Росіян вночі атакували Україну "шахедами" та ракетами (оновлено)
У ніч проти 14 березня у Харкові впав російський безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
"Удар "шахеда" по Харкову. Він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих", - йдеться в дописі.
Згодом Терехов повідомив, що у Харкові зранку 14 березня пролунав вибух. За попередньою інформацією росіяни атакували місто ракетами С-300.
"Другий за ранок "приліт" стався у лісосмузі міста поряд з нежитловими приміщеннями. Попередньо - С-300. Щодо жертв та постраждалих - на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель", - зазначив Терехов.
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Vladimir Cherkasov
показати весь коментар14.03.2024 08:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
В «Вільний» В
показати весь коментар14.03.2024 08:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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