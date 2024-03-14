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Новини
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Трамп у певний момент подумає про переговори з Путіним, але зрозуміє, що ніяка угода з ним неможлива, - Джонсон

трамп,путін

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Дональд Трамп зрозуміє неможливість будь-якої угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо його знову оберуть президентом США.

Про це Джонсон написав у колонці для NV, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, потрібно менше панікувати щодо ймовірної перемоги Трампа на виборах США, оскільки він був першим, хто передав озброєння Україні, а його попередник Барак Обама цього не зробив.

Джонсон зазначив, що Трамп у певний момент може подумати, що здатний вести переговори з Путіним, але незабаром зрозуміє, що жодна угода з Путіним неможлива.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому, він не дозволить перемогти Путіну в Україні, - Джонсон

"Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Щодо ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я думаю, що це зміниться після президентських виборів", - зазначив він.

"Не думаю, що є щось хоч трохи консервативне в тому, щоб дозволити знищити європейську демократію, вільну, суверенну, незалежну європейську демократію, таку, як Україна. Де тут консерватизм? Це що, в традиціях Рональда Рейгана? Я цього не бачу", - додав колишній прем'єр Британії.

Читайте також: Байден та Трамп набрали на праймериз необхідну кількість голосів. Їх висунуть на вибори

Автор: 

путін володимир (24088) Трамп Дональд (6063) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+13
треба садити в тюрьму, там шахраю саме місце
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14.03.2024 11:29
+11
Невідомо чим тримає ***** трампампама за яйця.
Трампу подобаються ***** бо він сам мріє стати таким самим сцарем…
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14.03.2024 11:26
+10
Трампон не схожий на чувака , який ставши президентом , раптом змінить свою точку зору на 180* . Ніщо на це не вказує . Трамп - зарозуміла цинічна мерзота . Нормальна , адекватна людина - ніколи не назве вбивцю , кровожерливу божевільну потвору - хорошим хлопцем , а він запросто .
Он йому до речі - вже й Гітлер подобається , як і ***** .
Не треба нас і себе заспокоювати , Боріс .!!
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14.03.2024 11:49
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Джонсонюк,щось знає у психіці Трампа?
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14.03.2024 11:26 Відповісти
І в що це обійдеться українцям, допоки Рижий прозріє? І
чи прозріє.
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14.03.2024 11:37 Відповісти
А в що вам Байден вже обійшовся?
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14.03.2024 12:06 Відповісти
Джонсон косит под дурачка ..
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14.03.2024 11:45 Відповісти
это выборы детка, гонка за властью. И Джонсон это понимает. Трамп - продажная **** и брешет всем и вся ради получения власти. Он не за кацапию и не проив Украины он за свое кресло в этом вся его суть. Вспомни выборы Зеленского в 2019м
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14.03.2024 12:03 Відповісти
Поки що при владі Байден, який бреше, що Україна не має програти, але зброя не дає. Байден, по-твоєму, не продажна ****?
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14.03.2024 12:09 Відповісти
Невідомо чим тримає ***** трампампама за яйця.
Трампу подобаються ***** бо він сам мріє стати таким самим сцарем…
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14.03.2024 11:26 Відповісти
путлер к сожалению тримає не тільки трампа - но еще с десяток мировых лидеров в том числе и украинскую зеленую плесень
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14.03.2024 11:47 Відповісти
Ти погано розумієшся на американській демократії. Ніхто з президентів США не може стати царем, навіть якщо дуже захоче. США - не раша і не білорусь. Тим більше, що Трамп уже був 4 роки президентом. І що, він став царем?
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14.03.2024 12:14 Відповісти
Так - я погано розуміюсь…

