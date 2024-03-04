Молдова почала імпортувати газ із Європи через Україну

Молдова на початку березня розпочала імпорт природного газу з Європи через Україну.

Газ до Молдови постачається з Угорщини транзитом через українську ГТС без використання послуги short-haul чи закачування газу до українських сховищ, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro на основі даних "Оператора ГТС України".

Обсяги транзиту газу до Молдови у перші дні березня коливалися у діапазоні 3,4-3,6 млн кубометрів на добу.

Крім того, Молдова отримує близько 5,7 млн кубометрів природного газу на добу з Росії, який також надходить транзитом через Україну. Російський газ йде переважно до Придністровської ТЕС для виробництва електроенергії.

Також близько 0,4-0,5 млн кубометрів газу на добу Молдова отримує з "митного складу" українських ПСГ.

Наразі невідомо на яких умовах Молдова отримує природний газ з Європи. Молдовська державна компанія Energocom може закуповувати природний газ на спотових європейських ринках на фоні зниження цін на газ. Також Молдова може отримувати газ, який вона придбала в рамках спільних закупівель ЄС.

Як повідомлялося, Молдова зберігає природний газ в українських та румунських ПСГ.

Молдова до 2021 року закуповувала газ лише у російського "Газпрому". Наразі постачання газу на правий берег Дністра (до Молдови, без невизнаного Придністров’я) забезпечується державною компанією Еnergocom, яка купує газ на ринку. Вона використовує платформу товарної біржі Румунії та прямі договори з компаніями з Польщі, Румунії та Болгарії.

Раніше уряд Молдови поставив перед Energocom завдання закупити для зберігання в Румунії та Україні до опалювального сезону не менше 450 млн куб. м газу.

Молдова без урахування невизнаного Придністров'я споживає близько 1,3 млрд куб. м газу на рік.