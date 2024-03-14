Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу, - Галущенко
Україна не планує продовжувати контракт на транзит російського газу в Європу.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.
"Нічого не змінилося. Україна не має наміру продовжувати цей контракт. Це ми можемо тільки повторити", - сказав він.
За словами міністра, Україна з цього приводу раніше вже чітко висловилася, і єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон "також сказала, що вони не вбачають потреби в цьому транзиті".
Також він прокоментував питання, чи може бути продовження контракту не з "Газпромом", а з "якоюсь європейською країною чи компанією".
"Ці дискусії тривають давно, але ніяких домовленостей на сьогодні з цього приводу не існує. Щоб говорити про щось, треба мати якийсь предмет розмови. А його на сьогодні немає", - заявив очільник енергетичного відомства.
Галущенко зазначив, що питання транзиту російського газу в Європу територією України має дві складові – політичну та фізичну.
"Фізична складова стосується безпеки постачання. Це серйозне питання для будь-якої країни, адже ніхто не хоче замерзнути без газу взимку. І тут треба відповісти на запитання: а чи можете ви прожити без цього газу? Тепер погляньмо на транзит. Контракт передбачає транзит 40 мільярдів кубометрів російського газу територією України. Але фактичний транзит минулого року склав всього 14 млрд кубометрів. Тобто, обсяги впали до 14 млрд кубів і ніхто не замерз. А тепер питання: а якщо цей транзит впаде до нуля, то що для окремих країн – все, кінець, ви не пройдете зиму?", - заявив він.
Міністр додав, що знає відповідь на це питання, "але хай ці окремі країни відповідають на нього".
"А тепер поглянемо на політичну сторону цього питання. Україна – надійний партнер. Ми – не росіяни. І я це пояснюю своїм колегам: навіть якщо якісь справи продовжити з росіянами – то це не гарантує розв'язання питання. Вони ж можуть припинити транзит газу хоч сьогодні, їм не треба якихось юридичних рамок. Скажуть, що це – форс-мажор чи ще щось. І все, йдіть судитися і щось там доводити", - зазначив Галущенко.
Він додав, що європейці також могли б скористатися варіантом закачування усього обсягу газу, який минулого року вони отримували з Росії територією України, в українські газосховища.
"Минулого року було 14 мільярдів кубометрів транзиту російського газу, а у нас є сховища, де 15 мільярдів кубометрів може бути використано європейцями. Тож, умовно кажучи, просто візьміть і закачайте цих 14 млрд кубометрів в українські сховища. Якщо хтось і далі хоче отримувати російський газ зі знижкою і думати, що це – безпечно", - заявив міністр.
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"... В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров) ..."
Як і бюджет України: за транзит ми отримували валюту...
Звісно, що це треба робити, але, сподіваюсь, вже є джерела компенсації цього ненадходження в бюджет
А зменшення українських податків, які є єдиним джерелом фінансування армії - теж не дуже гарно. Адже все фінансування з Заходу тільки на соціальну сферу, а на оборону те, що збирається в бюджет України з податків в країні...
Може я щось десь не враховую, але саме така картина вимальовується...
Ну не вірю я їм, аж ніяк!
Был токо на бумаге.
Петя такую аферу придумал, шо мама не горюй.
"... В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров) ..."
Газпрьомовского газу по цій трубі більше не буде.
... Венгрия получает 1 млрд куб. м газа в год по транзитному газопроводу через Украину, еще 3,5 млрд - по «Турецкому потоку». Если Киев не продлит контракт на транзит с Москвой, то все поставки могут быть перенаправлены на «Поток»...
... Сербия готова транспортировать больше российского газа в Венгрию в случае непродолжения транзитного соглашения между Украиной и Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3750856-serbia-gotova-zbilsiti-tranzit-rosijskogo-gazu-do-ugorsini.html Укринформ .
"Недавно мы узнали, что Украина стремится прекратить заключенное ранее транзитное соглашение с Россией. Сегодня президент Сербии дал ясно понять, что Сербия готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, который через Сербию транспортируется в Венгрию", - сказал министр.
Он добавил, что свое обещание президент Сербии Александер Вучич выразил лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ходе встречи в Будапеште.
В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.
Глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа заявил, что Украина готова продолжать транзит российского газа до 2027 года, но это "дедлайн" для Европы, чтобы отказаться от российского газа.
https://antikor.com.ua/ru/articles/687897-ukraina_gotova_prodolhatj_tranzit_rossijskogo_gaza_do_2027_goda_no_eto_dedlajn_dlja_evropy_chtoby_otkazatjsja_ot_rossijs
Можем повторить? Где-то я это слышал...