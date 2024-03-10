Прикордонники затримали трьох ухилянтів, які намагалися горами незаконно пробратися до Словаччини. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з Нацполіцією, за силової підтримки спецпідрозділу "Корд", виявили в горах трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.



Двох громадян України виявили під час спроби подолати загороджувальний паркан. Вони зізналися, що разом з ними йшов ще один, але він від них відстав. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.

Згодом вдалося встановити й переправника. Під час обшуків у нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, на затриманих порушників склали адмінпротоколи.

