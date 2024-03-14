Унаслідок ракетного удару по полігону окупантів на ТОТ Луганщини ліквідовано щонайменше 10 рашистів, - росЗМІ
Уранці 13 березня по військовому полігону окупантів у районі тимчасово окупованого Трьохізбенки Луганської області було завдано ракетного удару. Щонайменше десять російських військових загинули.
Про це повідомляє російське видання ASTRA із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
"Три невстановлені ракети (попередньо, HIMARS) атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня" - йдеться у повідомленні.
За даними росЗМІ, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 російських військовослужбовців.
"Точна кількість загиблих та поранених невідома", - додає видання.
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Яр Холодний
показати весь коментар14.03.2024 10:00 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Погрібний Олександр
показати весь коментар14.03.2024 10:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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