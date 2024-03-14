На півдні України зафіксовано рух "Шахедів", - Повітряні сили
Група російських безпілотників зафіксована в Миколаївській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Повітряних сил.
"Рух групи "шахедів" через Миколаївщину! Курс - на Кіровоградську область", - йдеться в повідомленні.
Пізніше з'явилась інформація, що безпілотники продовжують рух через Кіровоградську область у північному напрямку.
Крім того нова група російських дронів летить із півдня. Через Херсонщину - в напрямку Миколаївщини.
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