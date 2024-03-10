УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9886 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 954 73

Прикордонники затримали трьох ухилянтів, які намагалися горами незаконно пробратися до Словаччини. ФОТОрепортаж

ухилянти

Прикордонники спільно з Нацполіцією, за силової підтримки спецпідрозділу "Корд", виявили в горах трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Двох громадян України виявили під час спроби подолати загороджувальний паркан. Вони зізналися, що разом з ними йшов ще один, але він від них відстав. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.

Згодом вдалося встановити й переправника. Під час обшуків у нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, на затриманих порушників склали адмінпротоколи.

Дивіться також: На кордоні із Румунією прикордонники зупинили автобус із 34 ухилянтами. ФОТОрепортаж

Заходи проводили прикордонники спільно з Нацполіцією, за силової підтримки спецпідрозділу "Корд".

Трьох ухилянтів затримали біля Словаччини
Трьох ухилянтів затримали біля Словаччини

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6345) Словаччина (1174) ухилянти (1126)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Нічого собі. Бесплатно хотіли кордон перетнути? Ні стида ні совісті.
показати весь коментар
10.03.2024 15:29 Відповісти
+15
Чому б оцих бравих бугаїв у формі, які на протязі всієї війни так хоробро воюють зі своїми ж співвітчизниками, не відправити на передову воювати з кацапами? Плюс таких же бравих вояків з ТЦК. А хлопців звідтіля на їхнє місце. От вам і вирішення проблеми з ротацією.
показати весь коментар
10.03.2024 15:43 Відповісти
+13
чому зразу ухилянти? може альпіністи трохи заблукали
показати весь коментар
10.03.2024 15:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому зразу ухилянти? може альпіністи трохи заблукали
показати весь коментар
10.03.2024 15:03 Відповісти
Альпіністи в українські Карпати не ходять - там скель немає.
показати весь коментар
10.03.2024 15:26 Відповісти
невже буба, кошoвий і третій як теля?
показати весь коментар
10.03.2024 15:04 Відповісти
та лано, в Україні президент, по очкуванню, 4 рази це зробив і норм пацан - конкретний віслюк!
він точно все знає за ухилянтів.
показати весь коментар
10.03.2024 15:09 Відповісти
Цікаво, русня буде їх питати, чи хочуть вони жити?
показати весь коментар
10.03.2024 15:09 Відповісти
Їх і зараз ніхто не питає
показати весь коментар
10.03.2024 16:39 Відповісти
Багато хто сподівається, що прийдуть братушкі та припинять проізвол ТЦК.
На росії ж немає бусифікації. Значить, щоб не було бусифікації, треба приєднатись до росії.
показати весь коментар
10.03.2024 16:40 Відповісти
Маячня. Всі сподіваються, що зелені недоумки врешті-решт наведуть порядок з мобілізацією. Закон буде один для всіх, буде нормальне відношення до військових, до поранених воїнів, почнем воювати зброєю, а не м"ясом. Замість доріг почнем виробляти **********. І тоді нікого не доведеться насильно бусифікувати.
показати весь коментар
10.03.2024 17:03 Відповісти
Ті, хто зняв Залужного і поставив Сирського з ріднею на росії та замість бліндажів будує дороги - зроблять те, що ви написали? Серйозно?
показати весь коментар
10.03.2024 17:04 Відповісти
Серйозно. Будь-яку владу треба примушувати виконувати свою роботу і передвиборчі обіцянки. Вже 100 разів писав: подивіться на ту ж Європу. Там страйки не втихають. Як не вчителі, так пілоти. Чи залізничники. Чи ще хтось. Зараз от фермери. Невже хтось досі вірить, що треба лиш вибрати "правильну" владу і вона всі блага піднесе простому народу на блюдечку? Наївна простота...
показати весь коментар
10.03.2024 17:12 Відповісти
У нас зараз з успішних страйків - тільки протест жінок та ветеранів проти тендера на ремонт суду в Одесі. А взагалі-то масові зібрання заборонені: воєнний стан.
показати весь коментар
10.03.2024 17:13 Відповісти
