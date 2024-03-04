Контракт с Россией относительно транзита газа Украина продлевать не будет, - Шмыгаль

В настоящее время Украина ведет переговоры с европейскими партнерами относительно их потребности в транзите газа после завершения контракта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не будет продлевать контракт с россией относительно транзита газа. Это наша принципиальная позиция. В то же время мы говорим с европейскими партнерами по поводу их потребности в транзите после завершения контракта, и ждем соответствующей позиции ЕС", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, власть понимает, как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы.

"В частности, продолжаем увеличение добычи голубого топлива в Украине. Только в прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин.

Добыча газа продолжает расти, и это одна из важнейших задач нашей энергетической независимости", - добавил премьер.

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