Він майже здійснив державний заколот, будучі Президентом - підбурював людей на протиправні дії та погроми у державних установах.-Той, хто за посадою, має Конституцію захищати.
Він досі вважає себе на все життя непідсудним, бо був Президентом.
Він вже судом визнаний гвалтівником та шахраєм, і тим не меньш купа ідіотів бажають за нього голосувати, прямо як в Україні дятли голосували за тричінесудимого та чотирьохразового ухилянта…
Він неодноразово захоплювався «міцними хлопцями» - ******, ином, дзиньпінєм та ще одним, з рушником на голові і сам готовий таким стати.
І ще одне - чоловік, який стидається своєї лисини, та зачісує чуб, як цей рудий, бульбафюрер чи хтось інший то точно закомплексований мудак.
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14.03.2024 13:14 Відповісти
"... підбурював людей на протиправні дії та погроми у державних установах".
Апеляційний суд признав, що Трамп не винний. Тобто, він нікого не підбурював. Але якщо ти впевнений, що людей треба обов'язково підбурювати, то як же люди сами вийшли на Майдан?
Чому ж нікого не звинуватили у захопленні Капітолію, яке влаштували фанати хамасу після 7 жовтня? І вони зробили це тричі. Може, тому, що там не було Трампа?

"Він вже судом визнаний гвалтівником та шахраєм".
Брехня. Суд визнав Трампа невинним.

Решту не коментуватиму, це вже до психіатора. Скажеш йому, що тебе ночами душить Трамп.
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14.03.2024 14:30 Відповісти
Гвалтівник трампапам злякався вироку та погодився виплатити гроші.
https://informator.ua/uk/tramp-viplatit-zhinci-ponad-83-milyoni-dolariv-za-seksualni-domagannya-snn

Шахрай трампапам отримав вирок суду!

https://www.slovoidilo.ua/2024/02/17/novyna/suspilstvo/sud-vyznav-trampa-vynnym-spravi-pro-shaxrajstvo

А стосовно підбурювання до державного заколоту його справді отмазали, але дарма - я вважаю це великою помилкою судової системи США і загрозою для самої демократії. Але я і неписав, що його визнавали винним по ційсправі.

