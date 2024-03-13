Російський літак Іл-76 падає на кладовище в Івановській області РФ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вчорашнього "приземлення" російського Іл-76 на кладовище в Івановській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вже палаючий літак чіпляє верхівки дерев, падає і вибухає. На борту перебувало 16 росіян. Ніхто із них не вижив.
"Щонайменше двоє із членів екіпажу приймали участь у так званій СВО. Це командир Іл-76 Махмуд Габдракіпов та старший повітряний стрілець Євгеній Валідуда", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+56 ирина ира #418568
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+55 Dust
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+40 vitaliymkua
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з хлопками та задимлєнієм?
Просто мед для моїх вух!
Кладбище в россии не похоже на европейское
Оно больше смахивает на русский туалет во дворе
Когда посрать идут через заросли бурьянов
Таких романтиков в ней почти 25 % населения
То есть 35 миллионов россиян
Ходят посрать во дворе через бурьяны
Это впечатляет!
И объясняет - почему все россияне тырят унитазы.....
В мережі є багато відео на яких видно що в їхніх квартирах замість унітазів просто пробита в підлозі дірка . Ніде такого ноу хау не бачив , тільки у кацапів .
Так от. Родичі живуть в двоповерховому бараці. Коли знайомий попросився до вбиральні, його відвели і пояснили, що сідати "на очко" треба тільки тоді, коли поглянеш вгору. Тому, що коли на другому поверсі хтось теж "сяде", то весь його "продукт" опиниться у вас за коміром. Тобто, екскременти просто летять через дірку на другому поверсі, пролітають через перший поверх і падають в дірку на першому поверсі )
Абсолютная
Эти бараки построены еще до 2 мировой
Они черные
От них разит испражнениями метров на 10
И в них живут не бомжи
А ,к примеру, железнодорожники
Или работники завода
Вы даже не представляете - какой это ужас
Внешне напоминает бараки Освенцима
Карма на что-то очень толсто намекает.
Знаки, знаки, .... они повсюду....
Свободу ИНР !!!
Атаку начали кассетными боеприпасами, после чего добили ракетами. Судя по всему, один смог улететь, два явно получили повреждения и были добиты ланцетами или ракетами.
Как https://t.me/serhii_flash/2501 пишет Сергей Флеш, предположительно вертушки сели на заправку. На видео видны "заправщики". Противник, судя по видео из БПЛА, уже ждал их в этом месте и атаковал мгновенно кассетой.
Почему так получилось? Вариантов может быть много...
Там👇 ї зустрінуться з автором цієї фрази.
Польза и в том, что больше не будет махмудят.
П.С. Шана, Слава та Похвала Виконавцю даного фаєр - шоу 🤝🫡
Зафіксовано повторний приліт в районі адміністрацію округу. У місті частково відсутнє електропостачання.
Навіщо робити зайві речі, коли здохнути можна прямо на цвинтарі!
Ще й запрошення на панихіду треба було по радіо передати: це був би чудовий приклад оптимізації!