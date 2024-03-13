Російський літак Іл-76 падає на кладовище в Івановській області РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вчорашнього "приземлення" російського Іл-76 на кладовище в Івановській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вже палаючий літак чіпляє верхівки дерев, падає і вибухає. На борту перебувало 16 росіян. Ніхто із них не вижив.

"Щонайменше двоє із членів екіпажу приймали участь у так званій СВО. Це командир Іл-76 Махмуд Габдракіпов та старший повітряний стрілець Євгеній Валідуда", - зазначає у коментарі автор публікації.

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