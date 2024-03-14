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Новини
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Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу, - Галущенко

ГТС України

Україна не планує продовжувати контракт на транзит російського газу в Європу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Нічого не змінилося. Україна не має наміру продовжувати цей контракт. Це ми можемо тільки повторити", - сказав він.

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За словами міністра, Україна з цього приводу раніше вже чітко висловилася, і єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон "також сказала, що вони не вбачають потреби в цьому транзиті".

Також він прокоментував питання, чи може бути продовження контракту не з "Газпромом", а з "якоюсь європейською країною чи компанією".

"Ці дискусії тривають давно, але ніяких домовленостей на сьогодні з цього приводу не існує. Щоб говорити про щось, треба мати якийсь предмет розмови. А його на сьогодні немає", - заявив очільник енергетичного відомства.

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Галущенко зазначив, що питання транзиту російського газу в Європу територією України має дві складові – політичну та фізичну.

"Фізична складова стосується безпеки постачання. Це серйозне питання для будь-якої країни, адже ніхто не хоче замерзнути без газу взимку. І тут треба відповісти на запитання: а чи можете ви прожити без цього газу? Тепер погляньмо на транзит. Контракт передбачає транзит 40 мільярдів кубометрів російського газу територією України. Але фактичний транзит минулого року склав всього 14 млрд кубометрів. Тобто, обсяги впали до 14 млрд кубів і ніхто не замерз. А тепер питання: а якщо цей транзит впаде до нуля, то що для окремих країн – все, кінець, ви не пройдете зиму?", - заявив він.

Міністр додав, що знає відповідь на це питання, "але хай ці окремі країни відповідають на нього".

"А тепер поглянемо на політичну сторону цього питання. Україна – надійний партнер. Ми – не росіяни. І я це пояснюю своїм колегам: навіть якщо якісь справи продовжити з росіянами – то це не гарантує розв'язання питання. Вони ж можуть припинити транзит газу хоч сьогодні, їм не треба якихось юридичних рамок. Скажуть, що це – форс-мажор чи ще щось. І все, йдіть судитися і щось там доводити", - зазначив Галущенко.

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Він додав, що європейці також могли б скористатися варіантом закачування усього обсягу газу, який минулого року вони отримували з Росії територією України, в українські газосховища.

"Минулого року було 14 мільярдів кубометрів транзиту російського газу, а у нас є сховища, де 15 мільярдів кубометрів може бути використано європейцями. Тож, умовно кажучи, просто візьміть і закачайте цих 14 млрд кубометрів в українські сховища. Якщо хтось і далі хоче отримувати російський газ зі знижкою і думати, що це – безпечно", - заявив міністр.

Автор: 

Галущенко Герман (534) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+9
***** у істериці і конвульсіях.
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14.03.2024 21:19
+6
***** у курсі?,)
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14.03.2024 21:09
+3
А єрмака спитали
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14.03.2024 21:09
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А єрмака спитали
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14.03.2024 21:09 Відповісти
Уже бесполезно спрашивать. С 2025 года отказались последние крупные потребители Европы. Качать просто некому.
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14.03.2024 21:23 Відповісти
Ніхто не відмовлявся. Просто до 2025 діють старі контракти, а нові на расєї вже нема кому заключати, не залишилось з боку росії договороспроможних субʼєктів. Те, що "газпрьом" - шахраї, вже знає весь світ.
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14.03.2024 21:30 Відповісти
https://www.unian.net/economics/energetics/germaniya-polnostyu-otkazalas-ot-rossiyskogo-gaza-i-zamenila-ego-norvezhskim-12491415.html https://www.unian.net/economics/energetics/germaniya-polnostyu-otkazalas-ot-rossiyskogo-gaza-i-zamenila-ego-norvezhskim-12491415.html

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14.03.2024 21:38 Відповісти
Це типовий клікбейт. Якщо зайти у статтю, то видно, що Німеччина диверсифікує поставки перед закінченням контрактів з рашкою, а домовлятись з рашкою за поставки після 2025 і відповідно відмовлятись від них навіть не збираються.
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14.03.2024 21:44 Відповісти
Спорьте с их редакторами. Хоть до посинения. Цифры говорят о обратном.
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14.03.2024 21:46 Відповісти
Цифри говорять про те, що спливають старі контракти і не заключаються нові. Це не відмова від російського газу, це просто росія припинила бути договороспроможним постачальником.
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14.03.2024 21:49 Відповісти
Цифры говорят о том, что с 2019 года по 2023 год закупки рашенского газа Европой сократились с 200 до 25 миллиардов кубов. И все.

