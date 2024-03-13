УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8895 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
27 327 89

Російський літак Іл-76 падає на кладовище в Івановській області РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вчорашнього "приземлення" російського Іл-76 на кладовище в Івановській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вже палаючий літак чіпляє верхівки дерев, падає і вибухає. На борту перебувало 16 росіян. Ніхто із них не вижив.

"Щонайменше двоє із членів екіпажу приймали участь у так званій СВО. Це командир Іл-76 Махмуд Габдракіпов та старший повітряний стрілець Євгеній Валідуда", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський літак Іл-76 упав у Іванівській області. Міноборони РФ каже, що на борту було 15 осіб (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

армія рф (17755) росія (65925) літак (2938)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+56
показати весь коментар
13.03.2024 18:45
+55
пацани вирішили дадєко нє ходіть, одразу "жьостко сєлі" на місце постійної приписки
показати весь коментар
13.03.2024 18:39
+40
На борту перебувало 16 росіян. Ніхто із них не вижив.

Просто мед для моїх вух!
показати весь коментар
13.03.2024 18:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пацани вирішили дадєко нє ходіть, одразу "жьостко сєлі" на місце постійної приписки
показати весь коментар
13.03.2024 18:39 Відповісти
Як повідомляє , на записі видно, що вже https://t.me/ButusovPlus/8752 палаючий літак чіпляє верхівки дерев, падає і вибухає. На борту перебувало 16 кацапських підарасів. Ніхто не постраждав.
показати весь коментар
13.03.2024 18:43 Відповісти
Принаймні , люди не пострадали на цьому літаку
показати весь коментар
13.03.2024 18:48 Відповісти
Так я ж і мав це на увазі
показати весь коментар
13.03.2024 19:16 Відповісти
але ж посадка була "жорсткою" ?

з хлопками та задимлєнієм?
показати весь коментар
13.03.2024 18:50 Відповісти
Ну людей же на борту не було.
показати весь коментар
13.03.2024 19:14 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2024 18:45 Відповісти
вєліколєпная почьотная команда ВПС раZZії ?
показати весь коментар
13.03.2024 18:51 Відповісти
Може в літаку було і більше ніж 16, але хто там тепер розбере) там ще купа жмуриків)
показати весь коментар
13.03.2024 19:11 Відповісти
Символічно.
показати весь коментар
13.03.2024 18:40 Відповісти
"Ваєнно-касмічєскі- кладбіщенскіє вайска"😁
показати весь коментар
13.03.2024 18:48 Відповісти
Морской флот под водой,воздушный под землей.
показати весь коментар
13.03.2024 19:01 Відповісти
Фсьо ідет по плану.
показати весь коментар
13.03.2024 19:02 Відповісти
Свинособаки могут не только на концерты кабздона попадать, но и сразу на поминки.
показати весь коментар
13.03.2024 18:41 Відповісти
кажуть, що голуб із укропських біо-лабораторій лопатки турбіни дзьобом ламав
показати весь коментар
13.03.2024 18:41 Відповісти
👍😂
показати весь коментар
13.03.2024 20:15 Відповісти
Ай кацапскій пілот маладца-секаноміл на даставкє до кладбіша...
показати весь коментар
13.03.2024 18:41 Відповісти
На борту перебувало 16 росіян. Ніхто із них не вижив.

