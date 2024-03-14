Росіян вночі атакували Україну "шахедами" та ракетами (оновлено)

У ніч проти 14 березня у Харкові впав російський безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

"Удар "шахеда" по Харкову. Він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих", - йдеться в дописі.

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Згодом Терехов повідомив, що у Харкові зранку 14 березня пролунав вибух. За попередньою інформацією росіяни атакували місто ракетами С-300.

"Другий за ранок "приліт" стався у лісосмузі міста поряд з нежитловими приміщеннями. Попередньо - С-300. Щодо жертв та постраждалих - на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель", - зазначив Терехов.