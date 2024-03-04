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Новини
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Контракт із Росією щодо транзиту газу Україна не продовжуватиме, - Шмигаль

шмигаль

Наразі Україна веде переговори із європейськими партнерами щодо їхньої потреби у транзиті газу після завершення контракту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не буде продовжувати контракт із росією щодо транзиту газу. Це наша принципова позиція. Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, і чекаємо на відповідну позицію ЄС", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, влада розуміє, які забезпечити всіх споживачів в Україні газом зараз і в наступні роки.

"Зокрема, продовжуємо збільшення видобутку блакитного палива в Україні. Лише минулого року "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин.

Видобуток газу продовжує зростати, і це одне із найважливіших завдань для нашої енергетичної незалежності", - додав прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ЄС шукають альтернативні шляхи постачання на випадок того що угоду про транзит газу РФ через Україну не буде продовжено, - Bloomberg

Автор: 

транзит газу (1013) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+6
Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, Джерело:
Что за бред.
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04.03.2024 14:13
+5
Це не ми...партнери попросили кацапський газ прокачувати...Сюр...просто цирк
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04.03.2024 14:19
+4
За рік-86 нових свердловин (під час окупації!). А за зз роки незалежності це 2838 свердловин! А як всілякі тимошенки брехали про безальтернативність кацапського газу!
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04.03.2024 14:27
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А если цена контракта будет хорошая, тоже откажетесь?
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04.03.2024 14:12 Відповісти
Та ви саму суть не вловили в словах карманного фунта шмигаля...україна не буде продовжувати контракт з росією...але щось чекає від европ партнерів...а чекає ,що? Україніконче потрібен той газ...а чекає вона ,щоб дядяпетяз словаччини купував газ в раши а українібуде платити транзит не раша а дядяпетя з словаччини...правда цікаво чи дозволить дядяпетя красти газ по дорозітранзиту до словаччини,це уже друге питання...І тут вийде соплешмигаль іскаже ,ми з росією не рторгуємо,ми з словадчиною.Хоча на виході нічого не змінеться...от так малята вас ціклоуни розводять
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04.03.2024 15:16 Відповісти
Для того чтобы россия не использовала газ как оружие и не закрывала вентиль на каждый Новый год, Президент Порошенко ещё в 2014 году предлагал расторгнуть этот контракт. А европейские потребители покупали бы газ на границе Украина-россия, а контракты на транзит заключались бы с европейскими покупателями.
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04.03.2024 15:50 Відповісти
А чого? Такий би гешефт був...

Дисклеймер: це сарказм
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04.03.2024 14:13 Відповісти
Добре, що попереджаєте. А то он "похмурого" дописувача вище можуть і не зрозуміти
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04.03.2024 14:55 Відповісти
До речі, ось що саме сказав шмигаль:

https://streamable.com/sqydu9

Що це як не спроба знов почати транзит руснявого газу?
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04.03.2024 16:24 Відповісти
Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, Джерело:
Что за бред.
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04.03.2024 14:13 Відповісти
Тобто якщо орбан з фіцо захочуть "продовження банкету", то шмига начебто й не проти нового контракту. Нічого особистого... просто бізнес...
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04.03.2024 14:57 Відповісти
Просто україна буде бабківід словакії за транзит отримувати а не від раши,і україна буде кричати про очередну пусту або пірову допомогу....вот івсе...зоча по факту все буде як було
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04.03.2024 15:18 Відповісти
орбану, фіцо та решті покидьків харчуватись треба...
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04.03.2024 14:17 Відповісти
Газ з рашки за 5000км - 8грн - свіи газ - 8грн -- добре гріють руки
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04.03.2024 14:18 Відповісти
"а ты не путай свою личную шерсть с государственной" (с)
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04.03.2024 15:03 Відповісти
Це не ми...партнери попросили кацапський газ прокачувати...Сюр...просто цирк
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04.03.2024 14:19 Відповісти
За рік-86 нових свердловин (під час окупації!). А за зз роки незалежності це 2838 свердловин! А як всілякі тимошенки брехали про безальтернативність кацапського газу!
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04.03.2024 14:27 Відповісти
Зе-оптиміст скаже:
"які вони круті - непохитно відмовилися від рашистського газу і точка!"

По-песиміст скаже:
"що, два роки повномасштабної війни так і качали рашистський газ, та ще й по старим цінам?"
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04.03.2024 14:34 Відповісти
Дешеве балабольство для лохторату. Кого на*бати хочеш, шмигаль?
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04.03.2024 14:53 Відповісти
Смертельний шпагат однако🤔
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04.03.2024 15:01 Відповісти
Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, і чекаємо на відповідну позицію ЄС.
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04.03.2024 16:38 Відповісти
 
 