Тобто ти брехун і маніпулятор, то йдеш лісом…
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14.03.2024 16:24 Відповісти
Екс-президента США Дональда Трампа виправдано під час другого процесу у справі про імпічмент https://abcnews.go.com/Politics/president-donald-trump-acquitted/story?id=75853994
Рівно через місяць і тиждень після того, як повстанці спровокували заворушення в Капітолії 6 січня, другий судовий процес щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа підійшов до вирішального кінця в суботу вдень, коли Трамп був виправданий за передбачувану роль у підбурюванні до смертоносної події.
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14.03.2024 14:55 Відповісти
А не зарано Трампа садити ? На президента. Може дочекаємось виборів. А раптом щось піде не по плану.
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14.03.2024 11:27 Відповісти
треба садити в тюрьму, там шахраю саме місце
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14.03.2024 11:29 Відповісти
а ты что переживаешь за твоего подельника путлера и его продажной собачки трампа
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14.03.2024 11:48 Відповісти
А ти хто ? Прокурор ? Чи слідчий з фсб ? Звинувачення вішай на своїх господарів ! Які тебе погано фінансують. Дебіл, ***... - це фраза Великого коня, не моя.
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14.03.2024 12:00 Відповісти
Зрозуміє - не зрозуміє - він шо першии рік в політиці - не знає хто чим дихає - балачки якісь - хер просциш
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14.03.2024 11:29 Відповісти
Та все Трамп чудово розуміє - Трампу потрібні гроші, Путін їх дає. Тут нема місця непорозумінню.
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14.03.2024 11:31 Відповісти
там дело не только в деньгах - там все печальней и позорней... и для США тоже
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14.03.2024 11:49 Відповісти
Якщо Трампу потрібні гроші від путіна, навіщо він запровадив санкції проти "північного потоку 2", навіщо відмовився від купівлі російської нафти та почав добувати свою? Нагадаю тим, хто має коротку пам'ять, що саме Трамп провів через Конгрес закон про те, що Крим - це територія України. Де логіка?
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14.03.2024 12:19 Відповісти
То не трамп зробив. Там була команда яка вела зовнішню політику. Трамп на той момент був випадковою людиною несподіванно потрапившою в президенти. А гроші в нього тоді були. Це зараз він банкрот.
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22.03.2024 18:21 Відповісти
Якщо Трамп думає,що Україна - це 3-4 західні області,то так.Іншу частину залюбки віддасть *****,заради того,щоб сказати - я зупинив війну!
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14.03.2024 11:34 Відповісти
Якось вони там, чому тіки Джонсон купився - невідомо, по їба...тому міркують.
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14.03.2024 11:34 Відповісти
не пести кацапепанный
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14.03.2024 11:50 Відповісти
Цей новонароджений кацапський підарок ще, так би мовити, не обсох, а туди ж - пророкує.
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14.03.2024 11:59 Відповісти
Дівчата, у вас дивлюсь багато спільного..
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14.03.2024 12:07 Відповісти
І кацапепаними, у нас виявились американці..
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14.03.2024 12:10 Відповісти
придурок - это vpn американский
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14.03.2024 12:29 Відповісти
Джонсон намагається мислити логічно, але Трамп алогічна, непередбачувана особа...до того ж торговець, продасть Україну тай усій логіці кінець
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14.03.2024 11:42 Відповісти
Джонсонюк, як коріний консерватор в Британії, в США підтримує колегу-республіканця.
Але Трамп лише номінально республіканець, а по факту - популіст.
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14.03.2024 11:48 Відповісти
трамп никакой не популист - он моральный УБЛЮДОК и руснявый агент а точнее холуй
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14.03.2024 11:51 Відповісти
не бачу жодної різниці між ублюдком та політиком-популістом.
Надивився вже на наше ЄрЗе.
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14.03.2024 12:24 Відповісти
разница есть и еще какая - популист в любом случае служит своей стране а предатель холуй агент - только чужой
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14.03.2024 12:31 Відповісти
тільки я не вважаю, що, принаймі, перша половинка ЄрЗе служить Україні. Також не вважаю, що другою половинкою не маніпулюють на користь ворогу.
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14.03.2024 13:13 Відповісти
Трампон не схожий на чувака , який ставши президентом , раптом змінить свою точку зору на 180* . Ніщо на це не вказує . Трамп - зарозуміла цинічна мерзота . Нормальна , адекватна людина - ніколи не назве вбивцю , кровожерливу божевільну потвору - хорошим хлопцем , а він запросто .
Он йому до речі - вже й Гітлер подобається , як і ***** .
Не треба нас і себе заспокоювати , Боріс .!!
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14.03.2024 11:49 Відповісти
Дедушка Трамп уже ничего не думает. У него кисель в голове и деньги *****. К тому же он пытается уйти от правосудия сломав и переписав Систему мирового порядка. А кто как не его друг ***** лучше поможет ему в етом.
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14.03.2024 11:50 Відповісти
Да и что то я не помню чтобы Трамп помогал Украине оружием. У меня как сейчас перед глазами фотография как пятеро конгресменов стоят над Трампом и держат его за руки чтобы он подписал поставки в Украину какие то несчастные 100 джавелинов которыми мы должны были остановить десятки тысяч росийских танков и бронемашин. И то ето было уже после того как Джонсон прислал в Украину 5 самолетов с оружием.
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14.03.2024 11:54 Відповісти
И, кстати, "джавелины" он не дал, а продал, и то, с условием, что "боевая часть не преодолеет линию разграничения на Донбассе".
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14.03.2024 12:14 Відповісти
Как уже известно, поставки выполняются в рамках бюджета.
Сколько Конгрес выделил бюджета на поставку оружия Украине в тот год, когда поставили джавелины и другое оружие?
Поставка была на https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-42725643 41.5млн в 2018 году

Можете поделиться фото, "как пятеро конгресменов стоят над Трампом и держат его за руки чтобы он подписал поставки в Украину"

Фото, когда подписывался лендлиз, кроме президента, были конгресмены - как расценивать?
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14.03.2024 12:14 Відповісти
не позорься трампист недорезанный - твой рыжий трамп ГОВНО кремлевское и позор Америки
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14.03.2024 12:37 Відповісти
Борис, ти не правий!
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14.03.2024 11:59 Відповісти
Эти два чувака друг друга стоят
Они оба всю жизнь только и занимаются тем ,что всех ****........т
Только вот есть небольшая разница
Трамп может во второй стать президентом
СТРАНЫ НОМЕР ОДИН на планете
А путин правит страной ,ВВП которой как ВВП крупного американского штата
И у этой огромной страны с ВВП как у американского штата есть лишь одна страшилка - ядерное оружие
Предположим , что Россия нанесла ядерный удар по США
По Вашингтону и Нью- Йорку
Так там живут старенькие папы и мамы кремлевских сук
Их жены и коханки
Их детки и внуки
Одним словом - кремлевские суки будут бить по своих?
А вот в случае нанесения Америкой ядерного удара по Москве и Ленинграду
Не погибнет ничей американский родственник
Так кто победит?

