Контракт с Россией относительно транзита газа Украина продлевать не будет, - Шмыгаль
В настоящее время Украина ведет переговоры с европейскими партнерами относительно их потребности в транзите газа после завершения контракта.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина не будет продлевать контракт с россией относительно транзита газа. Это наша принципиальная позиция. В то же время мы говорим с европейскими партнерами по поводу их потребности в транзите после завершения контракта, и ждем соответствующей позиции ЕС", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, власть понимает, как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы.
"В частности, продолжаем увеличение добычи голубого топлива в Украине. Только в прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин.
Добыча газа продолжает расти, и это одна из важнейших задач нашей энергетической независимости", - добавил премьер.
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Дисклеймер: це сарказм
https://streamable.com/sqydu9
Що це як не спроба знов почати транзит руснявого газу?
Что за бред.
"які вони круті - непохитно відмовилися від рашистського газу і точка!"
По-песиміст скаже:
"що, два роки повномасштабної війни так і качали рашистський газ, та ще й по старим цінам?"