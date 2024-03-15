Цьогоріч Україна покриє споживання газу власним видобутком, - Галущенко
Україна планує покрити усі потреби споживання природного газу повністю власним видобутком.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.
"У цьому році ми плануємо покрити споживання газу повністю власним видобутком. Ми були дуже близькими до цього ще минулого року, але все одно спожили трохи більше, ніж видобули", - прокоментував міністр питання про газову незалежність України.
Поруч з цим, Галущенко відзначив і той факт, що споживання газу в Україні "впало через окупацію, руйнацію промислових підприємств, тієї ж "Азовсталі", які були величезними споживачами газу".
"Але якщо виходити з тих реалій, в яких ми є сьогодні, то плани покрити споживання газу повністю власним видобутком є цілком реальними, і це дуже позитивно. Крім того, європейці довіряють українським газосховищам. Перед зимою вони закачували газ у наші сховища, і це – дуже хороший сигнал для нас", - повідомив міністр.
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Скільки злодійкуватих чиновників готові були терпіти приниження від росіян і того ж Путіна на адресу України тільки щоб гроші в кишені їм капали.
А виявляється можна було і без російського газу жити.
Тільки не кажіть що це через війну і що заводи не працюють. Навіть ті заводи можна було б забезпечити якби розвивали видобуток власного газу і модернізували б їх.
Наприклад, у 2000 році Україна видобула 18,1 млрд кубометрів газу (частка приватних компаній склала всього 0,5 млрд кубів). А спожито було за рік 73,4 млрд кубів: 37,6 млрд - промисловістю та 27,5 млрд - населенням.
Пік споживання газу в Україні припав на 2003-2005 роки: 2003-й - 76,3 млрд кубометрів, 2004-й - 75,8 млрд, 2005-й - 76,4 млрд. Видобуток газу в ці роки склав 19,5 млрд, 20,1 млрд і 20,6 млрд кубометрів відповідно. Видобуток газу в 2013-2015 роках становив 21,4 млрд, 20,5 млрд і 19,9 млрд кубометрів, при цьому зросла частка приватних компаній. У 2016 році в Україні було видобуто 20,1 млрд кубометрів газу (4,2 млрд приватними компаніями), у 2017-му - 20,5 млрд кубів (4,1 млрд приватними), у 2018-му - 21 млрд кубів (4 ,4 млрд приватними), у 2019-му - 20,7 млрд кубів (4,6 млрд приватними), в 2020-му - 20,2 млрд кубів (4,9 млрд приватники), в 2021-му - 19,8 млрд кубів (приватні компанії видобули рекордні 5 млрд).
Споживання газу у цей період знизилося. Наприклад, протягом 2019 року було спожито 29,9 млрд кубометрів газу (8,1 млрд промисловістю та 14,1 млрд - населенням), а в 2021-му - 28,7 млрд.
У перший рік повномасштабної війни видобуток газу в Україні знизився - 18,5 млрд кубометрів, 4,3 млрд з яких видобуто приватними компаніями.
Споживання газу населенням та промисловістю в 2022-му впало до 19,5 млрд кубометрів: мільйони українців стали біженцями, а багато об'єктів промисловість було втрачено або опинилися на окупованих територіях.
А тепер порівняйте споживання газу у 2005 році 76,4 мільярда кубів і у 2022 році - споживання газу складало всього 19,5 млрд.кубів. А після втрати ще більшого числа міст і підприємств у 2023-2024 роках, а також виїзду громадян за кордон, то споживання газу стало менше за 19 млрд.кубів., навіть залишається неспожитий український газ. Але це не досягнення у видобутку, а "досягнення" у знищенні укономіки і міст.
Відчувається державницька думка, чим він сидит згідно Регламенту КМУ. Десь там, ще і його держСекретар, такий же, вчЬоний…. з купою замів. Мабуть, гуртом, таки осилили свої особисті прой@би та невиконання норм >
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526
В Україні газ коштує для населення 8 гривень за кубометр, у Польщі десь біля 14.
А скільки він коштує у вас в Нідерландах?
Економіка майже зруйнована, територій і населення на чверть менше, звичайно, що газу потрібно набагато менше.