І що робити? Чекати, поки зелені покидьки остаточно доб"ють країну і віддадуть її залишки кацапам?
показати весь коментар
10.03.2024 17:27 Відповісти
Хороше питання, дуже хороше.
Чи не єдину можливість цьому запобігти - військовий переворот - куратори вже купірували вигнанням Залужного і превентивним запуском "протидії Майдану-3".
показати весь коментар
10.03.2024 17:29 Відповісти
Та ну. Не Залужним єдиним. Майдан-2 без нього ж відбувся.
показати весь коментар
10.03.2024 17:32 Відповісти
Будь-який Майдан тепер - це агенти кремля.
Потрібна стрімка ліквідація всього особового складу ОПи.
Але хто це зробить так, щоб потім стати легітимним?
Немає зараз беззаперечних лідерів.
І того ж Залужного просто зараз подоляківці під чуткім руководством москви з усієї сили мочать.
показати весь коментар
10.03.2024 17:35 Відповісти
Якщо чесно, я не впевнений, що Залужний міг би його організувати і провести. І, навіть, не впевнений, що він би взагалі був на боці Майдану. Враховуючи, що він пролобіював закон про посилення відповідальності простих солдатів. Підтримує новий репресивний закон про мобілізацію. Що мовчки розпочав контрнаступ, прекрасно розуміючи, що з тим озброєнням та забезпеченням, яке було в нас на той час, він приречений. Та же само ж мовчки сприйняв свою відставку і призначення послом.
показати весь коментар
10.03.2024 17:44 Відповісти
Інших лідерів немає. Тому і Майдану ніякого не буде. І заколоту.
Буде перемир'я на умовах москви з усіма відповідними наслідками.
показати весь коментар
10.03.2024 18:01 Відповісти
А їх і під час Майдану не було. Вірніше, їх ніхто не знає, справжні лідерів. Ті що вилізли на сцену і прилаштувались до корита - абсолютно не лідери. Хто тоді знав турчинова чи яценюка? Кого вони могли за собою повести? Абсолютно нікого. З таким самим успіхом на сцену могли б поставити будь-кого. Лиш би правильні лозунги виголошували.
показати весь коментар
10.03.2024 18:08 Відповісти
Турчинов з Яценюком все ж якось дотягнули країну до приходу Порошенко. А той якось дотягнув країну до приходу зєлі. Який прийшов і все уїбав.
показати весь коментар
10.03.2024 18:09 Відповісти
В тому то і справа, що саме дотягнули. Та і не турчинов з яценюком, а саме допомога з-за океану.
показати весь коментар
10.03.2024 18:45 Відповісти
Бери рогатку і впєрьод багатирь.
показати весь коментар
10.03.2024 17:58 Відповісти
Ні, як і ви, я почекаю, поки русня дасть в руки щось більш вагоме, ніж рогатка.
показати весь коментар
10.03.2024 18:00 Відповісти
Який закон вони порушили?
показати весь коментар
10.03.2024 15:08 Відповісти
Правила перетину державного кордону.
показати весь коментар
10.03.2024 15:27 Відповісти
Вони ж його не перетнули.
показати весь коментар
10.03.2024 15:30 Відповісти
Є правила знаходження у прикордонній зоні. Для гор - треба отримати письмовий дозвіл від прикордонників у найближчому погранотряді.
показати весь коментар
10.03.2024 15:32 Відповісти
юрік, не шуми.
аж вуха позакладало від твого вибуху свідомості...
показати весь коментар
10.03.2024 15:13 Відповісти
Отже в нас прєзік теж ухилянт аж чотириразовий! І чогось йому жодної підозри не висунуто..
показати весь коментар
10.03.2024 15:22 Відповісти
Чому ж тоді русня біжить розширювати державу, де закони приблизно такі самі?
показати весь коментар
10.03.2024 15:29 Відповісти
Кто тебе сказал что рашисты лезут в Украину расширять свое государство? Они наоборот бегут из своей рашки потому что боятся своего государства, да еще за хорошие деньги которые им платят, да еще за право мародерить, насиловать и убивать украинцев о чем они мечтали веками. А воевали бы они за расширение государства они бы оглянулись и увидели что Китай уж захватил рашки больше чем рашисты захватили Украины.
показати весь коментар
10.03.2024 15:49 Відповісти
Они наоборот бегут из своей рашки
І чомусь на руїнах кожного взятого міста ставлять прапор рашки, з якої біжать.
Виходить, що куди б вони не прибігли, рашка вже тут як тут.
показати весь коментар
10.03.2024 15:54 Відповісти
