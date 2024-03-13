ДПСУ розпочинає видачу дозволів на право перебування у прикордонній смузі
Держприкордонслужба повідомила про початок видачі документів, які дозволяють громадянам перебувати в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.
Прикордонники інформують, що днями набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, визначеній згідно з особливим режимом, щоб був закріплений урядом у грудні 2023 року.
Цей режим передбачає введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).
Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Державної прикордонної служби України (прикордонний загін відповідного регіону - Ред.).
"Заразом, авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з парашутів та інша діяльність у межах прикордонної смуги має також проводитися з дозволу та після інформування відповідно органу Державної прикордонної служби перед безпосереднім провадженням такої діяльності" - йдеться в повідомленні ДПСУ.
Крім того визначаються категорії осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно:
- особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;
- водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;
- особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі;
- та іншим особам згідно з визначеним переліком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи ви думаєте що разейські дрг будуть дозволи у прикордонників наших виписувати? ))
А ти хочеш щоб на західному кордоні (біля прикордонних переходів) лазила купа людей та фіксувала проїзд автоколон з військовими вантажами які йтимуть з боку наших союзників?
Бо чомусь критикуєш заходи безпеки які вживаються нашими ЗСУ та ДПСУ для підвищення рівня безпеки у нашому прикордонні!
Читаю тебе - і ще більше впевнююся що ти - типовий представник саме цих "корисних ідіотів"!
А щодо "продовжувать нема сенсу" - тут ти правий Коли "бик упирається рогом" - йому неможливо щось пояснить Продовжуй "бикувать" і далі!
Бо щось не хочуть люди насолоджуватися життю в зеленому раю.
кинутих(пардон - зрубаних...) палок?
А десятки тисяч переселенців без документів з дітьми і онуками? Як сказав один політик - "дибіли, пілять..."