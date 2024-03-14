Трамп у певний момент подумає про переговори з Путіним, але зрозуміє, що ніяка угода з ним неможлива, - Джонсон
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Дональд Трамп зрозуміє неможливість будь-якої угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо його знову оберуть президентом США.
Про це Джонсон написав у колонці для NV, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, потрібно менше панікувати щодо ймовірної перемоги Трампа на виборах США, оскільки він був першим, хто передав озброєння Україні, а його попередник Барак Обама цього не зробив.
Джонсон зазначив, що Трамп у певний момент може подумати, що здатний вести переговори з Путіним, але незабаром зрозуміє, що жодна угода з Путіним неможлива.
"Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Щодо ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я думаю, що це зміниться після президентських виборів", - зазначив він.
"Не думаю, що є щось хоч трохи консервативне в тому, щоб дозволити знищити європейську демократію, вільну, суверенну, незалежну європейську демократію, таку, як Україна. Де тут консерватизм? Це що, в традиціях Рональда Рейгана? Я цього не бачу", - додав колишній прем'єр Британії.
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чи прозріє.
Трампу подобаються ***** бо він сам мріє стати таким самим сцарем…
Він майже здійснив державний заколот, будучі Президентом - підбурював людей на протиправні дії та погроми у державних установах.-Той, хто за посадою, має Конституцію захищати.
Він досі вважає себе на все життя непідсудним, бо був Президентом.
Він вже судом визнаний гвалтівником та шахраєм, і тим не меньш купа ідіотів бажають за нього голосувати, прямо як в Україні дятли голосували за тричінесудимого та чотирьохразового ухилянта…
Він неодноразово захоплювався «міцними хлопцями» - ******, ином, дзиньпінєм та ще одним, з рушником на голові і сам готовий таким стати.
І ще одне - чоловік, який стидається своєї лисини, та зачісує чуб, як цей рудий, бульбафюрер чи хтось інший то точно закомплексований мудак.
Апеляційний суд признав, що Трамп не винний. Тобто, він нікого не підбурював. Але якщо ти впевнений, що людей треба обов'язково підбурювати, то як же люди сами вийшли на Майдан?
Чому ж нікого не звинуватили у захопленні Капітолію, яке влаштували фанати хамасу після 7 жовтня? І вони зробили це тричі. Може, тому, що там не було Трампа?
"Він вже судом визнаний гвалтівником та шахраєм".
Брехня. Суд визнав Трампа невинним.
Решту не коментуватиму, це вже до психіатора. Скажеш йому, що тебе ночами душить Трамп.
https://informator.ua/uk/tramp-viplatit-zhinci-ponad-83-milyoni-dolariv-za-seksualni-domagannya-snn
Шахрай трампапам отримав вирок суду!
https://www.slovoidilo.ua/2024/02/17/novyna/suspilstvo/sud-vyznav-trampa-vynnym-spravi-pro-shaxrajstvo
А стосовно підбурювання до державного заколоту його справді отмазали, але дарма - я вважаю це великою помилкою судової системи США і загрозою для самої демократії. Але я і неписав, що його визнавали винним по ційсправі.
Тобто ти брехун і маніпулятор, то йдеш лісом…
Рівно через місяць і тиждень після того, як повстанці спровокували заворушення в Капітолії 6 січня, другий судовий процес щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа підійшов до вирішального кінця в суботу вдень, коли Трамп був виправданий за передбачувану роль у підбурюванні до смертоносної події.
Але Трамп лише номінально республіканець, а по факту - популіст.
Надивився вже на наше ЄрЗе.
Он йому до речі - вже й Гітлер подобається , як і ***** .
Не треба нас і себе заспокоювати , Боріс .!!
Сколько Конгрес выделил бюджета на поставку оружия Украине в тот год, когда поставили джавелины и другое оружие?
Поставка была на https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-42725643 41.5млн в 2018 году
Можете поделиться фото, "как пятеро конгресменов стоят над Трампом и держат его за руки чтобы он подписал поставки в Украину"
Фото, когда подписывался лендлиз, кроме президента, были конгресмены - как расценивать?
Они оба всю жизнь только и занимаются тем ,что всех ****........т
Только вот есть небольшая разница
Трамп может во второй стать президентом
СТРАНЫ НОМЕР ОДИН на планете
А путин правит страной ,ВВП которой как ВВП крупного американского штата
И у этой огромной страны с ВВП как у американского штата есть лишь одна страшилка - ядерное оружие
Предположим , что Россия нанесла ядерный удар по США
По Вашингтону и Нью- Йорку
Так там живут старенькие папы и мамы кремлевских сук
Их жены и коханки
Их детки и внуки
Одним словом - кремлевские суки будут бить по своих?
А вот в случае нанесения Америкой ядерного удара по Москве и Ленинграду
Не погибнет ничей американский родственник
Так кто победит?
"...де століттями вибудовувалась ідея верховенства права." Демократія - дуже тендітна річ. Достатньо поставити потрібного суддю і справа у кiшенi.
"... ніякі органи ще не розслідували питання походження тих коштів". Коли розслідують, тоді й поговоримо.
І ще. Чи тут зібралися фанати соціалізму? Демократи - це не демократи насправді, це ліві, соціалісти. Вони мають обком у Вашингтоні, звідки спускаються директиви. Вони голосують за командою зверху. Вони не мають свободи думок. Республіканці - ось справжня американська демократія. Вони не мають партійного лідера, вони відповідають лише перед своїми виборцями. У республіканців є місце для дискусії. Але Трамп лише формально республіканець, його не ******* ні республіканці, ні демократи. Тому що він хоче обмежити їх двома термінами перебування у Парламенті. А вони звикли сидіти там довічно. Байден, наприклад, починаючи з 25 років, нічого в житті не робив, тільки просиджував штани в Сенаті. Звісно, Трампа не ******* депутати, але його любить народ. А це найголовніше.
Навіть може з японцями повернути острови і ДВ ,Чукотку воз'єднати з Аляскою(ну там же адін нарот!),об'єднати родини.
Бо воно,зє, вже муляє не тільки українцям,а й всім лідерам заходу(навіть славнозвнозвісному Орбану),але здовольняє рашу і її сателітів.
Порошенко міг чудово це робити,домовлятися(як зараз)в кулуарах,про тимчасові або довгострокві союзи в ЄС та світі на взаємній основі.
Зє все зруйнував,і розуміє тільки "дай!дай!", а коли не дали,що воно хоче - ображається і ображає партньорів.
І не треба порівнювати Трампа,якого амеріканці поважають навіть за вміня віртуозно шельмувати, з тупими Зє і Янеком,які вміють притягти до себе безвідповідальнихькрадіїв,яки їм платять частку за "дах"і безкарність відвертого крадійства.