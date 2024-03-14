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На півдні України зафіксовано рух "Шахедів", - Повітряні сили

шахеди

Група російських безпілотників зафіксована в Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Повітряних сил.

"Рух групи "шахедів" через Миколаївщину! Курс - на Кіровоградську область", - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'явилась інформація, що безпілотники продовжують рух через Кіровоградську область у північному напрямку.

Крім того нова група російських дронів летить із півдня. Через Херсонщину - в напрямку Миколаївщини.

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Автор: 

безпілотник (4304) Миколаївська область (2293) Повітряні сили (2737) Кіровоградська область (580)


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