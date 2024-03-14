РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9793 посетителя онлайн
Новости
6 147 48

Украина не намерена продолжать транзит российского газа, - Галущенко

ГТС України

Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в Европу.

Об этом в интервью Укринформу сказал министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего не изменилось. Украина не намерена продлевать этот контракт. Это мы можем только повторить", – сказал он.

Читайте также: Россияне изменили тактику обстрелов энергосистемы Украины: в первую очередь атакуют промышленные регионы, - Галущенко

По словам министра, Украина по этому поводу ранее уже четко высказалась, и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон "также сказала, что они не видят нужды в этом транзите".

Также он прокомментировал вопрос, может ли быть продление контракта не с "Газпромом", а с "некой европейской страной или компанией".

"Эти дискуссии продолжаются давно, но никаких договоренностей на сегодняшний день по этому поводу не существует. Чтобы говорить о чем-то, надо иметь какой-то предмет разговора. А его сегодня нет", - заявил глава энергетического ведомства.

Читайте также: Контракт с Россией относительно транзита газа Украина продлевать не будет, - Шмыгаль

Галущенко отметил, что вопрос транзита российского газа в Европу по территории Украины имеет две составляющие – политическую и физическую.

"Физическая составляющая касается безопасности поставок. Это серьезный вопрос для любой страны, ведь никто не хочет замерзнуть без газа зимой. И здесь нужно ответить на вопрос: а можете ли вы прожить без этого газа? Теперь взглянем на транзит. Контракт предусматривает транзит 40 миллиардов кубометров российского газа по территории Украины. Но фактический транзит в прошлом году составил всего 14 млрд кубометров. То есть, объемы упали до 14 млрд кубов, и никто не замерз. А теперь вопрос: а если этот транзит упадет до нуля, то что для отдельных стран – все, конец, вы не пройдете зиму?" - заявил он.

Министр добавил, что знает ответ на этот вопрос, "но пусть эти отдельные страны отвечают на него".

"А теперь посмотрим на политическую сторону этого вопроса. Украина – надежный партнер. Мы – не россияне. И я это объясняю своим коллегам: даже если какие-то дела продолжить с россиянами – это не гарантирует решение вопроса. Они же могут прекратить транзит газа хотя сегодня, им не нужно каких-то юридических рамок. Скажут, что это форс-мажор или что-то еще. И все, идите судиться и что-то там доказывать", - отметил Галущенко.

Читайте также: Украина остановит транзит российского газа в Европу в конце 2024 года, - Чернышов

Он добавил, что европейцы также могли бы воспользоваться вариантом закачки всего объема газа, который в прошлом году они получали из России по территории Украины, в украинские газохранилища.

"В прошлом году было 14 миллиардов кубометров транзита российского газа, а у нас есть хранилища, где 15 миллиардов кубометров может быть использовано европейцами. Так что, условно говоря, просто возьмите и закачайте этих 14 млрд кубометров в украинские хранилища. Если кто-то и дальше хочет получать российский газ со скидкой и думать, что это безопасно", - заявил министр.

Автор: 

Галущенко Герман (261) Транзит газа (371)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
***** у істериці і конвульсіях.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:19
+6
***** у курсі?,)
показать весь комментарий
14.03.2024 21:09
+3
А єрмака спитали
показать весь комментарий
14.03.2024 21:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А єрмака спитали
показать весь комментарий
14.03.2024 21:09 Ответить
Уже бесполезно спрашивать. С 2025 года отказались последние крупные потребители Европы. Качать просто некому.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:23 Ответить
Ніхто не відмовлявся. Просто до 2025 діють старі контракти, а нові на расєї вже нема кому заключати, не залишилось з боку росії договороспроможних субʼєктів. Те, що "газпрьом" - шахраї, вже знає весь світ.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:30 Ответить
https://www.unian.net/economics/energetics/germaniya-polnostyu-otkazalas-ot-rossiyskogo-gaza-i-zamenila-ego-norvezhskim-12491415.html https://www.unian.net/economics/energetics/germaniya-polnostyu-otkazalas-ot-rossiyskogo-gaza-i-zamenila-ego-norvezhskim-12491415.html