"... В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров) ..."
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14.03.2024 21:52 Відповісти
Так, але це не завдяки міфічній відмові від контрактів, а просто тому що в 2019 закінчилась частина контрактів, потім в 2020 закінчилась щє частина контрактів, потім в 2021 щє частина... і тільки в 2025 закінчаться останні контракти. Де юре Європа по всім діючим контрактам з рашкою вибирає по максимуму, який був договорений.
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14.03.2024 21:55 Відповісти
Разницы нет как. Мы и турки прокачали в 2023 мизер. Примерно по 12.5. Все остальное Европа уже заменила другими поставщиками.
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14.03.2024 21:59 Відповісти
Різниця є. Відмова від газу, це розірвання всіх діючих контрактів максимум на початку 2022 року і припинення прокачуванння ще тоді. Замість цього маємо штатне продовження договорних відносин між усіма сторонами до кінця строку договорів.
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14.03.2024 22:02 Відповісти
А кто должен был оплатить разрыв и постройку новых труб и терминалов? Мы?
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14.03.2024 22:05 Відповісти
Я більш про те, що достатньо залишити все як є, тіко просто не називати це занадто пафосно на кшталт "відмови від газу".
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14.03.2024 22:09 Відповісти
якби той нордстрім не підірвали, ҐДР би вже нові контракти заключала до речі
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14.03.2024 22:04 Відповісти
неможливо відмовитись від того, чого не існує (домовленостей про постачання після 2025).
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14.03.2024 21:45 Відповісти
***** у курсі?,)
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14.03.2024 21:09 Відповісти
***** у істериці і конвульсіях.
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14.03.2024 21:19 Відповісти
Словаччина і Угорщина напряглися...
Як і бюджет України: за транзит ми отримували валюту...
Звісно, що це треба робити, але, сподіваюсь, вже є джерела компенсації цього ненадходження в бюджет
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14.03.2024 21:11 Відповісти
словаччина і угорщина не зробили висновків...особенно орбан
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14.03.2024 21:23 Відповісти
За газ почти нет. Почти все шло на поддержание транзита. Шли только налоги.
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14.03.2024 21:24 Відповісти
Труби та обладнання нікуди не дінуться. Підтримка в робочому стані цього обладнання - теж. Ну не вірю я в те, що після припинення транзиту всі труби, насосні (чи компресорні) станції будуть демонтовані. До речі: на це теж потрібні кошти!
А зменшення українських податків, які є єдиним джерелом фінансування армії - теж не дуже гарно. Адже все фінансування з Заходу тільки на соціальну сферу, а на оборону те, що збирається в бюджет України з податків в країні...