Просто мед для моїх вух!
показати весь коментар
13.03.2024 18:42 Відповісти
ще й вишенька на торті - "Щонайменше двоє із членів екіпажу приймали участь у так званій СВО. Це командир Іл-76 Махмуд Габдракіпов та старший повітряний стрілець Євгеній Валідуда"
показати весь коментар
13.03.2024 19:24 Відповісти
Така музика, а у мене чомусь вертиться - Фєєєєєрія маааандрів
показати весь коментар
13.03.2024 18:42 Відповісти
Не переживайте
Кладбище в россии не похоже на европейское
Оно больше смахивает на русский туалет во дворе
Когда посрать идут через заросли бурьянов
показати весь коментар
13.03.2024 18:43 Відповісти
Бачив я кацапське "кладбіще")) Воно має, зазвичай, такий вигляд, що після вибуху там тільки красивіше стало))). Ну що не гірше, то точно.
показати весь коментар
13.03.2024 18:45 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2024 18:51 Відповісти
насправжді кацапскі кладовіща це наіякісніші споруді у кацапів взагалі,тому що філософія кацапского жітя це смерть....
показати весь коментар
13.03.2024 18:52 Відповісти
между прочим , все равно на кладбище красивее, чем в помешканнi цапорилого
показати весь коментар
13.03.2024 19:11 Відповісти
кладбісча в московитів і мають бути готичні ,похмурі ,знавіснілі з воронами каркаючими ,щоб кацап знав: коли здохне то лежання на кладбісчє буде ще болісніше ніж жалюгідне існування кацапа.
показати весь коментар
14.03.2024 00:16 Відповісти
Когда посрать идут через заросли бурьянов - это просто романтика.
показати весь коментар
13.03.2024 18:46 Відповісти
Как утверждает российская статистика
Таких романтиков в ней почти 25 % населения
То есть 35 миллионов россиян
Ходят посрать во дворе через бурьяны
Это впечатляет!
И объясняет - почему все россияне тырят унитазы.....
показати весь коментар
13.03.2024 18:52 Відповісти
Добре ще - якщо йдуть у бур'яни .
В мережі є багато відео на яких видно що в їхніх квартирах замість унітазів просто пробита в підлозі дірка . Ніде такого ноу хау не бачив , тільки у кацапів .
показати весь коментар
13.03.2024 19:08 Відповісти
Не знаю, чи правда, сам не бачив, але чув від знайомого, який їздив ще до 14-го року до родичів на росію.
Так от. Родичі живуть в двоповерховому бараці. Коли знайомий попросився до вбиральні, його відвели і пояснили, що сідати "на очко" треба тільки тоді, коли поглянеш вгору. Тому, що коли на другому поверсі хтось теж "сяде", то весь його "продукт" опиниться у вас за коміром. Тобто, екскременти просто летять через дірку на другому поверсі, пролітають через перший поверх і падають в дірку на першому поверсі )
показати весь коментар
13.03.2024 19:17 Відповісти
Правда
Абсолютная
Эти бараки построены еще до 2 мировой
Они черные
От них разит испражнениями метров на 10
И в них живут не бомжи
А ,к примеру, железнодорожники
Или работники завода
Вы даже не представляете - какой это ужас
Внешне напоминает бараки Освенцима
показати весь коментар
13.03.2024 19:23 Відповісти
Типо, унитаз, как мещанский сувенир на комод?
показати весь коментар
13.03.2024 20:50 Відповісти
Чайок вже не смакує... Ну на???
показати весь коментар
14.03.2024 09:06 Відповісти
Мабуть, віз путінський ЦУКОР. На мацкву. Але, не довіз. Спрацював ЦУКОР неправильно.
показати весь коментар
13.03.2024 18:43 Відповісти
Що там казав дохлий задронтов?
показати весь коментар
13.03.2024 18:44 Відповісти
3 А-50 сбито. А пилоты четвертого "жестко сели" прямо на кладбище. Вместе с самолетом и экпиажем.
Карма на что-то очень толсто намекает.
Знаки, знаки, .... они повсюду....
показати весь коментар
13.03.2024 18:44 Відповісти
Тобто самі на місце прибули.
показати весь коментар
13.03.2024 18:45 Відповісти
Хватит бомбить Ивановскую Народную Республику!

Свободу ИНР !!!
показати весь коментар
13.03.2024 18:47 Відповісти
Кацапы спокою не повинно бути ніде. Навіть на цвинтарі. Не на тих напали,підараси.
показати весь коментар
13.03.2024 18:47 Відповісти
Живий кацап - цэ понты для приезжих.
показати весь коментар
13.03.2024 18:48 Відповісти
Найшвидша адресна доставка. Кремація безкоштовно. Похоронна агенція "Крила Аіда".
показати весь коментар
13.03.2024 18:49 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2024 18:50 Відповісти
Каароч, дурний кацап не может по-джентельменски даже подохнуть - ставит на уши все кладбище.
показати весь коментар
13.03.2024 18:50 Відповісти
Минобороны РФ публикует видео якобы уничтожения нескольких наших вертолетов

Атаку начали кассетными боеприпасами, после чего добили ракетами. Судя по всему, один смог улететь, два явно получили повреждения и были добиты ланцетами или ракетами.

Как https://t.me/serhii_flash/2501 пишет Сергей Флеш, предположительно вертушки сели на заправку. На видео видны "заправщики". Противник, судя по видео из БПЛА, уже ждал их в этом месте и атаковал мгновенно кассетой.