показать весь комментарий
14.03.2024 21:38 Ответить
Це типовий клікбейт. Якщо зайти у статтю, то видно, що Німеччина диверсифікує поставки перед закінченням контрактів з рашкою, а домовлятись з рашкою за поставки після 2025 і відповідно відмовлятись від них навіть не збираються.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:44 Ответить
Спорьте с их редакторами. Хоть до посинения. Цифры говорят о обратном.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:46 Ответить
Цифри говорять про те, що спливають старі контракти і не заключаються нові. Це не відмова від російського газу, це просто росія припинила бути договороспроможним постачальником.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:49 Ответить
Цифры говорят о том, что с 2019 года по 2023 год закупки рашенского газа Европой сократились с 200 до 25 миллиардов кубов. И все.

"... В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров) ..."
показать весь комментарий
14.03.2024 21:52 Ответить
Так, але це не завдяки міфічній відмові від контрактів, а просто тому що в 2019 закінчилась частина контрактів, потім в 2020 закінчилась щє частина контрактів, потім в 2021 щє частина... і тільки в 2025 закінчаться останні контракти. Де юре Європа по всім діючим контрактам з рашкою вибирає по максимуму, який був договорений.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:55 Ответить
Разницы нет как. Мы и турки прокачали в 2023 мизер. Примерно по 12.5. Все остальное Европа уже заменила другими поставщиками.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:59 Ответить
Різниця є. Відмова від газу, це розірвання всіх діючих контрактів максимум на початку 2022 року і припинення прокачуванння ще тоді. Замість цього маємо штатне продовження договорних відносин між усіма сторонами до кінця строку договорів.
показать весь комментарий
14.03.2024 22:02 Ответить
А кто должен был оплатить разрыв и постройку новых труб и терминалов? Мы?
показать весь комментарий
14.03.2024 22:05 Ответить
Я більш про те, що достатньо залишити все як є, тіко просто не називати це занадто пафосно на кшталт "відмови від газу".
показать весь комментарий
14.03.2024 22:09 Ответить
якби той нордстрім не підірвали, ҐДР би вже нові контракти заключала до речі
показать весь комментарий
14.03.2024 22:04 Ответить
неможливо відмовитись від того, чого не існує (домовленостей про постачання після 2025).
показать весь комментарий
14.03.2024 21:45 Ответить
***** у курсі?,)
показать весь комментарий
14.03.2024 21:09 Ответить
***** у істериці і конвульсіях.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:19 Ответить
Словаччина і Угорщина напряглися...
Як і бюджет України: за транзит ми отримували валюту...
Звісно, що це треба робити, але, сподіваюсь, вже є джерела компенсації цього ненадходження в бюджет
показать весь комментарий
14.03.2024 21:11 Ответить
словаччина і угорщина не зробили висновків...особенно орбан
показать весь комментарий
14.03.2024 21:23 Ответить
За газ почти нет. Почти все шло на поддержание транзита. Шли только налоги.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:24 Ответить
Труби та обладнання нікуди не дінуться. Підтримка в робочому стані цього обладнання - теж. Ну не вірю я в те, що після припинення транзиту всі труби, насосні (чи компресорні) станції будуть демонтовані. До речі: на це теж потрібні кошти!
А зменшення українських податків, які є єдиним джерелом фінансування армії - теж не дуже гарно. Адже все фінансування з Заходу тільки на соціальну сферу, а на оборону те, що збирається в бюджет України з податків в країні...

