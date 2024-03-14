У Конгресі США відбулися слухання, присвячені санкціям проти "Росатома"

Підкомітет Палати представників Конгресу США з питань Європи 12 березня провів слухання щодо санкцій проти "Росатома" та припинення глобальної залежності ядерної енергетики світу від Росії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

На засіданні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ""Росатом" брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії Росії проти України"

"Під час слухань конгресмени ознайомилися з доказами цілеспрямованих зусиль "Росатома", спрямованих на маніпулювання своїм домінуючим становищем внаслідок залежності країн від російських атомних технологій. Конгресменам також було надано інформацію про зловживання компанією своїм впливом, у тому числі з метою ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, на слуханнях було представлено інформацію щодо запровадження законодавства про санкції, а також заслухано заяву міністра енергетики України Германа Галущенка щодо безпосередньої участі і сприяння "Росатомом" у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії Росії проти України. Зокрема й щодо безпосередньої участі його співробітників у захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Учасники слухань обговорили можливість запровадження санкцій проти "Росатома", а також кроки, які мають бути вжиті США, їхніми союзниками і партнерами, щоб створити можливості для усунення російського впливу та підривної діяльності в галузі цивільної атомної енергетики.

"Конгресмени дійшли згоди, що Сполучені Штати, союзники та партнери повинні мати спеціальну стратегію, щоб забезпечити бізнес-впевненість, розширити та диверсифікувати ланцюги постачання у сфері цивільної ядерної енергії та протидіяти деструктивним діям Росії, Ірану та інших ворожих держав", - додається в повідомленні.

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