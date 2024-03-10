Прикордонники затримали трьох ухилянтів, які намагалися горами незаконно пробратися до Словаччини. ФОТОрепортаж
Прикордонники спільно з Нацполіцією, за силової підтримки спецпідрозділу "Корд", виявили в горах трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Двох громадян України виявили під час спроби подолати загороджувальний паркан. Вони зізналися, що разом з ними йшов ще один, але він від них відстав. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.
Згодом вдалося встановити й переправника. Під час обшуків у нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, на затриманих порушників склали адмінпротоколи.
Заходи проводили прикордонники спільно з Нацполіцією, за силової підтримки спецпідрозділу "Корд".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
він точно все знає за ухилянтів.
На росії ж немає бусифікації. Значить, щоб не було бусифікації, треба приєднатись до росії.
Чи не єдину можливість цьому запобігти - військовий переворот - куратори вже купірували вигнанням Залужного і превентивним запуском "протидії Майдану-3".
Потрібна стрімка ліквідація всього особового складу ОПи.
Але хто це зробить так, щоб потім стати легітимним?
Немає зараз беззаперечних лідерів.
І того ж Залужного просто зараз подоляківці під чуткім руководством москви з усієї сили мочать.
Буде перемир'я на умовах москви з усіма відповідними наслідками.
аж вуха позакладало від твого вибуху свідомості...
І чомусь на руїнах кожного взятого міста ставлять прапор рашки, з якої біжать.
Виходить, що куди б вони не прибігли, рашка вже тут як тут.
І судячи з твого тексту, голосував ти за зека, а потім за клоуна. А тепер тобі не подобається гасударство
Подивіться на відео як уже лежачих людей, які навіть не чинять спротив, лупцюють.
Подивіться на реакції влади на викрадення (один з найтяжчих злочинів!) тцкшниками людей.
Самі живіть своїм законом.
Туди уже НЕМАЛО побігло, з привладних Зеленського…
Резніков з бакановим, можуть і більше підказати…, як військовозобов'язані… Вони ж на облік поставлені у ТЦК, дивними якимись особами з кадрів…
Також - КОРД (абр. від Корпус оперативно-раптової дії) - підрозділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Спецпідрозділ було створено на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB) Спецпідрозділу міліції Сокіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%94#cite_note-2 [2]
Теж бойові хлопці, чомусь тільки на кордоні з Словаччиною, мабуть на випадок нападу з тієї сторони.
Підтримаємо прикордонників, долучаємося до збору на дрони для них (с)
а кричати-волати про недоліки-зальоти зевлади маємо право і навіть мУсимо сповіщати лише ми - поки шо цивільні, бо військові - люди підневільні, якщо це досі чомусь комусь невідомо..
і ДА, не треба когось лякати повістками-тцками, якщо знадоблюся нашім ЗСУ, то ні хвилини не гальмуватиму, як ото учасники кварталів та їх тупорилі шанувальники..., як і майже сорок років тому, коли призвали у чергову совєцьку "гарячу точку" піду з готовністю, і тому спеціально з 24.02.22 перебрався за реАльним місцем прописки, у своє село
і да, добре, шо ти аж так "засвітився" - у мене на Кавказі у взводі був прапор з твоїм "поганялом" (а ти ще й у квадраті) - той ще пдр.. ви не родичі, часом? - то передавай йому привіт, якщо він ще живий..
краще й не відповідай, бо твій діагноз вже зрозумілий і лікувати нема сенсу, навіть у Великій Британії
Они помогут нам..."