Може я щось десь не враховую, але саме така картина вимальовується...
показать весь комментарий
14.03.2024 21:36 Ответить
Они еще при Порохе переделаны для работы и в режиме реверса.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:39 Ответить
Можливо, але, здається, перероблена була не вся система, а лише частина, що найближча до наших західних кордонів і карпатських газосховищ... Може помиляюсь, бо не відслідковував процес...
показать весь комментарий
14.03.2024 21:47 Ответить
Галущенко недавно доказывал что вся.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:54 Ответить
Ну так і захисники Авдіївки відійшли на "підготовлені позиції"... Казати - то одне, а реальний стан речей - зовсім інше. Особливо при нинішніх брехунах...
Ну не вірю я їм, аж ніяк!
показать весь комментарий
14.03.2024 22:09 Ответить
Никакого реверса небыло.
Был токо на бумаге.
Петя такую аферу придумал, шо мама не горюй.
показать весь комментарий
15.03.2024 00:28 Ответить
Совершенно верно. И называлась эта афера " виртуальный реверс"
показать весь комментарий
15.03.2024 07:17 Ответить
Де там той дешевий польский підрас під ніком ".. сат РЕМ", який переконував усіх, що транзит кацапського буде до 2027-го?!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:13 Ответить
отже, він на тебе попвпливав, бо інші і не помітили
показать весь комментарий
14.03.2024 21:21 Ответить
Не кажи гоп....Може й буде транзит,ми скажимо це не ми,а партнери домовились.Ой не кажи гоп....все може бути.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:24 Ответить
нема з ким домовлятись, расєя недоговороспроможна
показать весь комментарий
14.03.2024 21:25 Ответить
Так партнеры в Европе и решили. С начала вторжения объем транзита упал на 110 миллиардов кубов. Только за первое полугодие 2023 упал на 36 млрд.

"... В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров) ..."
показать весь комментарий
14.03.2024 21:34 Ответить
Добре.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:19 Ответить
Джаст із бізнес
показать весь комментарий
14.03.2024 21:19 Ответить
А можна Орбану ще й плюнути у трубу?
показать весь комментарий
14.03.2024 21:24 Ответить
Орбан з Фіцо і хитрі австріяки напрягли своє очко ...
показать весь комментарий
14.03.2024 21:34 Ответить
Они получат газ через Турцию. Вроде договорились уже.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:55 Ответить
У них нема кордону з Турцією😁
показать весь комментарий
14.03.2024 21:59 Ответить
А труба через Болгарию и Сербию есть Прямо чудеса
показать весь комментарий
14.03.2024 22:04 Ответить
in April 2022 Bulgaria became one of the first countries to be cut off by Gazprom, the Bulgarian government, led by then Prime Minister Kiril Petkov, took a hard stance against paying for Russian gas in rubbles and announced that other sources of gas will be sought.

Газпрьомовского газу по цій трубі більше не буде.
показать весь комментарий
14.03.2024 22:07 Ответить
Там вообще-то сказано о закупке в рублях А это реальность

... Венгрия получает 1 млрд куб. м газа в год по транзитному газопроводу через Украину, еще 3,5 млрд - по «Турецкому потоку». Если Киев не продлит контракт на транзит с Москвой, то все поставки могут быть перенаправлены на «Поток»...

... Сербия готова транспортировать больше российского газа в Венгрию в случае непродолжения транзитного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3750856-serbia-gotova-zbilsiti-tranzit-rosijskogo-gazu-do-ugorsini.html Укринформ .

"Недавно мы узнали, что Украина стремится прекратить заключенное ранее транзитное соглашение с Россией. Сегодня президент Сербии дал ясно понять, что Сербия готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, который через Сербию транспортируется в Венгрию", - сказал министр.

Он добавил, что свое обещание президент Сербии Александер Вучич выразил лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ходе встречи в Будапеште.

В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.
показать весь комментарий
14.03.2024 22:17 Ответить
Ви праві.
показать весь комментарий
15.03.2024 00:07 Ответить
Завжди вірю "Убогим з народу " - вони ніколи не брешуть ....

Глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа заявил, что Украина готова продолжать транзит российского газа до 2027 года, но это "дедлайн" для Европы, чтобы отказаться от российского газа.

https://antikor.com.ua/ru/articles/687897-ukraina_gotova_prodolhatj_tranzit_rossijskogo_gaza_do_2027_goda_no_eto_dedlajn_dlja_evropy_chtoby_otkazatjsja_ot_rossijs
показать весь комментарий
14.03.2024 22:28 Ответить
Нехай купують на кордоні з кацапією, платять нам за транзит вже свого газу, і несуть всі ризики, було б непогано.
показать весь комментарий
14.03.2024 22:41 Ответить
Придністров'я та Гагаузія на вихід.
показать весь комментарий
14.03.2024 22:44 Ответить
Нафтопровід "Дружба" теж треба зупинити Україні!
показать весь комментарий
14.03.2024 23:39 Ответить
>Це ми можемо тільки повторити
Можем повторить? Где-то я это слышал...
показать весь комментарий
15.03.2024 00:15 Ответить
 
 