згідно з визначеним переліком.

Також читайте: Прикордонники затримали трьох ухилянтів, які намагалися горами незаконно пробратися до Словаччини. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6121) кордон (4817)


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Топ коментарі
+6
починається з 5 кілометрів, а надалі розширять до 10, 20, щоб навіть спокуси небуло наближуватись до кордону ) . Зробили знову нас разом
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13.03.2024 18:58
+6
І чим саме вони тебе "зробили"? Там виставлені мінні поля Там розташовуються смуги інженерних фортифікаційних споруд і війська прикордонного прикриття І що тобі там робить? Роздивляться а потім хвалиться у тік-току фотографіями? Мені теж створили "незручності - бо мої улюблені грибні місця та рибальські - саме в цій зоні - але ж я не "гавкаю" Бо розумію для чого це зроблено - навіть для моєї безпеки Щоб не вліз випадково на мінне поле
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13.03.2024 19:06
+5
Залізна завіса.
Бо щось не хочуть люди насолоджуватися життю в зеленому раю.
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13.03.2024 19:09
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починається з 5 кілометрів, а надалі розширять до 10, 20, щоб навіть спокуси небуло наближуватись до кордону ) . Зробили знову нас разом
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13.03.2024 18:58 Відповісти
І чим саме вони тебе "зробили"? Там виставлені мінні поля Там розташовуються смуги інженерних фортифікаційних споруд і війська прикордонного прикриття І що тобі там робить? Роздивляться а потім хвалиться у тік-току фотографіями? Мені теж створили "незручності - бо мої улюблені грибні місця та рибальські - саме в цій зоні - але ж я не "гавкаю" Бо розумію для чого це зроблено - навіть для моєї безпеки Щоб не вліз випадково на мінне поле
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13.03.2024 19:06 Відповісти
А на границе с ЕС или с Молдовой тоже минные поля?
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13.03.2024 19:20 Відповісти
А у нас військовий стан лише на кордоні з БРСР та РФ? Чи по всій країні? Рішення прийняте для всієї території України!
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13.03.2024 19:27 Відповісти
Ну так военное положение 2 года уже действует. Почему именно сейчас? Или Тису сильно активно штурмуют?
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13.03.2024 19:32 Відповісти
Це називається "впорядкування прикордонного руху у особливий період на законодавчому рівні" Раніше знаходилися лазівки для обходу заборон - бо цей порядок встановлювали для кожного прикордонного відрізку на рівні прикордонного загону Я про це знаю бо мій сусід має дачу у такій прикордонній зоні (район Грибової Рудні на Чернігівщині) Зараз будуть діять загальнодержавні правила
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13.03.2024 19:43 Відповісти
+++
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13.03.2024 21:20 Відповісти
я в цьому контексті мав на увазі західний кордон)
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13.03.2024 19:32 Відповісти
А ти хочеш щоб на західному кордоні (біля прикордонних переходів) лазила купа людей та фіксувала проїзд автоколон з військовими вантажами які йтимуть з боку наших союзників?
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13.03.2024 19:39 Відповісти
це закон про західні кордони.
чи ви думаєте що разейські дрг будуть дозволи у прикордонників наших виписувати? ))
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13.03.2024 19:47 Відповісти
А в якому стані у нас білоруський кордон та кордон з "ПМР"? І перепустки виписують не білорусам та росіянам а нашим громадянам що проживають чи мають майно та родичів у прикордонній зоні
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13.03.2024 19:52 Відповісти
для ТУПИХ:


А ти хочеш щоб на західному кордоні (біля прикордонних переходів) лазила купа людей та фіксувала проїзд автоколон з військовими вантажами які йтимуть з боку наших союзників?

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13.03.2024 20:57 Відповісти
Якщо я "хлопець" - то ти - "біблейський старожил" Твій вереск стосовно ФСБУ нічим не доведений Тобто це - "ляпотня язиком" На відміну від тебе я мав спеціалізацію - "військова юриспруденція" ТОму питання подібної області мені близькі та знайомі
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13.03.2024 21:04 Відповісти
Нема аргументів - так хоч гімном плюнуть треба? Ну - поплюйся- може "попустить"! Тільки не забудь потім рот прополоскать!
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14.03.2024 01:57 Відповісти
А один з цих "корисних ідіотів" - ТИ?
Бо чомусь критикуєш заходи безпеки які вживаються нашими ЗСУ та ДПСУ для підвищення рівня безпеки у нашому прикордонні!
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14.03.2024 09:22 Відповісти
Ти про ШПІОНАЖ щось чув? Прикордонний перехід - найбільш зручне місце для фіксації часу заходу автоколони чи вантажного поїзда з тієї ж Польщі в Україну А потім - відслідковуваня їх руху по території України І - нанесення удару в точці стоянки чи розвантаження І починається все це з того що у прикордонній зоні шастає купа сторонніх осіб!
Читаю тебе - і ще більше впевнююся що ти - типовий представник саме цих "корисних ідіотів"!
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14.03.2024 10:54 Відповісти
Ідіота шукай у дзеркалі! Так зручніше Бо у мене повно знайомих живе у прикордонній зоні і мені непогано відомо про стан оборонних ліній та тих же мінних полів Бо міни не тільки протипіхотні є Але й протитранспортні та протитанкові Та й прибережна зона річок прикордонних "здобрена" МЯМами - протидесантними мінами Це тільки тобі з дивану цього не видно А "розтяжки" наші хлопці тихцем ставили на кордоні ще до нападу з боку БРСР
А щодо "продовжувать нема сенсу" - тут ти правий Коли "бик упирається рогом" - йому неможливо щось пояснить Продовжуй "бикувать" і далі!
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14.03.2024 11:10 Відповісти
розуміемо що небезкоштовно....прейскурант повідомте....
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13.03.2024 18:59 Відповісти
Когда шлаНГбаум закрывается?
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13.03.2024 19:04 Відповісти
Залізна завіса.
Бо щось не хочуть люди насолоджуватися життю в зеленому раю.
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13.03.2024 19:09 Відповісти
*зелена завіса
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13.03.2024 19:43 Відповісти
Сеньор Помідор на знак свого благовоління дарував обгортки від раніше зохаваних цукерок.
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13.03.2024 20:21 Відповісти
Зэлэный забир!
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13.03.2024 20:23 Відповісти
Це дибілізм уведений в ранг державної політики. Зокрема, міста Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове ...інші населені пункти Придунав"я де не ведуться бойові дії цілком знаходяться в т.з. 5 - кілометровій зоні. Тисячі людей, мешканців, котрі десятиліттями там проживають, працюють, водять дітей до школи, лічаться в лікарнях..., мають скопом вистоювати в чергах до ментів і граничарів за дозволом на ... в"їзд і виїзд, п р о ж и в а н н я(!) перебування, переміщення, на дачу, як деякі тут художньо розписують - рибалку і збирання грибів? Може і "посадку відвідати" ще попросити начальника, та вибити ліміт на кількість кинутих (пардон - зрубаних...) палок?
А десятки тисяч переселенців без документів з дітьми і онуками? Як сказав один політик - "дибіли, пілять..."
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13.03.2024 21:06 Відповісти
Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про державний кордон України» до прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення.
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13.03.2024 23:26 Відповісти
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13.03.2024 21:26 Відповісти
неграмотно, зате каліграфічно
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14.03.2024 08:53 Відповісти
Засмерділо совком… тоді теж була подібна прикордонна смуга
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13.03.2024 23:34 Відповісти
 
 