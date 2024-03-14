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Новини Війна
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Унаслідок ракетного удару по полігону окупантів на ТОТ Луганщини ліквідовано щонайменше 10 рашистів, - росЗМІ

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Уранці 13 березня по військовому полігону окупантів у районі тимчасово окупованого Трьохізбенки Луганської області було завдано ракетного удару. Щонайменше десять російських військових загинули.

Про це повідомляє російське видання ASTRA із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Три невстановлені ракети (попередньо, HIMARS) атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня" - йдеться у повідомленні.

За даними росЗМІ, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 російських військовослужбовців.

"Точна кількість загиблих та поранених невідома", - додає видання.

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Автор: 

армія рф (17755) ліквідація (4053) полігон (281) Луганська область (4891)


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То українці у кацапів "приймали екзамени" Виставили їм "неуд"!
показати весь коментар
14.03.2024 10:00 Відповісти
Мало, потрібно ще!
показати весь коментар
14.03.2024 10:04 Відповісти
 
 