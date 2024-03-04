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Контракт с Россией относительно транзита газа Украина продлевать не будет, - Шмыгаль

шмигаль

В настоящее время Украина ведет переговоры с европейскими партнерами относительно их потребности в транзите газа после завершения контракта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не будет продлевать контракт с россией относительно транзита газа. Это наша принципиальная позиция. В то же время мы говорим с европейскими партнерами по поводу их потребности в транзите после завершения контракта, и ждем соответствующей позиции ЕС", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, власть понимает, как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы.

"В частности, продолжаем увеличение добычи голубого топлива в Украине. Только в прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин.

Добыча газа продолжает расти, и это одна из важнейших задач нашей энергетической независимости", - добавил премьер.

Читайте: В ЕС ищут альтернативные пути поставок на случай того, что соглашение о транзите газа РФ через Украину не будет продлено, - Bloomberg

Автор: 

Транзит газа (371) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+6
Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, Джерело:
Что за бред.
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04.03.2024 14:13
+5
Це не ми...партнери попросили кацапський газ прокачувати...Сюр...просто цирк
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04.03.2024 14:19
+4
За рік-86 нових свердловин (під час окупації!). А за зз роки незалежності це 2838 свердловин! А як всілякі тимошенки брехали про безальтернативність кацапського газу!
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04.03.2024 14:27
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Правила форума Совет форумчан
А если цена контракта будет хорошая, тоже откажетесь?
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04.03.2024 14:12 Ответить
Та ви саму суть не вловили в словах карманного фунта шмигаля...україна не буде продовжувати контракт з росією...але щось чекає від европ партнерів...а чекає ,що? Україніконче потрібен той газ...а чекає вона ,щоб дядяпетяз словаччини купував газ в раши а українібуде платити транзит не раша а дядяпетя з словаччини...правда цікаво чи дозволить дядяпетя красти газ по дорозітранзиту до словаччини,це уже друге питання...І тут вийде соплешмигаль іскаже ,ми з росією не рторгуємо,ми з словадчиною.Хоча на виході нічого не змінеться...от так малята вас ціклоуни розводять
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04.03.2024 15:16 Ответить
Для того чтобы россия не использовала газ как оружие и не закрывала вентиль на каждый Новый год, Президент Порошенко ещё в 2014 году предлагал расторгнуть этот контракт. А европейские потребители покупали бы газ на границе Украина-россия, а контракты на транзит заключались бы с европейскими покупателями.
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04.03.2024 15:50 Ответить
А чого? Такий би гешефт був...

Дисклеймер: це сарказм
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04.03.2024 14:13 Ответить
Добре, що попереджаєте. А то он "похмурого" дописувача вище можуть і не зрозуміти
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04.03.2024 14:55 Ответить
До речі, ось що саме сказав шмигаль:

https://streamable.com/sqydu9

Що це як не спроба знов почати транзит руснявого газу?
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04.03.2024 16:24 Ответить
Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, Джерело:
Что за бред.
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04.03.2024 14:13 Ответить
Тобто якщо орбан з фіцо захочуть "продовження банкету", то шмига начебто й не проти нового контракту. Нічого особистого... просто бізнес...
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04.03.2024 14:57 Ответить
Просто україна буде бабківід словакії за транзит отримувати а не від раши,і україна буде кричати про очередну пусту або пірову допомогу....вот івсе...зоча по факту все буде як було
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04.03.2024 15:18 Ответить
орбану, фіцо та решті покидьків харчуватись треба...
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04.03.2024 14:17 Ответить
Газ з рашки за 5000км - 8грн - свіи газ - 8грн -- добре гріють руки
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04.03.2024 14:18 Ответить
"а ты не путай свою личную шерсть с государственной" (с)
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04.03.2024 15:03 Ответить
Це не ми...партнери попросили кацапський газ прокачувати...Сюр...просто цирк
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04.03.2024 14:19 Ответить
За рік-86 нових свердловин (під час окупації!). А за зз роки незалежності це 2838 свердловин! А як всілякі тимошенки брехали про безальтернативність кацапського газу!
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04.03.2024 14:27 Ответить
Зе-оптиміст скаже:
"які вони круті - непохитно відмовилися від рашистського газу і точка!"

По-песиміст скаже:
"що, два роки повномасштабної війни так і качали рашистський газ, та ще й по старим цінам?"
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04.03.2024 14:34 Ответить
Дешеве балабольство для лохторату. Кого на*бати хочеш, шмигаль?
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04.03.2024 14:53 Ответить
Смертельний шпагат однако🤔
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04.03.2024 15:01 Ответить
Одночасно ми говоримо з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті після завершення контракту, і чекаємо на відповідну позицію ЄС.
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04.03.2024 16:38 Ответить
 
 