Почему так получилось? Вариантов может быть много...
показати весь коментар
13.03.2024 18:51 Відповісти
навіщо це тут??
показати весь коментар
13.03.2024 18:55 Відповісти
Хєровато, якось виходить. Щось вільно ці БПЛА літають.
показати весь коментар
13.03.2024 19:00 Відповісти
Да, в последнее время беспилотники довольно далеко в тыл залетают и ведут разведку. Связано это с проблемами с ПВО или это "новый подход" от власти... Не известно.
показати весь коментар
13.03.2024 19:07 Відповісти
Нажаль, то комплексна проблема: ППО+кацапи дуже швидко вчаться, використовують нові підходи до виконання задач.
показати весь коментар
13.03.2024 19:19 Відповісти
Дуже хєрове відео, як і продовження цієї історії. Якщо це правда звичайно
показати весь коментар
13.03.2024 19:16 Відповісти
на жаль, правда, 12-а бригада підтвердила смерть пілотів.
показати весь коментар
13.03.2024 19:21 Відповісти
після заміни Залужного - не дивно, все здають... піджимає оман і треба "дагаваріца-пасрєдінє"
показати весь коментар
14.03.2024 09:25 Відповісти
Там мабуть і попередні покійники у могилах підсмажились. Іпанутим ніде нема спокою.
показати весь коментар
13.03.2024 18:54 Відповісти
Не міг десь на склад з БК приземлитись?Нічого не можна довірити кацапам.Навіть таке
показати весь коментар
13.03.2024 18:55 Відповісти
Туди йому дорога!
показати весь коментар
13.03.2024 18:57 Відповісти
Он бил тіжалєє воздуха (с)
Там👇 ї зустрінуться з автором цієї фрази.
показати весь коментар
13.03.2024 18:59 Відповісти
Відбулася жорстка посадка та сталась бавовна) для аміоб запорєбріка зійде
показати весь коментар
13.03.2024 18:59 Відповісти
І головне, що "патерь нет". )))
показати весь коментар
13.03.2024 19:02 Відповісти
до ставка мерців якась прикольна з неба у могилу
показати весь коментар
13.03.2024 19:06 Відповісти
Вєсна. Грачі прілєтєлі. (художнік Шаріков )
показати весь коментар
13.03.2024 19:11 Відповісти
Це отріцательний взльот. Просто ви нічого не розумієте у вищому пілотажі орків.
показати весь коментар
13.03.2024 19:27 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2024 19:34 Відповісти
Да-а, Махмуд Г. наделал событий ...
Польза и в том, что больше не будет махмудят.
показати весь коментар
13.03.2024 19:39 Відповісти
Суки мокші вже і на морзі економлять....
показати весь коментар
13.03.2024 19:41 Відповісти
"Наверное, жёсткая посадка", - раскинул мозгами экипаж.
показати весь коментар
13.03.2024 19:45 Відповісти
рашен літаючий гроб програв битву українським птахам. Якось природно приземлився. Екіпажу вічного польоту /кацапський спич згинувшим пілотам/ в таких самих літаках.
показати весь коментар
13.03.2024 19:45 Відповісти
Дерева шкода.
показати весь коментар
13.03.2024 20:04 Відповісти
Як що уважно придивитися на цю зьемку то це не ИЛ-76 а якийсь турбовентiляторний лiтак. Так що нам знову впарили якусь макуху.....
показати весь коментар
13.03.2024 20:17 Відповісти
Тобі мабуть примарилися турбогвинтові двигуни (з повітряним гвинтом) як на Ан-12? Ні, ти помиляешся, це був саме Іл-76.
показати весь коментар
13.03.2024 21:11 Відповісти
Загинуло молоде біосміття, що готували для конкретно для бомбардувань нашої Держави, але тепер 😂😂😂 не зможе!!!! Проте якщо ще не встигли бо все ж таки минулим літом випустились будуть піддані у пеклі меншим мукам ніж їхні старші вже встигнувши наробити біди лишньохромосомі товариші!!!!
П.С. Шана, Слава та Похвала Виконавцю даного фаєр - шоу 🤝🫡
показати весь коментар
13.03.2024 20:17 Відповісти
А чого тягнути?!... Зразу на ПМЖ. До кабзона на концерт.
показати весь коментар
13.03.2024 20:31 Відповісти
Цiкаво хто зробив це вiдео...
показати весь коментар
13.03.2024 20:43 Відповісти
Типо кто сделал фото, для отчета о проделанной работе? Пане, анукось скажите , мол, паляныця.
показати весь коментар
13.03.2024 20:55 Відповісти
Штирлиц
показати весь коментар
13.03.2024 20:55 Відповісти
Ті хто це готував....
показати весь коментар
13.03.2024 20:56 Відповісти
Мабуть тодi горизонт був би трохи рiвнiший...
показати весь коментар
13.03.2024 21:26 Відповісти
Відбулося самопоховання.
показати весь коментар
13.03.2024 20:54 Відповісти
❗️На рф знову прильоти в БНР: так само обстріляно м. Грайворон.

Зафіксовано повторний приліт в районі адміністрацію округу. У місті частково відсутнє електропостачання.
показати весь коментар
13.03.2024 20:57 Відповісти
Так держать(в информационном плане).
показати весь коментар
13.03.2024 21:06 Відповісти
Ну, как полетали?
показати весь коментар
13.03.2024 21:35 Відповісти
Православный Ил-76 не должен взлетать выше колокольни...
показати весь коментар
13.03.2024 21:45 Відповісти
Дуже зручно.
Навіщо робити зайві речі, коли здохнути можна прямо на цвинтарі!
Ще й запрошення на панихіду треба було по радіо передати: це був би чудовий приклад оптимізації!
показати весь коментар
13.03.2024 21:50 Відповісти
Земелька знает кого притягивать.
показати весь коментар
13.03.2024 23:29 Відповісти
Чётко в цель.
показати весь коментар
13.03.2024 23:37 Відповісти
Командир Іл-76 Махмуд - хтось напевно крикнув "Махмуд, поджигай!", Махмуд і "поджег"!
показати весь коментар
14.03.2024 00:10 Відповісти
у нас 2 вертолета сбили, а цензор ИЛ смакует 3ий день....
показати весь коментар
14.03.2024 00:49 Відповісти
...махмуд фсьо, із командою .
показати весь коментар
14.03.2024 01:34 Відповісти
 
 