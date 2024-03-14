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Новини
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РФ заборонила в’їзд для 227 американців-"русофобів"

кремль

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про заборону на в’їзд для 227 громадян США, які причетні до "розроблення, реалізації та виправдання русофобського курсу" адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє пресслужба російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Заборону на в’їзд у МЗС РФ пояснили тим, що включені до списку особи "причетні до розроблення, реалізації та виправдання русофобського курсу нинішньої адміністрації США, а також безпосередньо залучені до антиросійських акцій".

До російського списку потрапили особи зі структур виконавчої влади, ділової спільноти, медійної сфери та академічних кіл, які регулярно "відзначаються ворожими випадами або розповсюдженням вигадок і відвертих наклепів щодо зовнішньої та внутрішньої політики Росії".

У МЗС РФ бажають, щоб розширення списку "закріпило" у США усвідомлення, що "будь-які агресивні наміри не залишаться безкарними та отримають рішучу відсіч".

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Автор: 

МЗС рф (966) росія (65925) санкції (12071) США (23335)


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Топ коментарі
+13
Я даже не знаю как они теперь...
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14.03.2024 13:58
+9
Напевно сидять і плачуть, дуже сильно плачуть ..... від сміху
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14.03.2024 14:00
+7
У США оголошено місяць жалоби.
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14.03.2024 14:01
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Я даже не знаю как они теперь...
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14.03.2024 13:58 Відповісти
Напевно сидять і плачуть, дуже сильно плачуть ..... від сміху
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14.03.2024 14:00 Відповісти
У США оголошено місяць жалоби.
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14.03.2024 14:01 Відповісти
А чого так мало? Увесь світ кацапів не навидить
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14.03.2024 14:02 Відповісти
Зато в цих списканема жодного республіканця.Дрочіть далі на трампа.
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14.03.2024 14:03 Відповісти
Звідки ви такі дурні беретесь?
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14.03.2024 14:22 Відповісти
кацапи у 227 під'їздах зітхнули з полегшенням,),),
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14.03.2024 14:03 Відповісти
У МЗС РФ бажають, щоб розширення списку "закріпило" у усвідомлення, що "будь-які агресивні наміри не залишаться безкарними та отримають рішучу відсіч".

Кацапи петросянять.)))
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14.03.2024 14:04 Відповісти
Кто же тепєрь в Волохдє будєт ссать в ліфтє?
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14.03.2024 14:17 Відповісти
А срать на красной площади?
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14.03.2024 14:36 Відповісти
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14.03.2024 14:18 Відповісти
Кацап сам собі "русофоб", йому серуть в мозок, він сере під себе й навкруги себе, а потім обвинувачує усіх інших в тому що живе в говні та нещастях.
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14.03.2024 14:20 Відповісти
Прощавайте Мухосранськи та *****... Де ж вони тепер відпочиватимуть та шопитись будуть?
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14.03.2024 14:30 Відповісти
227 акаунтів американських русофобів согодні поставили одинакові заставки:, 😭 Нє?
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14.03.2024 14:30 Відповісти
Після виборів їх будуть ще просити приїхати для святкування. Програшу *****.
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14.03.2024 15:04 Відповісти
Невже рашисти думають, що «краще смерть, ніж така потеря»?
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14.03.2024 15:12 Відповісти
Згідно цієї логіки всім москалям необхідна заборона в'їзду в США тому що вони всі америкофоби!!
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14.03.2024 15:30 Відповісти
правильно було б писати не "русофоб", бо ніхто урусів не боїться, а "антирусак" - якось так
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14.03.2024 17:38 Відповісти
В даному випадку таку фобію мабуть доречно перекласти не словом «боятися» а словом «гидувати» всім московитським. Бо на тих болотах живе ще та гидота..
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14.03.2024 19:13 Відповісти
 
 