ДПСУ розпочинає видачу дозволів на право перебування у прикордонній смузі

Держприкордонслужба повідомила про початок видачі документів, які дозволяють громадянам перебувати в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

Прикордонники інформують, що днями набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, визначеній згідно з особливим режимом, щоб був закріплений урядом у грудні 2023 року.

Цей режим передбачає введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).

Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Державної прикордонної служби України (прикордонний загін відповідного регіону - Ред.).

"Заразом, авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з парашутів та інша діяльність у межах прикордонної смуги має також проводитися з дозволу та після інформування відповідно органу Державної прикордонної служби перед безпосереднім провадженням такої діяльності" - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Крім того визначаються категорії осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно:

особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;

водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;

особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі;

та іншим особам згідно з визначеним переліком.

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