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14.03.2024 11:59 Відповісти
Мля, Ішак вже все це проходив.
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14.03.2024 12:00 Відповісти
Борис останнім часом щось розчаровує ((( заяви дивні, візити дивні, сам дивний до тієї міри, що примушує забути попередні здобутки
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14.03.2024 12:02 Відповісти
Трамп мечтает стать таким же автократом, каким Путин является в России. И любыми способами избавиться от суда и от своих обвинителей.
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14.03.2024 12:05 Відповісти
Прогнози Джонсона базуються на минулій каденції Трампа. Однак майбутня можлива каденція Трампа буде колосально відрізнятися від попередньої. Річ у тім, що в час попередньої каденції Трампа в його оточенні на ключових постах і посадах були яструби (Помпео, Пенс, Болтон), які відносяться до старої закалки типу рейганістів. І зараз Трамп зачищає усе це середовище і набирає в свою команду виключно маговців і ручних йому шавок, типу того обісраного індуса Рамасвамі. а це ізоляціоністи і їм буде пофіг на Україну. щоб менеше на неї витрачати кошти, то вони швидше домовляться з ху йлом про замороження війни чи навіть розділ України. Така вірогідність більш ймовірна, ніж інша, згідно якої Трамп завалить Україну зброєю, щоб Україна мала змогу вигнати кацапню зі своїх земель. Трамп на днях заплатив 90 лямів доларів компенсації за програний суд цій дамочці, яку він згвалтував. і де він взяв кошти для виплати тих 90 лямів? правильно, у кацапів через підставну фірму. а зараз він буде ще зобов'язаний виплатити 450 лямів по рішенню суду за шахрайство. і через кого він знову отримає ці кошти? відповідь мабуть очевидна. тож надії на те, що новий президент Трамп буде робити все, щоб повалити режим чекістів у Кремлі, стає все менше і менше.
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14.03.2024 12:26 Відповісти
Спочатку вивчи тему, а потім пиши. Суд визнав, що Трамп не ґвалтував цю б**. Але призначив Трампу штраф... за те, що він сказав, що вона збрехала. Тобто він її образив, назвавши біле білим. Який суд визнав, що Трамп отримував гроші через підставну російську фірму?
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14.03.2024 12:55 Відповісти
ну да, суд - гамно, а Трамп святий. а те, що за "правду" його зобов'язали заплатити 90 лямів - то куйня.. ) зараз ще заплатить 450 лямів - і тут тоже Трамп сятий, а суд - шахраї, які працюють на Байдена... може досить вже вірити в ту дичину у святість Трампа? це ж не кацапські суди, де достатньо подзвонити з кремля і все порішати, а американські суди, де століттями вибудовувалась ідея верховенства права... а щодо фінансування тих 90 лямів, то ніякі органи ще не розслідували питання походження тих коштів. але відомо вже, що ці кошти заплатила фірма, яка непрямо пов'язана з кацапами.
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14.03.2024 13:13 Відповісти
Ще раз повторю. Суд визнав Трампа невинним, але присудив штраф все одно йому за те, що він назвав цю б* брехливою. Чим не басманний суд?
"...де століттями вибудовувалась ідея верховенства права." Демократія - дуже тендітна річ. Достатньо поставити потрібного суддю і справа у кiшенi.
"... ніякі органи ще не розслідували питання походження тих коштів". Коли розслідують, тоді й поговоримо.
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14.03.2024 14:20 Відповісти
90 лямів за те, що обізвав брехливою? )))) серйозно? )) в такому разу він не штраф повинен платити, а виграти у неї суд за наклеп і брехню... а він, як справжній лох, просто заплатив їй штраф.. якщо ти з головою дружиш, то не ніс би тут цю дичину...
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14.03.2024 17:00 Відповісти
бо тільки на днях заплатили ці 90 лямів.. органи можуть подібні справи роками розслідувати. так що все попереду. ото буде лажа, якщо чубчик збриє з ху йла ще 450 лямів доларів і не виграє вибори, то тоді цікаве питання постане - а як він ці кошти буде ху йлу повертати? знаючи репутацію чубчика, він точно кине ху йла на бабки... але тоді може новічка скуштувати..
