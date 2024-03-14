РФ заборонила в’їзд для 227 американців-"русофобів"

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про заборону на в’їзд для 227 громадян США, які причетні до "розроблення, реалізації та виправдання русофобського курсу" адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє пресслужба російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Заборону на в’їзд у МЗС РФ пояснили тим, що включені до списку особи "причетні до розроблення, реалізації та виправдання русофобського курсу нинішньої адміністрації США, а також безпосередньо залучені до антиросійських акцій".

До російського списку потрапили особи зі структур виконавчої влади, ділової спільноти, медійної сфери та академічних кіл, які регулярно "відзначаються ворожими випадами або розповсюдженням вигадок і відвертих наклепів щодо зовнішньої та внутрішньої політики Росії".

У МЗС РФ бажають, щоб розширення списку "закріпило" у США усвідомлення, що "будь-які агресивні наміри не залишаться безкарними та отримають рішучу відсіч".

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