УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9304 відвідувача онлайн
Новини
4 641 2

Росіян вночі атакували Україну "шахедами" та ракетами (оновлено)

шахед

У ніч проти 14 березня у Харкові впав російський безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

"Удар "шахеда" по Харкову. Він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні України зафіксовано рух "Шахедів", - Повітряні сили

Згодом Терехов повідомив, що у Харкові зранку 14 березня пролунав вибух. За попередньою інформацією росіяни атакували місто ракетами С-300.

"Другий за ранок "приліт" стався у лісосмузі міста поряд з нежитловими приміщеннями. Попередньо - С-300. Щодо жертв та постраждалих - на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель", - зазначив Терехов.

Автор: 

безпілотник (4304) Харків (5668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
росіянИ ... а то я вже подумав, що то ми їх атакували
показати весь коментар
14.03.2024 08:18 Відповісти
кацапи. москалі придумали собі назву росія і всіх путають
показати весь коментар
14.03.2024 08:45 Відповісти
 
 