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14.03.2024 17:05 Відповісти
Борис! Ти ж пішов з політики. То йди остаточно без подібних вкидів, які лише допоможуть популісту-аферисту набрати голосів на виборах.
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14.03.2024 12:31 Відповісти
У вас, панове, у голові сміття. Ви міркуєте про те, що сказав Трамп, коли він невідомо ще буде президентом чи ні. Але ви не помітили, як вас кинули Обама з Байденом у 2014 році, наказавши віддати Крим путіну і не чинити опір? Запитайте Турчинова, він розповість. Вас кинув Байден ще до агресії Росії в 2022 році, не дозволивши американським пілотам із ПВК Blackwater закрити небо над Україною за допомогою мінімум 150 винищувачів. Засновник компанії Erik Prince, колишній морський котик, пропонував це Байдену та керівництву України, яке теж відмовилося від послуг Blackwater, щоб не злити Байдена. Байден не виконав закон про ленд-ліз, який ухвалив Конгрес з ініціативи республіканців. Байден слав вам 2 роки зброю по чайній ложці на годину, щоб ви, не дай Боже, не прорвали фронт. Байден досі не дає авіації. А з грудня 2023 року Україна не отримала взагалі жодної копійки, хоча гроші у Білого дому є.
І ще. Чи тут зібралися фанати соціалізму? Демократи - це не демократи насправді, це ліві, соціалісти. Вони мають обком у Вашингтоні, звідки спускаються директиви. Вони голосують за командою зверху. Вони не мають свободи думок. Республіканці - ось справжня американська демократія. Вони не мають партійного лідера, вони відповідають лише перед своїми виборцями. У республіканців є місце для дискусії. Але Трамп лише формально республіканець, його не ******* ні республіканці, ні демократи. Тому що він хоче обмежити їх двома термінами перебування у Парламенті. А вони звикли сидіти там довічно. Байден, наприклад, починаючи з 25 років, нічого в житті не робив, тільки просиджував штани в Сенаті. Звісно, Трампа не ******* депутати, але його любить народ. А це найголовніше.
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14.03.2024 12:42 Відповісти
путіна тоже любить народ. )
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14.03.2024 13:17 Відповісти
Народи різні.
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14.03.2024 14:08 Відповісти
різні.
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14.03.2024 17:06 Відповісти
У республіканців є місце блокувати нам допомогу
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15.03.2024 01:52 Відповісти
Трамп тупое существо оно думает только о себе.
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14.03.2024 12:49 Відповісти
Трамп спробує домовитися,але якщо ху не піде на його умови - надасть ЗСУ зброю,і може ввести морску піхоту до Підорбурга,Кеніга і далі,щоб покарати засранця!
Навіть може з японцями повернути острови і ДВ ,Чукотку воз'єднати з Аляскою(ну там же адін нарот!),об'єднати родини.
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14.03.2024 13:20 Відповісти
та він домовиться. проте домовиться за український рахунок.
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14.03.2024 17:07 Відповісти
То ху віддасть Крим?!
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14.03.2024 19:14 Відповісти
та ніхто точно не знає, що буде при Трампі і як він себе буде поводити, якщо стане президентом. відомо лише достеменно одне - це буде вже не той Трамп президент, який був у свою першу каденцію. при попередній каденції в команді Трампа було багато ятрубів рейганістів (Помпео, Пенс, Болтон - це з тих, хто відразу спав на думку), а зараз він оголосив список нових кандидатів на посаду віце-президента, де одним із вірогідних кандидатів є Рамасвамі, який ще більше був проти надання допомоги Україні, Де Сантіс, який такий же самий, як і той Рамасвамі... а ще ж там в списку є ті маговці - маоджорі Тейлор Грін. і наявність тих людей в новій команді Трампа не дає підстав думати, що Трамп буде рішучий до ху йла. особливо зараз, коли