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Цьогоріч Україна покриє споживання газу власним видобутком, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко

Україна планує покрити усі потреби споживання природного газу повністю власним видобутком.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому році ми плануємо покрити споживання газу повністю власним видобутком. Ми були дуже близькими до цього ще минулого року, але все одно спожили трохи більше, ніж видобули", - прокоментував міністр питання про газову незалежність України.

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Поруч з цим, Галущенко відзначив і той факт, що споживання газу в Україні "впало через окупацію, руйнацію промислових підприємств, тієї ж "Азовсталі", які були величезними споживачами газу".

"Але якщо виходити з тих реалій, в яких ми є сьогодні, то плани покрити споживання газу повністю власним видобутком є цілком реальними, і це дуже позитивно. Крім того, європейці довіряють українським газосховищам. Перед зимою вони закачували газ у наші сховища, і це – дуже хороший сигнал для нас", - повідомив міністр.

Автор: 

газ (10487) Галущенко Герман (535)


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Топ коментарі
+7
Чергове уринове досягнення зелених.
Економіка майже зруйнована, територій і населення на чверть менше, звичайно, що газу потрібно набагато менше.
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15.03.2024 17:00
+6
Але населення платить за газ так, ніби купляє його у Європі плюс різні надбавки за "транспортування" і "обслуговування мереж".
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15.03.2024 16:48
+3
А раніше скільки драм було кожен рік..

Скільки злодійкуватих чиновників готові були терпіти приниження від росіян і того ж Путіна на адресу України тільки щоб гроші в кишені їм капали.

А виявляється можна було і без російського газу жити.

Тільки не кажіть що це через війну і що заводи не працюють. Навіть ті заводи можна було б забезпечити якби розвивали видобуток власного газу і модернізували б їх.
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15.03.2024 16:33
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тільки НЕ кажіть НІЧОГО Бабі юлі.....
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15.03.2024 16:30 Відповісти
А раніше скільки драм було кожен рік..

Скільки злодійкуватих чиновників готові були терпіти приниження від росіян і того ж Путіна на адресу України тільки щоб гроші в кишені їм капали.

А виявляється можна було і без російського газу жити.

Тільки не кажіть що це через війну і що заводи не працюють. Навіть ті заводи можна було б забезпечити якби розвивали видобуток власного газу і модернізували б їх.
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15.03.2024 16:33 Відповісти
Не пишіть дурні пані Людмило. Немає найбільших заводів, які колись споживли дуже велику кількість газу. Навіть немає цілих міст, я вже не пишу про людей, які майже 8 мільйонів вияїхали в ЄС, а скільки залишилося на окупованиї териториях?
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15.03.2024 19:48 Відповісти
А ще пані Людмило, якщо цей газ українського виробництва, то він має в рази бути дешевшим, а він точно такої ціни, яка була при закупівлі із-за кордону. Сьогодні немає дуже великих споживачів газу - Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Горлівка, Макєєвка, Северодонецьк, Бердянськ, Мелітополь,Дебальцево, Жданівка, Іловайськ, Харцизс, Ясинувата,Бахмут, Волноваха...
Наприклад, у 2000 році Україна видобула 18,1 млрд кубометрів газу (частка приватних компаній склала всього 0,5 млрд кубів). А спожито було за рік 73,4 млрд кубів: 37,6 млрд - промисловістю та 27,5 млрд - населенням.
Пік споживання газу в Україні припав на 2003-2005 роки: 2003-й - 76,3 млрд кубометрів, 2004-й - 75,8 млрд, 2005-й - 76,4 млрд. Видобуток газу в ці роки склав 19,5 млрд, 20,1 млрд і 20,6 млрд кубометрів відповідно. Видобуток газу в 2013-2015 роках становив 21,4 млрд, 20,5 млрд і 19,9 млрд кубометрів, при цьому зросла частка приватних компаній. У 2016 році в Україні було видобуто 20,1 млрд кубометрів газу (4,2 млрд приватними компаніями), у 2017-му - 20,5 млрд кубів (4,1 млрд приватними), у 2018-му - 21 млрд кубів (4 ,4 млрд приватними), у 2019-му - 20,7 млрд кубів (4,6 млрд приватними), в 2020-му - 20,2 млрд кубів (4,9 млрд приватники), в 2021-му - 19,8 млрд кубів (приватні компанії видобули рекордні 5 млрд).
Споживання газу у цей період знизилося. Наприклад, протягом 2019 року було спожито 29,9 млрд кубометрів газу (8,1 млрд промисловістю та 14,1 млрд - населенням), а в 2021-му - 28,7 млрд.
У перший рік повномасштабної війни видобуток газу в Україні знизився - 18,5 млрд кубометрів, 4,3 млрд з яких видобуто приватними компаніями.
Споживання газу населенням та промисловістю в 2022-му впало до 19,5 млрд кубометрів: мільйони українців стали біженцями, а багато об'єктів промисловість було втрачено або опинилися на окупованих територіях.
А тепер порівняйте споживання газу у 2005 році 76,4 мільярда кубів і у 2022 році - споживання газу складало всього 19,5 млрд.кубів. А після втрати ще більшого числа міст і підприємств у 2023-2024 роках, а також виїзду громадян за кордон, то споживання газу стало менше за 19 млрд.кубів., навіть залишається неспожитий український газ. Але це не досягнення у видобутку, а "досягнення" у знищенні укономіки і міст.
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15.03.2024 20:04 Відповісти
https://youtu.be/Iy7-GGuxaiI
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15.03.2024 16:36 Відповісти
Ох і розумний, аж страшно…..
Відчувається державницька думка, чим він сидит згідно Регламенту КМУ. Десь там, ще і його держСекретар, такий же, вчЬоний…. з купою замів. Мабуть, гуртом, таки осилили свої особисті прой@би та невиконання норм >

ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526
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15.03.2024 16:43 Відповісти
Але населення платить за газ так, ніби купляє його у Європі плюс різні надбавки за "транспортування" і "обслуговування мереж".
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15.03.2024 16:48 Відповісти
Населення дуже цього захотіло в 19-му. Мрії збуваються. Епоха бідності давно закінчилась, нарід "можєт сєбє пазволіть"
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15.03.2024 16:51 Відповісти
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15.03.2024 16:55 Відповісти
"Але населення платить за газ так, ніби купляє його у Європі плюс різні надбавки"

В Україні газ коштує для населення 8 гривень за кубометр, у Польщі десь біля 14.
А скільки він коштує у вас в Нідерландах?
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15.03.2024 17:08 Відповісти
Поки не прилетіли ракети ,бо в когось язик чешеться.
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15.03.2024 16:54 Відповісти
Чергове уринове досягнення зелених.
Економіка майже зруйнована, територій і населення на чверть менше, звичайно, що газу потрібно набагато менше.
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15.03.2024 17:00 Відповісти
Його виявиться набагато більше достатньо лише буде зупинити кацапський транзит через Україну.... багато цікавого виявиться...
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15.03.2024 18:13 Відповісти
Україна завжди користувалася українським газом, якого добувала для кількох Україн. Але ненажерливі бариги разом з злодійською владою вкрали цей народний енергетичний ресурс. В цих аферах замішані всі українські президенти не виключаючи останнього. Для того, щоб мусора не змогли принижувати українців, ми повинні підтримати прийняття законопроекту 11073. Ганебна ст.263 та інші КК вбиває українців.
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15.03.2024 19:52 Відповісти
Однією рукою даю, іншою забираю.(Приватизація структур обленерго)
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16.03.2024 01:36 Відповісти
 
 