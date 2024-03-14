Украина не намерена продолжать транзит российского газа, - Галущенко
Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в Европу.
Об этом в интервью Укринформу сказал министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.
"Ничего не изменилось. Украина не намерена продлевать этот контракт. Это мы можем только повторить", – сказал он.
По словам министра, Украина по этому поводу ранее уже четко высказалась, и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон "также сказала, что они не видят нужды в этом транзите".
Также он прокомментировал вопрос, может ли быть продление контракта не с "Газпромом", а с "некой европейской страной или компанией".
"Эти дискуссии продолжаются давно, но никаких договоренностей на сегодняшний день по этому поводу не существует. Чтобы говорить о чем-то, надо иметь какой-то предмет разговора. А его сегодня нет", - заявил глава энергетического ведомства.
Галущенко отметил, что вопрос транзита российского газа в Европу по территории Украины имеет две составляющие – политическую и физическую.
"Физическая составляющая касается безопасности поставок. Это серьезный вопрос для любой страны, ведь никто не хочет замерзнуть без газа зимой. И здесь нужно ответить на вопрос: а можете ли вы прожить без этого газа? Теперь взглянем на транзит. Контракт предусматривает транзит 40 миллиардов кубометров российского газа по территории Украины. Но фактический транзит в прошлом году составил всего 14 млрд кубометров. То есть, объемы упали до 14 млрд кубов, и никто не замерз. А теперь вопрос: а если этот транзит упадет до нуля, то что для отдельных стран – все, конец, вы не пройдете зиму?" - заявил он.
Министр добавил, что знает ответ на этот вопрос, "но пусть эти отдельные страны отвечают на него".
"А теперь посмотрим на политическую сторону этого вопроса. Украина – надежный партнер. Мы – не россияне. И я это объясняю своим коллегам: даже если какие-то дела продолжить с россиянами – это не гарантирует решение вопроса. Они же могут прекратить транзит газа хотя сегодня, им не нужно каких-то юридических рамок. Скажут, что это форс-мажор или что-то еще. И все, идите судиться и что-то там доказывать", - отметил Галущенко.
Он добавил, что европейцы также могли бы воспользоваться вариантом закачки всего объема газа, который в прошлом году они получали из России по территории Украины, в украинские газохранилища.
"В прошлом году было 14 миллиардов кубометров транзита российского газа, а у нас есть хранилища, где 15 миллиардов кубометров может быть использовано европейцами. Так что, условно говоря, просто возьмите и закачайте этих 14 млрд кубометров в украинские хранилища. Если кто-то и дальше хочет получать российский газ со скидкой и думать, что это безопасно", - заявил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"... В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров) ..."
Як і бюджет України: за транзит ми отримували валюту...
Звісно, що це треба робити, але, сподіваюсь, вже є джерела компенсації цього ненадходження в бюджет
А зменшення українських податків, які є єдиним джерелом фінансування армії - теж не дуже гарно. Адже все фінансування з Заходу тільки на соціальну сферу, а на оборону те, що збирається в бюджет України з податків в країні...
Може я щось десь не враховую, але саме така картина вимальовується...
Ну не вірю я їм, аж ніяк!
Был токо на бумаге.
Петя такую аферу придумал, шо мама не горюй.
"... В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров) ..."
Газпрьомовского газу по цій трубі більше не буде.
... Венгрия получает 1 млрд куб. м газа в год по транзитному газопроводу через Украину, еще 3,5 млрд - по «Турецкому потоку». Если Киев не продлит контракт на транзит с Москвой, то все поставки могут быть перенаправлены на «Поток»...
... Сербия готова транспортировать больше российского газа в Венгрию в случае непродолжения транзитного соглашения между Украиной и Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3750856-serbia-gotova-zbilsiti-tranzit-rosijskogo-gazu-do-ugorsini.html Укринформ .
"Недавно мы узнали, что Украина стремится прекратить заключенное ранее транзитное соглашение с Россией. Сегодня президент Сербии дал ясно понять, что Сербия готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, который через Сербию транспортируется в Венгрию", - сказал министр.
Он добавил, что свое обещание президент Сербии Александер Вучич выразил лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ходе встречи в Будапеште.
В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.
Глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа заявил, что Украина готова продолжать транзит российского газа до 2027 года, но это "дедлайн" для Европы, чтобы отказаться от российского газа.
https://antikor.com.ua/ru/articles/687897-ukraina_gotova_prodolhatj_tranzit_rossijskogo_gaza_do_2027_goda_no_eto_dedlajn_dlja_evropy_chtoby_otkazatjsja_ot_rossijs
Можем повторить? Где-то я это слышал...