Трамп у певний момент подумає про переговори з Путіним, але зрозуміє, що ніяка угода з ним неможлива, - Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Дональд Трамп зрозуміє неможливість будь-якої угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо його знову оберуть президентом США.

Про це Джонсон написав у колонці для NV, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, потрібно менше панікувати щодо ймовірної перемоги Трампа на виборах США, оскільки він був першим, хто передав озброєння Україні, а його попередник Барак Обама цього не зробив.

Джонсон зазначив, що Трамп у певний момент може подумати, що здатний вести переговори з Путіним, але незабаром зрозуміє, що жодна угода з Путіним неможлива.

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"Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Щодо ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я думаю, що це зміниться після президентських виборів", - зазначив він.

"Не думаю, що є щось хоч трохи консервативне в тому, щоб дозволити знищити європейську демократію, вільну, суверенну, незалежну європейську демократію, таку, як Україна. Де тут консерватизм? Це що, в традиціях Рональда Рейгана? Я цього не бачу", - додав колишній прем'єр Британії.

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