гроші 90 лямів, які заплатив Трамп за програний суд тій дамочці, прийшли з рашки через одну американську енергетичну компанію. так само прийдуть 450 лямів доларів за інший судовий штраф, який потрібно буде оплатити Трампу найближчим часом... тож не потрібно тут логарифмічної лінійки, щоб скласти одне з іншим. і заява Орбана відразу після посиденьок з Трампом про те, що Трамп не дасть Україні ні долара і це принесе мир означає лише одне - що таку заяву сам Трамп робити не хотів, бо це негативно вплине на його рейтинг, а це зробив саме Орбан. якби Трамп не хотів би так сказати, то він би спростував подібну заяву Орбана або взагалі попросив би Орбана не робити подібних заяв. а сказав він перед виборами через Орбана таке напевно для того, щоб кацапи надали йому тих 450 лямів для виплати штрафу... тож при можливому президентстві Трампа більш очевиднішим сценарієм буде заморозка війни, ніж вигнання орків на кордони 91-го року. звісно, що юридично не будуть визнавати за кацапнею ці окуповані території. але то формальність. ще й санкції можуть якщо не послабити, то принаймні закриватимуть очі на їх обхід..
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14.03.2024 20:26 Відповісти
Багато залжить від України! Чи зможе ізолювати/посадити зє з його кротівнею ФСБ.,чи вони і далі залишаться на розкрадані всього.
Бо воно,зє, вже муляє не тільки українцям,а й всім лідерам заходу(навіть славнозвнозвісному Орбану),але здовольняє рашу і її сателітів.
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14.03.2024 21:16 Відповісти
Орбан - ще один друг України чітко розповів в чому план Чубила по завершенню війни в Україні - перестати нас фінансувати. Взагалі. І війна - цілком передбачувано завершиться. І тоді - ВСЯ Україна перетворится на одну велику Бучу. Обілювання Трампа - це нятягування сови на глобус. .... Дивлячись на всю цю історію видно тільки одне - в чому кацапи дійсно просто неперевершені. Це в усьому світі знаходити серед цих мільярдів людей - самих мерзенних, тупих, аморальних, безмежно егоїстичних без всякого почуття гуманності і честі і витягувати іх на саму вершину того суспілства в якому живуть. Ось Орбан, Фіцо, Меркель, Янукович, земразь, тут ще Трмп підвалив. Хотілось хоч би раз подивитися цим людям - як це воно жити без совісті і честі, будь якої гідності? Де беруться ці люди? А ЗА НИХ ЩЕ Й ГОЛОСУЮТЬ?!!! Як можна підтримувати і голосувати за таких як Чуб І Зе , нариклад, якщо вони навіть не скривають свого презирства до їхніх же прихильників. Для мене це парадокс. Ніколи цього не зрозумію.
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14.03.2024 19:33 Відповісти
Всі країни хочуть кращого для себе,навіть за рахунок інших,якщо це завуальовано і іншим теж є вигода. Трам може змінити своє ставленя на кардинально протилежне в будь який момент.
Порошенко міг чудово це робити,домовлятися(як зараз)в кулуарах,про тимчасові або довгострокві союзи в ЄС та світі на взаємній основі.
Зє все зруйнував,і розуміє тільки "дай!дай!", а коли не дали,що воно хоче - ображається і ображає партньорів.
І не треба порівнювати Трампа,якого амеріканці поважають навіть за вміня віртуозно шельмувати, з тупими Зє і Янеком,які вміють притягти до себе безвідповідальнихькрадіїв,яки їм платять частку за "дах"і безкарність відвертого крадійства.
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14.03.2024 20:05 Відповісти
Джонсон міркує з позиції порядної людини, що важко причепити до Трампа, а по друге Трампу не потрібні переговори і якісь додаткові угоди до вже існуючих - США не воює з рашкою, не зв'язане оборонною угодою з Україною і тому Трамп може піти ( я думаю 100% так і буде ) на закулісний договорняк з ****** і просто припинить допомогу Україні. Якщо ми не здамось і матимемо підтримку Європи, він може призупинити продаж озброєнь і для європейських країн, повіривши слову *****, що рашка не буде нападати на країни ЄС, бо крім всім відомої непорядності, Трамп володіє помітною тупістю.
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14.03.2024 14:33 Відповісти
 
 