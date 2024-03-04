Контракт із Росією щодо транзиту газу Україна не продовжуватиме, - Шмигаль
Наразі Україна веде переговори із європейськими партнерами щодо їхньої потреби у транзиті газу після завершення контракту.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не буде продовжувати контракт із росією щодо транзиту газу. Це наша принципова позиція. Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, і чекаємо на відповідну позицію ЄС", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, влада розуміє, які забезпечити всіх споживачів в Україні газом зараз і в наступні роки.
"Зокрема, продовжуємо збільшення видобутку блакитного палива в Україні. Лише минулого року "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин.
Видобуток газу продовжує зростати, і це одне із найважливіших завдань для нашої енергетичної незалежності", - додав прем'єр.
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Дисклеймер: це сарказм
https://streamable.com/sqydu9
Що це як не спроба знов почати транзит руснявого газу?
Что за бред.
"які вони круті - непохитно відмовилися від рашистського газу і точка!"
По-песиміст скаже:
"що, два роки повномасштабної війни так і качали рашистський газ, та ще й по старим цінам?"