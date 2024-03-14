Украина не намерена продолжать транзит российского газа, - Галущенко

Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в Европу.

Об этом в интервью Укринформу сказал министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего не изменилось. Украина не намерена продлевать этот контракт. Это мы можем только повторить", – сказал он.

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По словам министра, Украина по этому поводу ранее уже четко высказалась, и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон "также сказала, что они не видят нужды в этом транзите".

Также он прокомментировал вопрос, может ли быть продление контракта не с "Газпромом", а с "некой европейской страной или компанией".

"Эти дискуссии продолжаются давно, но никаких договоренностей на сегодняшний день по этому поводу не существует. Чтобы говорить о чем-то, надо иметь какой-то предмет разговора. А его сегодня нет", - заявил глава энергетического ведомства.

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Галущенко отметил, что вопрос транзита российского газа в Европу по территории Украины имеет две составляющие – политическую и физическую.

"Физическая составляющая касается безопасности поставок. Это серьезный вопрос для любой страны, ведь никто не хочет замерзнуть без газа зимой. И здесь нужно ответить на вопрос: а можете ли вы прожить без этого газа? Теперь взглянем на транзит. Контракт предусматривает транзит 40 миллиардов кубометров российского газа по территории Украины. Но фактический транзит в прошлом году составил всего 14 млрд кубометров. То есть, объемы упали до 14 млрд кубов, и никто не замерз. А теперь вопрос: а если этот транзит упадет до нуля, то что для отдельных стран – все, конец, вы не пройдете зиму?" - заявил он.

Министр добавил, что знает ответ на этот вопрос, "но пусть эти отдельные страны отвечают на него".

"А теперь посмотрим на политическую сторону этого вопроса. Украина – надежный партнер. Мы – не россияне. И я это объясняю своим коллегам: даже если какие-то дела продолжить с россиянами – это не гарантирует решение вопроса. Они же могут прекратить транзит газа хотя сегодня, им не нужно каких-то юридических рамок. Скажут, что это форс-мажор или что-то еще. И все, идите судиться и что-то там доказывать", - отметил Галущенко.

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Он добавил, что европейцы также могли бы воспользоваться вариантом закачки всего объема газа, который в прошлом году они получали из России по территории Украины, в украинские газохранилища.

"В прошлом году было 14 миллиардов кубометров транзита российского газа, а у нас есть хранилища, где 15 миллиардов кубометров может быть использовано европейцами. Так что, условно говоря, просто возьмите и закачайте этих 14 млрд кубометров в украинские хранилища. Если кто-то и дальше хочет получать российский газ со скидкой и думать, что это безопасно", - заявил министр.