Може я щось десь не враховую, але саме така картина вимальовується...
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14.03.2024 21:36 Відповісти
Они еще при Порохе переделаны для работы и в режиме реверса.
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14.03.2024 21:39 Відповісти
Можливо, але, здається, перероблена була не вся система, а лише частина, що найближча до наших західних кордонів і карпатських газосховищ... Може помиляюсь, бо не відслідковував процес...
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14.03.2024 21:47 Відповісти
Галущенко недавно доказывал что вся.
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14.03.2024 21:54 Відповісти
Ну так і захисники Авдіївки відійшли на "підготовлені позиції"... Казати - то одне, а реальний стан речей - зовсім інше. Особливо при нинішніх брехунах...
Ну не вірю я їм, аж ніяк!
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14.03.2024 22:09 Відповісти
Никакого реверса небыло.
Был токо на бумаге.
Петя такую аферу придумал, шо мама не горюй.
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15.03.2024 00:28 Відповісти
Совершенно верно. И называлась эта афера " виртуальный реверс"
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15.03.2024 07:17 Відповісти
Де там той дешевий польский підрас під ніком ".. сат РЕМ", який переконував усіх, що транзит кацапського буде до 2027-го?!
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14.03.2024 21:13 Відповісти
отже, він на тебе попвпливав, бо інші і не помітили
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14.03.2024 21:21 Відповісти
Не кажи гоп....Може й буде транзит,ми скажимо це не ми,а партнери домовились.Ой не кажи гоп....все може бути.
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14.03.2024 21:24 Відповісти
нема з ким домовлятись, расєя недоговороспроможна
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14.03.2024 21:25 Відповісти
Так партнеры в Европе и решили. С начала вторжения объем транзита упал на 110 миллиардов кубов. Только за первое полугодие 2023 упал на 36 млрд.

"... В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров) ..."
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14.03.2024 21:34 Відповісти
Добре.
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14.03.2024 21:19 Відповісти
Джаст із бізнес
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14.03.2024 21:19 Відповісти
А можна Орбану ще й плюнути у трубу?
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14.03.2024 21:24 Відповісти
Орбан з Фіцо і хитрі австріяки напрягли своє очко ...
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14.03.2024 21:34 Відповісти
Они получат газ через Турцию. Вроде договорились уже.
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14.03.2024 21:55 Відповісти
У них нема кордону з Турцією😁
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14.03.2024 21:59 Відповісти
А труба через Болгарию и Сербию есть Прямо чудеса
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14.03.2024 22:04 Відповісти
in April 2022 Bulgaria became one of the first countries to be cut off by Gazprom, the Bulgarian government, led by then Prime Minister Kiril Petkov, took a hard stance against paying for Russian gas in rubbles and announced that other sources of gas will be sought.

Газпрьомовского газу по цій трубі більше не буде.
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14.03.2024 22:07 Відповісти
Там вообще-то сказано о закупке в рублях А это реальность

... Венгрия получает 1 млрд куб. м газа в год по транзитному газопроводу через Украину, еще 3,5 млрд - по «Турецкому потоку». Если Киев не продлит контракт на транзит с Москвой, то все поставки могут быть перенаправлены на «Поток»...

... Сербия готова транспортировать больше российского газа в Венгрию в случае непродолжения транзитного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3750856-serbia-gotova-zbilsiti-tranzit-rosijskogo-gazu-do-ugorsini.html Укринформ .

"Недавно мы узнали, что Украина стремится прекратить заключенное ранее транзитное соглашение с Россией. Сегодня президент Сербии дал ясно понять, что Сербия готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, который через Сербию транспортируется в Венгрию", - сказал министр.

Он добавил, что свое обещание президент Сербии Александер Вучич выразил лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ходе встречи в Будапеште.

В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.
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14.03.2024 22:17 Відповісти
Ви праві.
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15.03.2024 00:07 Відповісти
Завжди вірю "Убогим з народу " - вони ніколи не брешуть ....

Глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа заявил, что Украина готова продолжать транзит российского газа до 2027 года, но это "дедлайн" для Европы, чтобы отказаться от российского газа.

https://antikor.com.ua/ru/articles/687897-ukraina_gotova_prodolhatj_tranzit_rossijskogo_gaza_do_2027_goda_no_eto_dedlajn_dlja_evropy_chtoby_otkazatjsja_ot_rossijs
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14.03.2024 22:28 Відповісти
Нехай купують на кордоні з кацапією, платять нам за транзит вже свого газу, і несуть всі ризики, було б непогано.
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14.03.2024 22:41 Відповісти
Придністров'я та Гагаузія на вихід.
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14.03.2024 22:44 Відповісти
Нафтопровід "Дружба" теж треба зупинити Україні!
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14.03.2024 23:39 Відповісти
>Це ми можемо тільки повторити
Можем повторить? Где-то я это слышал...
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15.03.2024 00:15 Відповісти
 
 