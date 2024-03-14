Один із блоків Хмельницької АЕС відключено через технічні неполадки, - Міненерго
Вчора 13 березня через технічні неполадки на Хмельницькій атомній станції відключили один із енергоблоків. Наразі з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго України.
У повідомленні Міненерго також сказано, що станом на ранок 14 березня ситуація в енергосистемі України контрольована. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії загальним обсягом 4066 МВт-год та експорт до 5837 МВт-год.
"У роботі - 7 атомних енергоблоків. Для покриття потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації. Для забезпечення потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації", - йдеться у повідомленні.
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