Є правила перетину деж кордону. В чому проблема жити по закону, а не по бєспрєдєлу?
І судячи з твого тексту, голосував ти за зека, а потім за клоуна. А тепер тобі не подобається гасударство
показати весь коментар
10.03.2024 15:31 Відповісти
Закон виявився не один на всіх.
Подивіться на відео як уже лежачих людей, які навіть не чинять спротив, лупцюють.
Подивіться на реакції влади на викрадення (один з найтяжчих злочинів!) тцкшниками людей.
Самі живіть своїм законом.
показати весь коментар
10.03.2024 16:22 Відповісти
Ну який з тебе сонечка захисник?
показати весь коментар
10.03.2024 16:06 Відповісти
Є закон про прикордонні райони де не можна знаходитись без відповідних дозволів.
показати весь коментар
10.03.2024 16:07 Відповісти
Нічого собі. Бесплатно хотіли кордон перетнути? Ні стида ні совісті.
показати весь коментар
10.03.2024 15:29 Відповісти
Чому б оцих бравих бугаїв у формі, які на протязі всієї війни так хоробро воюють зі своїми ж співвітчизниками, не відправити на передову воювати з кацапами? Плюс таких же бравих вояків з ТЦК. А хлопців звідтіля на їхнє місце. От вам і вирішення проблеми з ротацією.
показати весь коментар
10.03.2024 15:43 Відповісти
100%. Підтримую, хлопці з передової відпочинуть, та на ухилянтів пополюють для тонусу.
показати весь коментар
10.03.2024 15:49 Відповісти
Мабуть, вони шукали хєнєСрала хорошковського та червоненка підпалькоуніка, бо вони формують "Ударні" батальйони в Монако Ніці та Відні …, щоб ударити автопробігом, проти агентури прутіна+патрушева, у країнах ЄС….
Туди уже НЕМАЛО побігло, з привладних Зеленського…
Резніков з бакановим, можуть і більше підказати…, як військовозобов'язані… Вони ж на облік поставлені у ТЦК, дивними якимись особами з кадрів…
показати весь коментар
10.03.2024 15:44 Відповісти
Це ж треба, прикордонникам знадобилася ще й підтримка спецпідрозділу "Корд". Потужні таки хлопці, нічого більше не скажу. Мабуть пора вже на ротацію до Авдіївки.
Також - КОРД (абр. від Корпус оперативно-раптової дії) - підрозділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Спецпідрозділ було створено на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB) Спецпідрозділу міліції Сокіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%94#cite_note-2 [2]
Теж бойові хлопці, чомусь тільки на кордоні з Словаччиною, мабуть на випадок нападу з тієї сторони.
Підтримаємо прикордонників, долучаємося до збору на дрони для них (с)
показати весь коментар
10.03.2024 15:45 Відповісти
...та відпускайте вже, нарешті, цих чмошників-слимаків, тільки збирайте з них перед цим взноси по-максимуму НА ЗСУ і без подальшого права обирати та бути обраними в органи влади України чи чиновникам-функціонерами у подальшій Історії України .. кріпаками народилися - нехай кріпаками і подохнуть, сцикуни-уклоністи 73%ві
показати весь коментар
10.03.2024 15:49 Відповісти
Та ти готовий суддя Вищого суду! 😀
показати весь коментар
10.03.2024 16:43 Відповісти
Сам з Тоненького шкрябаєш? Чи з Роботиного?
показати весь коментар
10.03.2024 17:15 Відповісти
..якби ти хоча б колись було в реАльній армії, то напевне знало би, що зі служби не дуже "пошкрябаєш"...
а кричати-волати про недоліки-зальоти зевлади маємо право і навіть мУсимо сповіщати лише ми - поки шо цивільні, бо військові - люди підневільні, якщо це досі чомусь комусь невідомо..
і ДА, не треба когось лякати повістками-тцками, якщо знадоблюся нашім ЗСУ, то ні хвилини не гальмуватиму, як ото учасники кварталів та їх тупорилі шанувальники..., як і майже сорок років тому, коли призвали у чергову совєцьку "гарячу точку" піду з готовністю, і тому спеціально з 24.02.22 перебрався за реАльним місцем прописки, у своє село
показати весь коментар
10.03.2024 18:09 Відповісти
А чому до цих пір гальмуєш? Чи добровольців вже не беруть?
показати весь коментар
10.03.2024 18:26 Відповісти
..ну шо ж, з готовнісю приєднаюся, вже тут в Україні (шоб двічи не їздити), до легіону "старих пердунів", який напевно вже збирається у Великій Британії і готовий вже рушити у бій у Роботине...

і да, добре, шо ти аж так "засвітився" - у мене на Кавказі у взводі був прапор з твоїм "поганялом" (а ти ще й у квадраті) - той ще пдр.. ви не родичі, часом? - то передавай йому привіт, якщо він ще живий..
показати весь коментар
10.03.2024 18:47 Відповісти
Зважаючи на твою войовничість та ненависть до ухилянтів, ти вже давно повинен гнати кацапів з Авдіївки, як скажених собак. В першій шерензі йти в атаку.
показати весь коментар
10.03.2024 18:57 Відповісти
..твої батьки близькі родичі?
краще й не відповідай, бо твій діагноз вже зрозумілий і лікувати нема сенсу, навіть у Великій Британії
показати весь коментар
10.03.2024 19:14 Відповісти
Зрозуміло. Злився ухилянт.
показати весь коментар
10.03.2024 19:23 Відповісти
Три готовых горных стрелка.
показати весь коментар
10.03.2024 15:54 Відповісти
Тобто в статті усі фото з затриманням переправника, якого виявила поліція і який скажем так то і є жирний карась і саме його затримання є основною новиною, а загловок - спіймали трьох "ухилянтів" що це взагалі за правовий статус такий? а ще на підорашу киваємо мовляв в них пропаганда та немає журналістів а в нас типу є...
показати весь коментар
10.03.2024 16:21 Відповісти
Невже так важко зрозуміти що самі прикордонники разом з мусорами організовують ці переправи? Ні й інколи, для звітності, когось таки "ловлять".
показати весь коментар
10.03.2024 17:02 Відповісти
Уже есть решение суда, что они "ухилятни" ?
показати весь коментар
10.03.2024 16:34 Відповісти
Бггг,а що корд забув на кордоні західному?
показати весь коментар
10.03.2024 16:46 Відповісти
Основне питання філософії: мобілізація чи окупація величезна більшість, якщо їй дати вибір, завжди і скрізь вирішує не на користь мобілізації. Якби було інакше, у світі не було жодної більш-менш великої країни.
показати весь коментар
10.03.2024 16:59 Відповісти
Почему сразу ухилянты? Может они обличители коррупции. Хотят проверить как госуслуги для беженцев за границей работают.
показати весь коментар
10.03.2024 17:03 Відповісти
Стоїть хлопчина по плечи двом гандонам які в тилу шаряться
показати весь коментар
10.03.2024 17:03 Відповісти
"Ведь это наши горы,
Они помогут нам..."
показати весь коментар
10.03.2024 17:10 Відповісти
Зате в країні є багато чиновників та бізнесменів, які спокійно їдуть в Дубаї і повертаються, бо знають що їх відпустять знову, захочуть назавжди - поїдуть. Якийсь так званий бізнесмен, що заробляє аферами, обманюючи людей, чи продаючи гуманітарку зробить собі "бізнес поїздку" за кордон та отримає всі необхідні документи. Тобто живемо по принципу, зміг обманути людей, вкрасти, піднятись, чи підлизувати найбагатшим - будеш жити, при чому в шоколаді, а ті кто замість бабла вибрали щось інше - на фронт. Немає рівності між людьми, є знать та кріпаки.
показати весь коментар
10.03.2024 18:15 Відповісти
сколько бугаев откормленных в форме скопилось на западной границе -все кого то ловят -от чего то охраняют - это же главные ухилянты страны -странно и зачем охранять европейские границы -если мы туда хотим вступить -там наши друзья и там наше будущее - получается на словах одно -а на деле -украинский концлагерь
показати весь коментар
10.03.2024 18:26 Відповісти
" Відкомандируйте мене на західний кордон а не на східний! Бо я буду тих во сволочей ухилянтів ловити і відправляти нашім хлопцям на схід в допомогу ! " Сказав патріот професійний військовий.
показати весь коментар
10.03.2024 19:01 Відповісти
До речі той хто пише що заборонені мітінгі під час військового стану, нагадаю що Майдан був також заборонено . Їм не одноразово законна влада нагадувала звільнити площу.
показати весь коментар
10.03.2024 19:04 Відповісти
А ви хто, Трудовиє рєзєрви, а Дінамо бєжит, всє бєгут))))
показати весь коментар
11.03.2024 09:57 Відповісти
Нащо, нащо вони йдуть у гори, коли є ВЛК яке списало бойових генералів?! Опублікуйт вже телефони цього чудового ВЛК і лікарів!!!
показати весь коментар
11.03.2024 22:12 Відповісти
 
 